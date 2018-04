Diktanto finalas vyko Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje Vilniuje. Tekstą skaitė televizijos laidų vedėjas Marijus Žiedas. Nugalėtoją planuojama paskelbti gegužę. Pirmajame ture diktantą rašė apie 30 tūkst. žmonių, į finalą pateko 117 dalyvių. Anot konkurso organizatorės Vytautės Šmaižytės, finale varžėse tie, kurie per pirmąjį konkurso turą padarė ne daugiau keturių klaidų. Susiję straipsniai: Šeštadienį raštingumo įgūdžius tikrins Nacionalinis diktanto finalas Įmonės ir organizacijos kviečiamos rašyti diktantą „Slenkstis į finalą buvo keturios klaidos, trys asmenys nepadarė nė vienos klaidos“, – BNS sakė V. Šmaižytė. Konkursas surengtas vienuoliktą kartą. Nacionalinį diktantą kartu su Pilietinės minties institutu organizuoja Vilniaus prekybos paramos fondas „Dabar“.

