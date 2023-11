Didžiosios šalys nori stabdyti karą: svarstoma įvesti taikdarius, bet kodėl šis planas yra toks pavojingas

Kai karas patenka į aklavietę arba kyla papildomos grėsmės ir taip kenčiantiems civiliams, atsidūrusiems tarp kariaujančių pusių, mintis prisiminti taikdariškas operacijas – į karo nuniokotą regioną įvesti tarptautines taikos palaikymo pajėgas atrodo patraukli, išbandyta, tvari.

Bent jau taikdarių užduotys beveik visada yra universaliai vienodos: savo buvimu fiziškai atskirti priešininkų puses, neleisti įsižiebti naujoms kovoms, stebėti, dokumentuoti, užtikrinti, kad laikomasi paliaubų ar taikos susitarimų – iš esmės tai yra jėgos diplomatija, kai tiesiogiai vienos ar kitos pusės palaikyti negalinčių taikdarių pajėgos užtikrina bent jau patenkinamą situaciją.

Taip buvo buvusioje Jugoslavijoje, kur po kruvinų praėjusio amžiaus dešimto dešimtmečio tarpusavio konfliktų galiausiai kaimynes atskyrė ir taiką bei ramybę (kad ir sąlyginę) taikdariai, panašūs taikdariškų operacijų receptai dar anksčiau išbandyti Afrikos, Lotynų Amerikos šalyse.

Tad nenuostabu, kad pastarosiomis savaitėmis įvairių šaltinių nutekinta informacija zonduojama mintis taikdarių pajėgas įvesti į Gazos Ruožą, kur, po spalio 7-ąją „Hamas“ įvykdytų teroro išpuolių Izraelyje, pastaroji šalis surengė operaciją su siekiu sunaikinti teroristų grupuotę.

Kadangi nuo pat galingos antskrydžių kampanijos ir sausumos operacijos pradžios Gazoje žuvo, buvo sužeisti ar kitaip nukentėjo ne tik „Hamas“ teroristai, bet ir tūkstančiai nepavydėtinoje padėtyje atsidūrusių civilių, taikdariška operacija jiems apsaugoti dabar atrodo logiškas sprendimas.

Žinoma, tokiam veiksmui būtinos kelios sąlygos: turi būti ne tik akivaizdus poreikis, būtinybė, bet ir iniciatyva, lyderystė iš šalių ir organizacijų, kurios galėtų skirti politinę ir karinę paramą, išteklius bet kokiai taikdariškai operacijai.

Jai taip pat turi būti aiškus mandatas, o taip pat ir pritarimas – nuo konflikte dalyvaujančių pusių iki tarptautinių organizacijų. Ir netgi tada, kai visos šios sąlygos yra įgyvendinamos ir atrodo palankiai, viskas gali pakrypti tragiška linkme – ypač Gazoje.

Kokios priežastys lemtų taikdarių atsiradimą

Iš pirmo žvilgsnio taikdariška operacija šiame nedideliame žemės ruože yra logiška, tikėtina, nes atitinka dauguma keliamų sąlygų. Vien tai, kad plotas, kuriame galima įvesti taikdarius nėra didelis – visas Gazos Ruožas yra maždaug Vilniaus dydžio teritorija, tarsi leidžia numatyti ir būtinųjų išteklių klausimą.

Paprastai kalbant, čia ne buvusios Jugoslavijos respublikos, kur įvesti ir palaikyti taiką iš pradžių prireikė dešimčių tūkstančių taikdarių. Ir juo labiau ne Ukraina, kur atskirti kariaujančias puses – dvi dideles valstybes, iš kurių viena yra branduolinė, net ir per stebuklą pavykus dėl to susitarti, vien pats atskyrimo perimetras siektų per tūkstantį kilometrų, tad prireiktų ne kelių ar keliasdešimties, o, galimai, kelių šimtų tūkstančių taikdarių. Tai tiesiog nerealu. O Gazoje realu.

Poreikis surengti tokią operaciją Gazoje taip pat yra: tarptautinės organizacijos – nuo Jungtinių Tautų, jų agentūrų iki nevyriausybinių organizacijų jau kurį laiką pabrėžia humanitarinės būtinybės veiksnį: per antskrydžius ir sausumos operaciją Gazoje šimtai tūkstančių žmonių negali patenkinti būtiniausių poreikių: trūksta maisto, vandens, medicinos priemonių, dažniausiai nėra elektros.

Tai sukelia kančias – labai gerai matomas ir transliuojamas pasauliui vaizdais iš sugriautos Gazos.

Net jei tokie vaizdai yra objektyvios tiesos ir propagandos mišinys, kuris bent jau daliai stebėtojų leidžia pamiršti Izraelio vis primenamą šios operacijos priežasčių ir pasekmių ryšį akivaizdu, kad humanitarinis veiksnys, o ir Izraelio deklaruojamas karo tikslas sukuria pagrindą taikdariškai operacijai.

Juk jei Izraeliui pavyks sunaikinti didžiąją dalį „Hamas“ teroristų – pastatuose ar po jais esančiuose tuneliuose, dalis smogikų išgyvens, nuo to humanitarinė situacija į gerąją pusę nepasikeis, kaip ir didelės dalies palestiniečių požiūris į tai, kas dėl visko kaltas.

Galima badyti pirštais į spalio 7-ąją Gazoje džiūgavusių palestiniečių civilių minias, kai „Hamas“ gabeno įkaitus iš Izraelio, galima priminti ir tuos palestiniečius, kurie už savo artimųjų netektis kaltino ne tik izraeliečius, bet ir patį „Hamas“, bet Izraelio kariniai veiksmai daugumos vietos gyventojų akimis tėra agresija.

Dalis tų vaikų, kurių tėvai, motinos, seserys ar kiti giminaičiai žuvo šiame kare užaugs ir, tikėtina, taps tokiais pat teroristais – šis ciklas kartojosi jau ne sykį, tad nėra priežasčių manyti, kad tai nepasikartos ir dar kartą. O Izraelis jau leido aiškiai suprasti, kad daugiau netoleruos „Hamas“ valdymo Gazoje, kur teroristinė organizacija įsitvirtinusi nuo 2007 m.

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas tokią dilemą suformulavo labai aiškiai, kai teko Senatui pristatinėti galimus planus dėl Gazos ateities.

„Negalime leisti „Hamas“ valdyti Gazą. Negalime leisti, o ir izraeliečiai to patys nenori, kad Izraelis kontroliuotų Gazą. Tarp šių sankirtų dabar yra ieškome išeičių, kaip ir kitos valstybės“, – pažymėjo A. Blinkenas.

Būtent todėl taikdariška operacija, regis, yra svarbi ir tikslinga. Juk atrodo svarbu fiziškai atskirti Izraelį nuo Gazos taip, kad Izraeliui nereikėtų okupuoti šis teritorijos dar sykį (okupacines pajėgas išlaikyti yra brangu, neproduktyvu, rizikinga), kad už Gazoje esančių žmonių saugumą būtų atsakingi taikdariai, kurie neleistų teroristams pakartoti spalio 7-osios įvykių ir kada Izraeliui daugiau netektų susidurti su palestiniečiais iš Gazos kovos lauke.

Netgi tarptautiniai signalai dabar yra palankūs: šaltinių duomenimis didžiosios šalyse – JAV ir sąjungininkės Europoje – Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Vokietija, galimai, ir kitos šalys jau svarsto tarptautinių taikdarių pajėgų įvedimą į Gazą vos tik bus nutraukta ugnis. Būtent todėl Izraelis spaudžiamas skelbti paliaubas. Tad kaip paaiškinti Izraelio skepsį?

Kilnūs JT norai ir didelis susimovimas

Atsakymas slypi detalėse. Pirmiausia – vien noras įvesti taikdarių pajėgas į Gazą gali būti kilnus, pagrįstas, logiškas ir netgi realus popieriuje, bet realybė yra kiek kitokia. Svarbu ne šiaip pasiryžti, bet ir konkrečiai įsipareigoti tai daryti neribotam laikui norinčiųjų nebūtinai bus tiek pat. Vėlgi, tai susiję tiek su ištekliais, tiek su mandatu, tiek su pačia galimos misijos prasme.

Ko būtų siekiama taikdarių įvedimu, kurios šalys ir kiek jų turėtų skirti, koks būtų jų mandatas? Šie klausimai yra natūralus ir net jei atsakymų galima rasti remiantis ankstesniųjų panašių ar netgi vykdomų operacijų patirtimi, tai neguodžia.

Pavyzdžiui, Jungtinės Tautos nuo 1978-ųjų metų vykdo taikdarišką operaciją Libano pietuose, kur turėtų atskirti Izraelį nuo jo priešų. Ironiška, kad net jei priešai jau senokai pasikeitė – anuomet, prieš daugiau nei 4 dešimtmečius tai buvo Libano pietuose pseudovalstybę įkūrusi teroristinė Palestinos išsilaisvinimo organizacija (PLO), puldinėjusi Izraelį, tai dabar priešu yra Irano išlaikomas teroristinis judėjimas „Hezbollah“, kuris užėmė PLO vietą. O JT taikdariai liko – tiek vietoje, tiek tokie pat neįgalūs veikti ar užkirsti kelio karo veiksmams, kaip ir anksčiau.

Iš pradžių JT taikdariškoje misijoje UNIFIL dalyvavo 4 tūkst. taikdarių, vėliau jų skaičius išaugo iki keliolikos tūkst., o dabar siekia 10 tūkst., bet nei šie skaičiai, nei pats taikdarių buvimas nieko iš esmės nekeičia – kaip PLO teroristai atakuodavo Izraelį, o šis smogdavo atgal, taip dabar Izraelį raketomis ir reidais atakuoja „Hezbollah“, o Izraelis atsako jėga – kaip ir kai tik nori.

Ir 1982-ųjų, ir 2006-ųjų karai Libane tai puikiai įrodė, kaip ir mažesnio intensyvumo operacijos, kai izraeliečiai smogdavo teroristų taikiniams, esantiems netoli UNIFL pozicijų, o teroristai šaudydavo iš Irano gautomis raketomis, nors JT biurokratų ataskaitose buvo rašomos pasakos apie nusiginklavimą ir apie kitus panašius fikcinius pasiekimus paliaubų srityje.

Patruliuodami pasienio teritorijose ar įkūrę stebėjimo postus netoli Golano aukštumų JT taikdariai gali stebėti, pranešinėti, protestuoti ir kitaip įspėti nuolat konfliktuojančias puses, tačiau suteiktas mandatas bei taikdarių sudėtis – daugiausiai iš Afrikos, Azijos šalių, o taip pat ir iš kelių Europos valstybių sukausto ir neleidžia naudoti rimtos karinės jėgos, siekiant sutaikyti kariaujančias puses.

Nė viena iš UNIFIL narių tiesiog nenori panaudoti karinės jėgos prieš Izraelį, bet nenori to daryti ir prieš „Hezbollah“ – niekada nežinai, kuo baigsis teroristinės organizacijos suerzinimas, kokių vėliau nuostolių ir su tuo susijusios politinės žalos dėl išpuolių patirsi.

