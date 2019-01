„Nuo vaikų vasaros stovyklų, antrokų plaukimo pamokų iki stadionų prie Vilniaus mokyklų – būtent šiems darbams planuojama skirti švietimui ir ugdymui numatytą finansavimą. Šiais metais ir toliau bus tęsiamos pradinukų užimtumo didinimo programos. Taip pat planuojama įrengti apie 20 sporto aikštelių skirtingose miesto viešosiose erdvėse. Numatytos ir papildomos lėšos sporto mokyklų ir kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui didinti“, – skelbiama savivaldybės išplatintame pranešime. Sostinėje finansavimas beveik 3 mln. eurų sumenks socialinės apsaugos srityje, kuriai pernai buvo skirta 67,5 mln. eurų, o šiemet – 64,6 mln. eurų. Kultūros ir sporto plėtrai numatyta skirti 19,7 mln. eurų, tai – 3,6 mln. mažiau nei praėjusiais metais. Kitoms sritims numatyta skirti 60,2 mln. eurų , tai yra 11,2 mln. eurų mažiau nei pernai. Šiemet didesnis finansavimas numatytas infrastruktūros gerinimui ir miesto tvarkymui – ketinama skirti 127,7 mln. eurų, o tai – 13,7 mln. daugiau nei pernai. Daugiau lėšų numatyta aplinkos apsaugai – 43,3 mln. eurų, tai – 5,5 mln. daugiau, taip pat daugiau pinigų sulauks sveikatos apsaugos sritis, kuriai numatyta skirti 13 mln. eurų, o tai – 3 mln. daugiau nei pernai. Miesto infrastruktūrai ir tvarkymui numatytos lėšos kaip ir praėjusiais metais bus skirtos Vilniaus viešojo transporto atnaujinimui, gatvių remontui, asfaltavimui, pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimui, vaikų žaidimų aikštelių įrengimui, Neries krantinių modernizavimui, dalį lėšų planuojama skirti vienai svarbiausių miesto sankryžų, skiriančių Žirnių g., Liepkalnio g. ir Minsko pl. rekonstrukcijai. Numatyta tęsti praėjusiais metais pradėtą vaizdo stebėjimo sistemos infrastruktūros plėtrą, po kurios mieste turėtų atsirasti naujos 155 vaizdo stebėjimo kameros. Apie 130 naujų vaizdo kamerų mieste buvo įrengta ir pernai. Vilniuje suplanuotos socialinių būstų statybos, taip pat numatytos lėšos būsto pritaikymui, atsižvelgiant į specialius neįgaliųjų poreikius. „Svarbu tai, kad stabili finansinė padėtis leidžia užtikrinti ilgalaikių miesto prioritetų išlaikymą. Švietimas, infrastruktūra, socialinė apsauga – šias sritis nuosekliai akcentuojame jau kelerius metus, jų prioritetizavimas numatytas ir šių metų biudžete”, – teigė Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius. Planuojamas šių metų Vilniaus biudžetas siekia 616,7 mln. eurų, tačiau savivaldybė skelbia, kad jis turėtų didėti. Pernai miesto biudžetas siekė 622,2 mln. eurų. Skelbiama, kad miesto skola per praėjusius metus sumažėjo nuo 244 iki 203 mln. eurų.

