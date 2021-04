Didmiestis Vyriausybe nebetiki: nusipirko visuotinio vakcinavimo programą ir ją paleis jau po kelių dienų

„Registracijos programa jau nupirkta ir tikimės, kad per dvi tris dienas ji bus paleista. Šiuo metu vyksta testavimas“, – sako naujasis Jūrininkų SPC vadovas Saulius Dabravalskis, besirūpinantis vakcinavimo centro kūrimu.

„Kasdien testuojama apie 600 žmonių per dieną, apimtys tikrai labai didelės, – paskutinėmis naujienomis dalijasi Gintaras Neniškis, Klaipėdos administracijos direktorius. – Klaipėda išnaudoja visas vakcinas, kurias gauna, – per savaitę jų turime apie 4 tūkstančius. Daugiausia per vieną dieną [akcijos metu – „Delfi“ patikslinimas] buvo paskiepyta apie tūkstantį.“

Anot administracijos direktoriaus, visuotinio vakcinavimo centro dar teks palaukti, tačiau net ir nesant vienų patalpų vykdomi kiti pasiruošimo darbai. Vienas bene svarbiausių – suteikti žmonėms galimybę užsiregistruoti. Apie šią programą ir jos pirkimą paskelbta dar praėjusią savaitę. S. Dabravalskis patikino, kad pasiruošimo darbai, reikalingi programai įdiegti, kol kas vyksta sklandžiai.

Kur vyks skiepytis užsiregistravę žmonės, ar nebus ilgų eilių – tokius klausimus, anot G. Neniškio, miesto vadovai girdi kone kasdien. Visgi daugžodžiauti kol kas G. Neniškis nelikęs, nes šiuo metu vykdomas patalpų nuomos konkursas dar nėra pasibaigęs. Tad kur bus įrengtos patalpos ir kada tiksliai žmonės vyks nebe į kelis sveikatos priežiūros centrus, o į vieną pastatą, dar sunku pasakyti. Tikimasi, kad patalpas pavyks įkurti prieš birželio 1-ąją, mat tokią visuotinio vakcinavimo pradžios datą numačiusi Vyriausybė.

„Programa testuojama, ji greit bus paleista. Klaipėdiečiai turės galimybę užsiregistruoti, kai sistema pradės veikti, žmonės, jei tik bus vakcinų, galės skiepytis ir anksčiau nei birželio 1 dieną. Žmogus nebūtinai turės būti registruotas Klaipėdoje, kad gautų galimybę pasiskiepyti. Programa veiks tokiu pat principu kaip Vilniuje ir Kaune – pasiskiepyti asmuo galės ir atvykęs į Klaipėdą, aišku, jei tik bus tuo metu vakcinų“, – sako S. Dabravalskis.

Vieną dieną visoje Lietuvoje jau buvo suteikta galimybė skiepytis visiems norintiems, tiesa, tuomet daug kur žmonės turėjo laukti „gyvoje“ eilėje. Tikimasi, kad įdiegus programą, kuri leis užsiregistruoti visiems norintiems, pavys išvengti ilgų laukimo valandų ir vakcinacija vyks kur kas sklandžiau.