Iš 60 šalies savivaldybių 49 yra išnagrinėjusios didžiąją dalį prašymų – iki 99 proc., bet didmiesčiuose šis skaičius svyruoja tarp 35 – 70 procentų. Prasčiausia padėtis Vilniuje, kur išnagrinėta šiek tiek daugiau kaip trečdalis visų prašymų, Kaune spėta įvertinti maždaug 70 proc. prašymų skirti vaiko išmokas. Vilnius neatsako, kada perves pinigus Kaip BNS informavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, baigiantis vasariui Vilniaus savivaldybėje iš daugiau kaip 46 tūkst. pateiktų prašymų apsvarstyta ir sprendimai priimti dėl maždaug 35 proc. prašymų. Vilniaus miesto savivaldybė BNS informavo, kad paraiškas nagrinėjančių darbuotojų skaičius padidintas nuo dviejų iki 29, be to, dirbama ir šeštadieniais, tačiau jos atstovai konkrečiai neatsakė, kada sausį prašymus pateikę tėvai gali tikėtis į sąskaitas pervestų pinigų. „Paraiškos nagrinėjamos kiek įmanoma skubiau, tačiau dėl ilgą laiką neveikusios sistemos, gripo epidemijos ir didelio pateiktų prašymų skaičiaus jų nagrinėjimas gali kiek užtrukti“, – nurodoma Vilniaus savivaldybės Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus pateiktame atsakyme. Klaipėdos mieste iš pateiktų beveik 12 tūkst. prašymų dėl vaiko išmokos skyrimo baigiantis vasariui įvertinti 37 proc. jų. Kaip BNS sakė Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinių reikalų departamento vadovė Audra Daujotienė, prašymus tikimasi baigti apdoroti iki kovo vidurio. Jos teigimu, sausio mėnesį prašymus pateikę tėvai išmokas turėtų gauti iki mėnesio pabaigos. „Žmonės dirba papildomą laiką, ir nuo septynių valandų, ir po darbo, išeiginėmis dienomis, tai turėtų labai pagreitinti prašymų apdorojimą. Iki kovo 20 dienos turėtų gauti, būtinai“, – sakė A. Daujotienė. Panevėžyje dalis pinigų sulauks tik balandį Panevėžyje iš daugiau kaip 5 tūkst. prašymų sprendimai priimti dėl daugiau kaip 40 procentų. Panevėžio savivaldybės Socialinių išmokų poskyrio vedėja Zita Ragėnienė BNS sakė, kad išmokų už sausį mokėjimas gali nusikelti ir į balandį. „Tikimės iki kovo pabaigos išnagrinėti, o kadangi mokame už praėjusį mėnesį, vadinasi, kovo mėnesį pradėsime mokėti už sausį ir vasarį, bet kai baigsime mokėti už sausį, gal bus ir balandis“, – BNS sakė Z. Ragėnienė. „Dirbame viršvalandžius, svarstome galimybę dirbti savaitgaliais, ieškome būdų, kaip čia geriau ir naudingiau naudoti laiką prašymams nagrinėti. Mums tikrai sudėtingesnį prašymų nagrinėjimą padarė tai, kad Panevėžio mieste buvo paskelbta gripo epidemija, daug tiesiogiai bendraujame su žmonėmis, todėl epidemija stipriai ir skyriaus darbuotojus palietė“, – sakė Panevėžio savivaldybės darbuotoja. Šiaulių mieste iki kovo pateikta 7,5 tūkst. prašymų, sprendimai priimti dėl maždaug 60 procentų. Kaip BNS sakė šios savivaldybės Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vedėja Aušra Gailiūnienė, tikimasi, kad visiems per sausį prašymus pateikusiems tėvams išmokos bus pervestos iki kovo pabaigos. „Galvojame tai padaryti iki kovo pabaigos, nes nebėra, kaip būdavo anksčiau, po 800 naujų prašymų per dieną“, – BNS sakė A. Gailiūnienė. Pirmauja Kaunas Kauno miesto savivaldybė BNS informavo išnagrinėjusi daugiau nei 70 proc. gyventojų pateiktų prašymų. Šiuo metu prašymus yra pateikę 25,6 tūkst. Kauno gyventojai, išnagrinėta per 19 tūkstančių. „Socialinės paramos skyriaus darbuotojai dirba viršvalandžius ir savaitgaliais, kad visas procesas vyktų kuo sklandžiau ir operatyviau. Specialistai per dieną apdoroja maždaug 350 išmokų vaikams prašymų“, – savivaldybės perduotame atsakyme cituojama Socialinės paramos skyriaus vedėja Ana Sudžiuvienė. Anot jo, įvertinus tai, kad besikreipiančiųjų skaičius yra labai didelis, kiekvieną savaitę formuojami tarpiniai išmokų vaikams mokėjimai. Iki šios dienos išmokas jau gavo 13,3 tūkst. šeimų už 32 tūkst. vaikų. Nuo sausio savivaldybės gavo per 322 tūkst. prašymų skirti vaiko pinigus. Daugiau kaip 70 proc. prašymų jau įvertinti ir išmokos skirtos, tačiau didžiuosiuose miestuose prašymų susikaupė daugiau, nei spėjama apdoroti. Nuo šių metų sausio šalies vaikams skiriama 30 eurų dydžio išmoka, pakeitusi pajamų mokesčio lengvatą, per mėnesį vaikus auginantiems dirbantiems tėvams leidusią už vieną vaiką susigrąžinti iki 30 eurų. Mažai uždirbantiems arba daugiavaikiams tėvams bus mokamos papildomos išmokos. Jiems išmoka sudaro 58,5 euro už vaikus iki dvejų metų ir 45,2 euro – už vyresnius vaikus.











