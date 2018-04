Anot Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) direktoriaus Ramūno Vilpišausko, „darbiečiai“ gali tikėtis nedidelių laimėjimų savivaldos rinkimuose, bet „nebetaps reikšminga politine jėga“. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Politikos mokslų katedros vedėja Jūratė Novagrockienė tuo tarpu sako, kad „darbiečių“ perspektyvos sunkiai prognozuojamos, bet pasistumdymų kairėje gali būti, ypač skilus socialdemokratams. „Nemanau, kad V. Uspaskicho grįžimas gali smarkiai pakeisti šios partijos populiarumą ir perspektyvas rinkimuose. Per daug sudėtinga jo dalyvavimo politikoje istorija, o ir ta niša jau užimta kitų, įskaitant ir Valstiečių ir žaliųjų sąjungą“, – BNS sekmadienį sakė R. Vilpišauskas. Anot politologo, „darbiečiai“ greičiausiai konkuruotų su naujai susikūrusia Socialdemokratų darbo partija ir galbūt perimtų dalį jų balsų savivaldos rinkimuose, ypač, jei iškeltų populiarius vietos politikus. Tačiau VU TSPMI vadovas sakė abejojantis, ar Darbo partija galėtų peržengti 5 proc. barjerą kituose Seimo rinkimuose 2020 metais. „Manau, kad ji nebetaps reikšminga politine veikėja“, – pažymėjo R. Vilpišauskas. J. Novagrockienė sako, kad „darbiečių“ perspektyvoms įtakos turės ir bendra situacija kairiajame politikos flange. “Visai galimas dalykas, kad nelabai stipraus žaidėjo, bet perspektyva vis tiek yra, nepaisant to, kad išsilakstė partijos nariai į kuriamą Socialdemokratų darbo partiją. Tai, aišku, neigiamas veiksnys, trukdis atsikurti Darbo partijai kaip grynuoliui“, – BNS sakė politologė. Tačiau išsiskaidymas kairėje, pasak J. Novagrockienės, naujiems žaidėjams suteikia lygius šansus. „Išsiskaidymas suteikia vienodų šansų, ar tai socialdemokratai senieji, ar Socialdemokratų darbo, ar Darbo partija, jie praktiškai atsistoja į vieną nišą ir pradeda stumdytis“, – kalbėjo politologė. Darbo partijos perspektyvos, anot jo, priklausys ir nuo to, „kiek susikompromituos „valstiečiai“. Kartu ji teigė, jog šiuo metu dar per anksti vertinti, ar Darbo partijai pavyktų perkopti 5 proc. barjerą. Sekmadienį Kaune Darbo partijos suvažiavime jos pirmininku išrinktas partijos įkūrėjas europarlamentaras V. Uspaskichas. Pirmininką „darbiečiai“ rinko iš vienintelio kandidato, ligįioliniam laikinajam partijos pirmininkui Šarūnui Biručiui ir parlamentarui Valentinui Bukauskui atsiėmus kandidatūras. V. Uspaskichas Darbo partiją įkūrė 2003 metais ir su nedidele pertrauka jai vadovavo iki 2013 metų. Teismas tuo metu nagrinėjo Darbo partijos „juodosios buhalterijos“ bylą. V. Uspaskichas joje pripažintas kaltu dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo. 2015 metais V. Uspaskichas paskelbė iš viso paliekantis partiją bei aktyvią politiką, bet pernai grįžo į partiją. Darbo partija rinkimuose į Seimą daugiamandatėje apygardoje 2016 metais neperžengė reikalingo 5 proc. balsų barjero. Du atstovai išrinkti vienmandatėse apygardose, tačiau šiuo metu partijoje yra likęs vienintelis, Valentinas Bukauskas.

