Savivaldybė už 240 tūkst. eurų šį namą neseniai suremontavo. Išskirtinėje ir ramioje vietoje „SOS vaikų kaimas“ turėjo apgyvendinti šešis vaikus. Savivaldybė įstaigai už vieno vaiko priežiūrą per mėnesį moka per 2 tūkst. eurų. „SOS vaikų kaimai“ direktorė Liudovika Pakalkaitė teigė, kad pastate įkurdinti tik du vaikai, nes trūko baldų. „Neturėjom nei virtuvės, neturėjom nieko. Natūralu, kad vaikams, kurie yra su emocijų sutrikimais, aplinka, kuri neparuošta, turi labai didelę įtaką, galimai neigiamą, jei ten visur chaosas. Mes negalėjom pradėti tol, kol nebuvo viskas užbaigta. Kodėl užtruko, klauskit savivaldybės“, – sakė direktorė. Vilniaus vicemeras pripažįsta – savivaldybė kalta, kad nesugebėjo pusę metų nupirkti vaikams baldų. Kai gruodžio pabaigoje ji skyrė 20 tūkst. eurų Vilniaus „SOS vaikų kaimui“, kad patys nupirktų baldus, tą jie padarė per porą savaičių. „Aš tikrai nesu patenkintas administracijos veikla. Net 6 mėnesius vykdant viešuosius pirkimus, mėginant įsigyti baldus, to nepadaryta. Tiesiog demonstruoja arba negebėjimą, arba apsileidimą“, – sakė Gintautas Paluckas.











