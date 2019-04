Devynmetė išgyveno pragarą: patėvis vertė klūpoti ant grikių ir grasino nupjauti pirštus

aA

Devynmetė mergaitė savo namuose patyrė tikrą pragarą: patėvis ją klupdė ant grikių kruopų, vertė ant jų vaikščioti iškėlus rankas ir net grasino, kad iš pradžių peiliu nupjaus vieną, o po to – kitą pirštą. Ir tik dėl to, kad ši norėjo savo kambaryje pabūti viena – be leidimo užsidarė duris.