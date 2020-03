„1. Per Lenkiją organizuotu konvojumi praleidžiami autobusai ir mikroautobusai - sienos kirtimas numatytas Świecko pasienio punkte. Per Lenkijos Świecko pasienio punktą planuojama praleisti 6 konvojus (2-3 būtinieji sustojimai – maistui, kurui).

2. Lengvieji automobiliai per Lenkiją vykti negalės. Automobiliai turi vykti į Frankfurto prie Oderio centrinę geležinkelio stotį. Visi automobilių keleiviai (išskyrus vairuotoją) turi išlipti stotyje, kur jų nuo kovo 17 dienos, 7.30 val. ryto Vokietijos laiku lauks specialus traukinys (650 vietų). Traukinys vyks į Kauną. Prioritetas bus teikiamas vaikams ir šeimoms. Pranešama, kad traukiniuose nebus maitinimo ir prašoma iš anksto pasirūpinti maistu. Traukinys važiuos per Lenkiją be sustojimų.

3. Lengvieji automobiliai (be keleivių) turi atvykti į Sassnits jūrų uostą iki kovo 17 dienos 13 val. Vokietijos laiku, kur jie bus plukdomi keltu į Klaipėdą (250 vietų automobiliams +250 vietų vairuotojams) (keleiviai turi likti Frankfurto prie Oderio centrinėje geležinkelio stotyje). Kelto išvykimas planuojamas tarp 15-18 val., kovo 17 dieną Kelionės trukmė – 18 val.

4. Visiems kertantiems sieną bus vykdoma medicininė patikra. Į Lenkijos teritoriją bus įleidžiami tik asmenys, neturintys aiškių ligos simptomų", - rašoma pranešime.

Vokietijos-Lenkijos pasienyje, netoli Frankfurto prie Oderio miesto, įstrigę lietuviai kelia sumaištį. Prie Oderio upės įstrigę tautiečiai, neįleisti į Lenkiją, nusprendė užblokuoti kelią, vedantį į Lenkiją. Čia atsiųsti Lietuvos derybininkai, raginantys lietuvius pasitraukti, tačiau jiems pažerti šimtai kaltinimų.

Pasipiktinusiems lietuviams ėmus elgtis agresyviai, šaukti ir ginčytis, į įvykio vietą buvo iškviesta riaušių policija.