Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) kanclerė Jurgita Grebenkovienė laidoje „Delfi rytas“pripažino, kad gali būtų sunku išpildyti Europos Sąjungos lūkestį kolektyvinį imunitetą pasiekti iki vidurvasario.

„Kalbant apie realijas, kiek dabar įmanoma tą padaryti, šiuo metu yra šiek tiek sutrikęs vakcinų tiekimas. Turime žinių apie sumažintus vienos vakcinos kiekius. Jeigu ši tendencija liks tokia pati, kiekiai artimiausiomis savaitėmis arba mėnesiais nepadidės, tai šį lūkestį išpildyti būtų sudėtinga“, – sakė J. Grebenkovienė.

Lietuvoje masinę vakcinaciją buvo planuojama pradėti gegužės 1 d., tačiau neatmetama, kad ši data, stringant vakcinų tiekimui, bus nukelta. Naują datą SAM žada paskelbti šią savaitę.

„Kadangi turime kažkiek sumažintus „Astra Zeneca“ tiekimus artimiausiems mėnesiams, tai turėtų kažkiek pavėlinti ir masinės vakcinacijos pradžią“, – sakė J. Grebenkovienė.

Kol kas SAM neplanuoja anksčiau leisti visiems norintiems, nepaisant prioriteto grupių, skiepytis „Astra Zeneca“ vakcina. Šiuo metu yra sukaupta apie 40 tūkst. šios vakcinos dozių.

„Šiuo metu esame leidę žmonėms rinktis vakcinos rūšį. (…) Tikimės, kad pagal palengvintą tvarką, einant nuosekliai prioritetais žemyn, turėsime pakankamai norinčiųjų skiepytis „Astra Zeneca“. Leidžiame leistis į kuo žemesnį prioritetą, kad turėtume visą grupę žmonių, kuriems ir būtų sunaudota ši vakcina“, – pasakojo J. Grebenkovienė.

SAM tikisi, kad ši palengvinta tvarka išjudins vakcinavimo procesą, ir bus didesnis skiepijimas šia vakcina. Ir tik, jeigu ši strategija nepasiteisins, ateityje bus galvojama apie dar didesnį šios vakcinos naudojimo atlaisvinimą.

Masinės procesui ruošiamasi

SAM kanclerė paaiškino, kad vakcinos ES šalims yra skirstomos proporcingai gyventojų skaičiui. Mes turime 0,62 procento. Tai yra stabilus ir nekintantis dydis.

Lietuva turi patikinimą, kad pirmosios „Johnson and Johnson“ vakcinos dozės turėtų mus pasiekti balandžio antroje pusėje.

Norint pradėti masinį vakcinavimą, pasak SAM kanclerės, Lietuva turėtų gauti didesnius vakcinų skaičius negu dabar. Šiam procesui jau yra ruošiamasi, šiuo klausimu dirbama su savivaldybėmis.

„Masinė vakcinacija reiškia, kad esame suskiepiję visas aukščiau esančias prioritetines grupes, kurios turi padidintą riziką užsikrėtus koronaviruso infekcija turėti komplikacijas arba liūdnesnes pasekmes. Tai reiškia, kad suskiepiję šias grupes ateiname į visų gyventojų vakcinaciją“, – aiškino J. Grebenkovienė.

Pasak kanclerės, taip dirbama su išankstine pacientų registracijos sistema, kur galėtų gyventojai registruotis, ir pasirinkti laikus.

„Tai, kiek turime paskiepyti per dieną, priklausys nuo to, kiek turime vakcinų. Šiuo metu persidėliojame Lietuvos dienos maksimalius pajėgumus, (…) šis skaičius dar tikslinamas, bet tai nėra maži skaičiai, tas skaičius gali būti 40 tūkst. žmonių per dieną ir daugiau. Tačiau turime tam turėti pakankamai vakcinų“, – sakė J. Grebenkovienė.

Kanclerė paaiškino, kad šiuo metu ieškoma sprendimų, kurie turėtų padėti išvengti chaoso.

„Kalbant apie skaidrumą, tai bandysime grupuoti likusių gyventojų grupę. Siūlysime, kad pagal amžiaus grupes leistumėmės nuosekliai žemyn, nes vyresnio amžiaus žmonės turi didesnę riziką. Bandysime taip struktūruoti, ir įvesti tam tikrą tvarką, kad nebūtų chaoso.

Kalbant apie registraciją, galvojami būdai, kad nebūtų situacija, – kas pirmesnis, tas greitesnis ir gauna. Yra įvairūs įmanomi būdai, kaip tarkime atsitiktinės atrankos būdu sugeneruoti savaitės besivakcinuojančių žmonių eilę, ir pan.“, – sakė J. Grebenkovienė.

Šiuo metu laikomasi prioritetinių grupių eiliškumo

Šiuo metu vakcinacija vyksta laikantis sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinto prioritetinių grupių eiliškumo. Siekiant paspartinti vakcinacijos procesą gydymo įstaigoms leista pereiti prie toliau iš eilės esančios prioritetinės grupės arba grupių, jeigu nepavyksta paskiepyti pirmiau esančios grupės asmenų ir dėl to įstaiga nesunaudoja visų per savaitę pristatytų vakcinos dozių, teigiama SAM pranešime spaudai.

Atitinkamu metu skiepijamos prioritetinės grupės asmenys vakcinacijai registruojasi patys arba juos registruoja skiepijančios įstaigos darbuotojai. Skiepijamai prioritetinei grupei priklausantys, bet kvietimo nesulaukiantys gyventojai raginami patys kreiptis į savo gydymo įstaigą arba savivaldybę.

Gavę kvietimą, bet dėl objektyvių priežasčių skiepytis neatvykę gyventojai, gali bet kada vėliau registruotis iš naujo.

Penktadienį įsigaliojo atnaujinta vakcinacijos nuo koronaviruso (COVID-19) tvarka, leidžianti gyventojams pasirinkti, kurio gamintojo vakcina skiepytis. Nepaskiepyti asmenys, priklausantys anksčiau vakcinuotoms prioritetinėms grupėms, pasiskiepyti gali bet kuriuo metu, kai tik pareikš norą.