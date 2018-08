Nuo liepos pradžios Lukiškėse kalinamas A. Arutiunianas DELFI jau anksčiau teigė, kad kalėjime yra žeminamas, patyrė kito kalinio išpuolį.

Rugpjūčio 29-ąją laišką DELFI parašiusio Airino teigimu, jis buvo užpultas ir galimai išprievartautas todėl, kad viešumoje pasirodė informacija, kad jis galimai apsvaigino ir išžagino merginą.

Po šios egzekucijos A. Arutiunianas buvo apklaustas dėl sumušimo ir galimo išprievartavimo.

A. Arutiuniano advokatas Julius Jasaitis DELFI teigė, kad apie šį įvykį neturi jokių duomenų, tačiau patvirtino, kad šiuo metu yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo išprievartavimo.

Advokatas J. Jasaitis taip pat siekė, kad būtų sutrumpintas A. Arutiuniano suėmimo laikas, tačiau teismas atmetė abu pateiktus prašymus. „Pirmą kartą buvo pratęsta mėnesiui laiko, apskundėme, bet tą skundą atmetė. Dabar pratęsė dviem mėnesiams, pateikėme skundą, tačiau jį vėl atmetė“, – teigė J. Jasaitis.

Teismo sprendimu, Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime A. Arutiunianas bus laikomas dar pusantro mėnesio.

Laiške papasakojo apie egzekuciją

Kiek anksčiau A. Arutiunianas parašė laišką DELFI, kuriame pasakojo apie sunkias kalinimo sąlygas ir patiriamą žeminimą bei smurtą.

Airino teigimu, kitas kalinys kalėjimo kameroje užpuolė jį rankose laikydamas skutimosi peiliuką. „Jo psichika buvo nestabili, elgėsi labai neadekvačiai, akys išsiplėtusios, kaip pas velnią, – apie jį užpuolusį kalinį kalbėjo Airinas. – Jis bandė mane pažeminti.“

A. Arutiuniano teigimu, kalinys naudojo ir psichologinį, ir fizinį smurtą. „Jis pradėjo konfliktuoti su manimi neišsiaiškinęs tikros tiesos. Aš bandžiau jam išaiškinti, bet jis manęs negirdėjo, kėlė toną, ant manęs šaukė, pasiėmęs kažkokį aštrų daiktą rėkė: arba pats persipjauni venas, arba aš tau perpjausiu ir nešdinies iš kameros, – teigė A. Arutiunianas. – Jis nepaisė mano prašymų, šoko prie manęs su kažkokiu daiktu, perrėžė man riešą, trenkė į kepenų sritį ir kita ranka damušė man galvą. Praradau orientaciją ir trumpam sąmonę, pradėjau šaukti pagalbos. Jos negavau.“

A. Arutiuniano teigimu, po egzekucijos jam pradėjo vaidentis. „Man pradėjo vaidentis, kad kažkas vaikšto, ruošiasi mane pulti. Staiga pamačiau moterį, man pasivaideno, kad ji bėga su yla, smailiu daiktu, perduria man pilvą. Nukreipiau galvą į šoną, pašokau ir supratau, kad tai netikra“, – apie išgyvenimus kalbėjo Airinas.

Skundžiasi kalinimo sąlygomis

„Kameroje per daug šviečia šviesa, iš kitos kameros patenka cigarečių dūmai, kaupiasi drėgmė ant patalynės“, – taip sąlygas kalėjime apibūdina A. Arutiunianas. Be to, Airinas skundžiasi ir nuolatiniais skausmais.

„Ryte, po neišsimiegojimo naktį, skauda kaklą, nes negaliu pilnai išsitiesti. Lova per trumpa. Mano ūgis yra 190 cm, – skunde kalėjimo viršininkui teigė A. Arutiunianas. – Ar mano kaip suimtojo teisės nėra pažeidžiamos, jeigu dėl per trumpos lovos man skauda kaklą, jeigu dėl skylės per visą dieną į kitą kamerą iš kitos kameros mane terorizuoja psichologiškai? Jeigu mane per prievartą nuvedė į kamerą, kur aš esu vienas?“

A. Arutiunianas skundžiasi ir dėl to, kad negali gauti medikų pagalbos – nebeturi vaistų, kuriuos turi išrašyti medikai: „Penkta diena nesu kviečiamas pas psichiatrą, kuris man duotų išrašytus vaistus, nors medicininė pagalba man turėtų būti taikoma tokia pati, kaip ir laisvėje.“

Liko tuščiomis kišenėmis

A. Arutiunianas DELFI teigė, kad po suėmimo liko tuščiomis kišenėmis: visi jo pinigai areštuoti. „Neturiu pinigų nei advokatui, nei užstatui“, – tvirtino A. Arutiunianas. Todėl šiuo metu Lukiškėse kalintis Airinas prašo visų gerbėjų paaukoti jam, kad galėtų susimokėti už advokato paslaugas.

Beje, jis pabrėžė, kad jo kišenes tuština ir itin brangūs produktai kalėjimo parduotuvėje. „Apsipirkimas Lukiškėse kainuoja du kartus brangiau nei laisvėje. Reikia mokėti dar PVM mokestį nuo pirktos sumos. Jeigu perki už 100 eurų, tai mokėsi 121 eurą“, – įvardijo A. Airinas ir iškėlė klausimą, ar tai nepažeidžia jokių teisių ir tikrai atitinka Europos Sąjungos standartus.

