„Delfi“ darbuotojai: nežinomybė gąsdina, bet būdamas informuotas jautiesi saugus

Jei esi informuotas, žinai veiksmų planą, gali jaustis užtikrintai ir saugiai, sako „Delfi“ kolektyvo nariai, pakalbinti apie tai, ar Lietuvoje jaučiasi saugiai. Be to, nors ir gyvename šalia pavojingo kaimyno, turime nepamiršti ir to, kad esame ne tik Europos Sąjungos, bet ir NATO nariai, o tai net mažai šaliai padeda jaustis drąsiai.