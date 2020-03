„Atliekant ikiteisminį tyrimą dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirojoje kolonijoje nuteistojo sveikatos sutrikdymo, gauta duomenų dėl įstaigos pareigūnų galimai nusikalstamo pareigų neatlikimo, dėl ko fizinis asmuo patyrė didelės žalos“, – pranešė Kalėjimų departamentas, pažymėjęs, kad bausmių vykdymo sistemos darbuotojams keliami aukšti elgesio standartai, į kiekvieną atvejį dėl netinkamo pareigų atlikimo bus reaguojama principingai.

Tuo metu prekybos žmonėmis nukentėjusiojo vaikino interesams atstovaujančio Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė tikisi, kad į šią šiurpą keliančią istoriją iš tikrųjų bus principingai sureaguota,

„Toks sureagavimas teikia vilties, suprantu, kad pokyčiai sistemoje, kurioje vyrauja absoliutus chaosas, neįvyks per vieną dieną, bet mums teikia vilties toks departmento požiūris“, – sakė K. Mišinienė.

Delfi ketvirtadienį skelbė, kad kalėjimų sistemoje dirbančių pareigūnų darbo metodai šokiruoja: vietoj pagalbos nuo prekeivių žmonėmis nukentėjęs ir prieš juos liudijęs jaunuolis jau antrą kartą užpultas ir sužalotas pataisos namuose. Pirmą kartą – Marijampolėje, o kai iš jų buvo perkeltas į Pravieniškes, čia vėl sulaukė egzekucijos. Pareigūnai buvo abejingi nukentėjusiojo pagalbos šauksmui – dar prieš užpuolimą vaikinas įspėjo, kad sektoriuje, į kurį jį planuoja įkelti, bus nesaugu. Taip ir buvo – tą patį vakarą jis atsidūrė Kauno klinikose.

„Įkalinimo įstaigose dieną pavojingiau nei miestų gatvėse naktį“, – nuo prekeivių žmonėmis nukentėjusio Rimvydo (siekiant apsaugoti nukentėjusiojo interesus, jo vardas pakeistas) istoriją atskleidė Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė K. Mišinienė.

Pasak jos, prieš prekeivius žmonėmis liudijęs 23 metų vaikinas ne kartą sulaukė spaudimo – jį išnaudoję vyrai reikalavo pakeisti savo parodymus, o kai šis jiems nepakluso, buvo užpultas kitų asmenų ir sumuštas. Keturis kartus, dėl dviejų atvejų yra pradėti ikiteisminiai tyrimai. O įvykis Pravieniškėse – jau penktasis.

„Rimvydas patyrė baisius sužalojimus – jam stipriai sužalota galva, jis buvo muštas metaliniais strypais, nors pataisos namuose nuteistieji jų negali turėti, be to, jam buvo supjaustyta galva, sumušti keliai, iki šiol matosi didžiulės hematomos nugaros srityje, – sakė K. Mišinienė. – Jeigu pareigūnai vėl nereaguos ir nepadės apsaugoti šio vaikino, bijau, kad jį gali ir užmušti.“

Nuo visuomenės nuslėpta egzekucija Pravieniškių pataisos namų 3-iajame sektoriuje buvo surengta naktį iš vasario 21 į 22 d. – dėl įvairių nusikaltimų bausmę atliekantis Rimvydas po sumušimo Marijampolės pataisos namuose K. Mišinienės vadovaujamo centro prašymu buvo perkeltas į Pravieniškes, čia laikinai buvo įkalintas karantino patalpose, kol galop savaitgalį jį buvo nutarta perkelti į 21-ąjį būrį tame pačiame sektoriuje.

Rimvydas, jau būdamas karantino patalpose, išgirdo, kad jeigu bus paliktas tuose pačiuose pataisos namuose, o nebus perkeltas į kitus, esančius vos už pusės kilometro, sulauks keršto už liudijimą prekeivių žmonėmis byloje.

„Apie gresiantį pavojų mano sveikatai dienos metu buvau pranešęs Pravieniškių pataisos namų direktoriaus pavaduotojui, bet į tai buvo nereaguota, – jau po užpuolimo rašė Rimvydas. – Gavau atsakymą, kad neturi kur manęs dėti, sakė, lipk į medį. Vėliau buvau perkeltas į 21 būrio 4 kamerą, apie gresiantį pavojų pranešiau budinčiam pareigūnui, bet jis į tai nereagavo. Ir kai pareigūnas išėjo, maždaug po 10 minučių buvau sužalotas.“

Kraujuose pasruvęs jaunuolis greitosios pagalbos automobiliu buvo išvežtas į Kauno klinikas, kur medikai suteikė būtiną medicininę pagalbą. Vėliau jis buvo perkeltas į Laisvės atėmimo vietų ligoninę, esančią Pravieniškėse. Čia jis yra gydomas iki šiol.

Kalėjimų departamentas Delfi apie šį įvykį pateikė tokią informaciją: „Vasario 22 d. pareigūnai pastebėjo nuteistąjį, ant kurio kūno matėsi sužalojimo žymės. Duomenų apie galimą tyčinį sužalojimą ar užpuolimą nuteistasis nepateikė, tačiau buvo pradėtas įvykio aplinkybių patikslinimas. Nuteistąjį apžiūrėjo sveikatos priežiūros skyriaus medikai, vyras nukreiptas į kitą gydymo įstaigą, vėliau – į Laisvės atėmimo vietų ligoninę. Kovo 2 d., gavus papildomų duomenų, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nuteistojo nežymaus sveikatos sutrikdymo. Nustatyti įtariamieji, atliekami procesiniai veiksmai. Tyrimą kontroliuoja Kauno apygardos prokuratūra.“

Kalėjimų departamentas patikino, kad šiuo metu Rimvydas „yra aplinkoje, kuri užtikrina jo izoliaciją nuo nuteistųjų, linkusių pažeisti įstaigos vidaus tvarkos taisykles“.

Situacijos, kodėl nuo prekeivių žmonėmis nukentėjęs vaikinas nebuvo apsaugotas nuo gresiančio pavojaus, nors apie tai buvo informavęs pareigūnus, Kalėjimų departamentas kol kas nebuvo linkęs vertinti – atrodo, tai net nebuvo žinoma.

„Jūsų nurodyta informacija dėl darbuotojų galimai neteisėtų veiksmų bus vertinama papildomai“, – Delfi atsiųstame atsakyme nurodė Kalėjimų departamentas.

Tuo metu Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė K. Mišinienė įsitikinusi, kad Rimvydas specialiai galėjo būti perkeltas gyventi ten, kur jam grėsė pavojus.

„Jam buvo grasinta, kad jeigu neatsiims parodymų, keliaus tiesiai į klinikas, – faktiškai taip ir įvyko, – sakė ji. – Dabar teigiama, kad įvyko klaida, Rimvydas buvo įkeltas ne į tą kamerą, nors žinodamas, kas ten kali, jis tiesiog maldavo perkelti į kitą Pravieniškių pataisos namų sektorių. Dabar pataisos namų vadovybė išreiškė apgailestavimą, ką jie gali padaryti, atsitiko kaip atsitiko. Net ikiteisminio tyrimo po sumušimo nepradėjo, tik iš Delfi sužinojome, kad pagaliau jis pradėtas.“

Pasak jos, po sumušimo Rimvydą išvežus į Kauno klinikas, dingo visi pataisos namuose buvę jo asmeniniai daiktai, jis neturi net drabužių.

„Pats Rimvydas parašė pataisos namams skundą, jog nepradėtas tyrimas, dingo daiktai, – pasakojo K. Mišinienė. – O mes iš įstaigos netrukus gavome atsiliepimą, kad vaikinas yra labai konfliktiškas, jeigu kas nutinka, iš karto rašo skundus. Be to, dėl Rimvydo kreipėmės į Kalėjimų departamentą, dėl to jis po sužalojimo Marijampolės pataisos namuose buvo perkeltas į Pravieniškes, tačiau pastebime, kad kažkas apie jį teikia klaidinančią informaciją departamentui – esą jis nenori gyventi atskirai, nenori dirbti, nors Rimvydas yra išsakęs visiškai priešingus dalykus.“

Tas pats, anot jos, buvo ir po sumušimo – pareigūnai teigė, kad Rimvydas atsisakė nurodyti sužalojimo aplinkybes, tačiau esą iš tikrųjų jo niekas net neapklausė ir nenorėjo girdėti, kas iš tiesų įvyko pataisos namų teritorijoje.

„Tai, kas įvyko, niekaip nepateisinama – peržengtos visos ribos, – įsitikinusi Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė. – Su Kalėjimų departamentu esame taręsi, kad Rimvydą būtina apsaugoti, nes vyksta totalus jo persekiojimas ir kerštavimas už liudijimą baudžiamojoje byloje. Valdininkai garantavo, kad Pravieniškėse pasirūpins jo saugumu, tikino, jog supranta jo pažeidžiamumą, tačiau turime priešingą rezultatą – jis sudaužytas metaliniais strypais.“

Kristina Mišinienė © DELFI / Justinas Auškelis

K. Mišinienė sakė, kad po Rimvydo sumušimo pateko į dar neregėtą situaciją: „Lietuvoje nėra žmogaus ar tarnybos, kurių galėtume paprašyti pagalbos“.

„Vidaus reikalų ministerija, koordinuojanti valstybės pastangas prieš prekybą žmonėmis, kuria vaizdo klipukus ir dalyvauja beprasmiuose tarptautiniuose projektuose, kažkur aukštai kelinti metai posėdžiauja Nacionalinė Kovai su Prekyba Žmonėmis Komisija, vadovaujama labai užjaučiančio aukas Vyriausybės kanclerio – kažkodėl nei viena auka dar nėra pajutusi šios komisijos išposėdžiauto gėrio“, – sakė K. Mišinienė. Ir tuo pačiu klausė: „Nejaugi šis vaikinukas turės mirti, ir vien todėl, kad nusprendė duoti parodymus prieš prekeivius žmonėmis?“

Apie Rimvydo istoriją Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras pasidalino ir feisbuke, į tai iš karto sureagavo Seimo narys Jurgis Razma, kuris dėl situacijos kreipėsi į teisingumo ministrą Elviną Jankevičių. Ir netrukus paviešino jo atsakymą: „Neturiu jokios informacijos apie tai. Ryte iš karto patikrinsiu, gal ką sužinosiu. Šiaip, sunku patikėti. O gal žinote kokį vardą ar pavardę? Bet kokiu atveju Kalėjimų departamentas tikrai gali perkelti žmogų į kitą įstaigą, net ir tą pačią dieną. Paprastai, jeigu kalinčiam asmeniui kyla pavojus, reaguojama iš karto. Aš Jus informuosiu ryte. “

O vėliau J. Razma paskelbė dar vieną gautą E. Jankevičiaus atsakymą: „Informacija žinoma ir situacija dėl šio nuteistojo tikrai nėra nekontroliuojama. Kaip tik bendradarbiaujant su šiuo centru, pagal centro ir jo pageidavimą, jis buvo perkeltas iš Marijampolės į Pravieniškes. Deja, bet matomai Marijampolės pataisos namuose jam grėsmę kėlę asmenys rado galimybių aptikti jo buvimo vietą ir, manome, kitų nuteistųjų pagalba bandė toliau daryti poveikį, kad jis pakeistų parodymus teisme nagrinėjamoje byloje. Dėl jo sumušimo kovo 2 dieną buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Šiuo metu asmuo yra paliktas gydymui Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, po ko bus perkeltas į šios ligoninės Ūkio būrį, kur ir atliks likusią bausmę. Tad, manau, jo saugumas šiuo metu ir ateityje bus užtikrintas ir situacija neturėtų kartotis.“

K. Mišinienė neslėpė, kad dėl Rimvydo saugumo neužtikrinimo pateiks skundą pataisos namų vadovybei, taip pat kreipsis į Seimo kontrolieriaus tarnybą: „Mums čia ne prekeiviai žmonėmis prieš Rimvydą, bet šiedu prieš valstybę. O ką valstybė? Atveda auką į smurtautojų kamerą.“

Delfi jau skelbė, kad baudžiamoji byla, dėl kurios Rimvydas sulaukė poveikio, buvo nagrinėjama teismuose, bet dėl pernai kilusio teisėjų korupcijos skandalo ji perduota nagrinėti iš naujo. Kaltinimai šioje byloje yra pateikti trims asmenims – įtariama, kad Tomas Dapkūnas, Giedrius Valatkevičius ir Mantas Balčius nuo 2015 m. rugpjūčio iki rugsėjo, veikdami bendrininkų grupėje, išnaudojo du asmenis nusikalstamoms veikoms – vagystėms, vykdyti.

Anot prokurorų, kaltinamieji pasinaudojo nukentėjusiųjų pažeidžiamumu dėl jų amžiaus, sunkios materialinės padėties, pastovaus darbo ir pajamų neturėjimo, menko išsilavinimo, tvirtų socialinių ryšių nebuvimu, priklausomybės alkoholiui ir narkotinėms medžiagoms. Jie taip pat žinojo, kad dėl įvykdytų nusikaltimų vienas nukentėjusiųjų tuo metu dar buvęs nepilnametis Lietuvoje yra ieškomas policijos ir į policiją pagalbos nesikreips.

M. Balčius, vykdydamas T. Dapkūno nurodymą, telefonu įkalbėjo (užverbavo) nepilnametį vykti į užsienio valstybes, jam buvo žadėta gerai užsidirbti ir leista suprasti, kad jis užsidirbs iš neteisėtos veiklos. Nukentėjusysis neturėdamas kito pasirinkimo sutiko.

Nukentėjusieji Vokietijoje turėjo vogti alkoholinius gėrimus, maistą, įvairius įrankius iš parduotuvių, taip pat degalus iš automobilių, o pavogtas prekes jie turėdavo atiduoti užsakovams.