Dėl „Zapad“ – sujudimas Baltijos jūroje: viena taikiausių pasaulio šalių metė milijardus totalinei gynybai

Kasmet skelbiamame Pasaulio taikos indekse Švedija patenka tarp 20 pačių taikiausių pasaulio valstybių. Šiemet ji užėmė 15-ą vietą (palyginimui – Lietuva buvo 37), tačiau panašu, kad dvidešimtuke Švedija ilgai neišsilaikys. Ne todėl, kad būtų nusiteikusi prieš taiką.

Nuo 2015-ųjų, kai buvo patvirtinta naujoji Švedijos Totalinės gynybos koncepcija ir numatytas gynybos išlaidų didinimas, jau atrodė, kad dėl savo saugumo po įvykių Ukrainoje sunerimę švedai per penkerius metus atkurs tą dalį karinės galios, kurią kadaise turėjo.

„Tai buvo krypties pasikeitimas, kai kalbame apie karinius pajėgumus. Per tuos metus pasiekėme tam tikrą pažangą, tačiau to neužtenka, nes finansavimas buvo nepakankamas“, – „Delfi“ pažymėjo Švedijos parlamento Gynybos komiteto pirmininkas Paulas Jonsonas.

2016-2020 metais Švedijos gynybai buvo planuojama skirti daugiau lėšų: vien 2017-siais – 45 mlrd. kronų (4,7 mlrd. eurų), kitais metais – milijardų kronų daugiau ir taip kasmet iki 50 mlrd. kronų (5,24 mlrd. eurų) 2020 metais. Bet ir to buvo negana.

Galiausiai pernai gruodį Švedijos parlamentas pritarė gerokai ambicingesniam 2021-2025 metų gynybos finansavimo planui: išlaidos gynybai turėjo augti 40 proc. arba iki 8,9 mlrd. eurų. Pačią kariuomenę ketinama plėsti įkuriant naujus arba atkuriant senus dalinius, karo meto pajėgas didinti nuo 60 tūkst. iki 90 tūkst. karių, papildomai įsigyti naujos ginkluotės, technikos ir įrangos. Visa tai daroma neatsitiktinai, ne pavieniui – derinant veiksmus su sąjungininkais ir artėjant prie NATO rėmėjų Švedijoje neslepiamo tikslo – narystės Aljanse. Bet kodėl švedai turėtų nerimauti?

Prabudimas, suvokimas, o kas toliau?

Ne vieną dešimtmetį tendencijos Švedijoje buvo aiškios: pasibaigus Šaltajam karui šalies kariuomenė nuo 250 tūkst. buvo sumažinta iki 22 tūkst. karių, o gynybos biudžetas sumenko nuo 2,3 proc. BVP iki vos 1,2 proc. 2013 metais.

Pirmuoju prabudimu tapo Rusijos strateginių bombonešių naktinis skrydis link Stokholmo tų metų kovo 29-ąją. Tik paskutinę minutę prie Švedijos oro erdvės priartėję bombonešiai apsisuko ir pasuko atgal, tačiau imituota sparnuotųjų raketų ataka privertė sunerimti švedų kariuomenę ir politikus. Pastarieji pabudo tik po Rusijos įvykdytos Krymo invazijos. Švedija ėmė suprasti, kad saugiai negali jaustis ir jie.

Viešuose Švedijos sprendimų priėmėjų dokumentuose ir pasisakymuose frazę „karinė agresija prieš Švediją šiuo metu yra menkai tikėtina“ pakeitė „neatmestina“. Vienintelis grėsmės šaltinis – taip pat aiškus: Rusija. 2018-siais Švedijoje netgi pasirodė nemenko populiarumo sulaukęs vaidybinis filmas „Den blomstertid nu kommer“, kurį platintojai užsienyje išvertė kaip „Neįsivaizduojama“. Būtent iki tol sunkiai tikėtinas Rusijos invazijos scenarijus tapo neatmestinu ir realybėje.

Istoriją gerai išmanantys švedai žino, ką reiškia nepasiruošimas karui su Rusija. Iki šiol klaidingai manoma, kad Švedija yra neutrali – nuo 1812-ųjų, kai pralaimėjusi karą Rusijai ir laikinai netekusi Gotlando salos ši šalis paskelbė neutralumo politiką, Švedija kariavo tik sykį.

Dar kartą Gotlando prarasti Švedija nenusitiekusi: ši strategiškai svarbi sala ne veltui vadinama nepaskandinamu lėktuvnešiu – tas, kas kontroliuoja Gotlandą, iš esmės gali kontroliuoti ir didžiąją dalį Baltijos jūros – tiek jūrų kelių, tiek oro erdvę aplinkui. Nuo 2017-ųjų Švedija oficialiai atkūrė Gotalndo pulką – taip nominaliai vadinamas maždaug 350 karių turintis dalinys tėra smulkus šešėlis Gotlando gynybos pajėgų, kurios Šaltojo karo metais siekė apie 22 tūkst. karių.

Tačiau nuo to laiko Švedija palaipsniui stiprino savo gynybines pajėgas Gotlande, o rugpjūčio pabaigoje saloje jau esančias mechanizuotąją, pėstininkų ir tankų kuopas sustiprino papildomais šarvuočių daliniais.

Swedish troops with ground-launched man-portable Hellfires and Puma AE. pic.twitter.com/xHhO85qikS

Čia taip pat permesti papildomi priešlėktuvinės, priešlaivinės, prieštankinės gynybos pajėgumai, o svarbiausia – sustiprinta žvalgybos ir ryšių veikla, atidžiai stebint rusų veiksmus virš Baltijos jūros.

Į Rusijos pratybas negali nereaguoti

Čia reguliariai patruliuoja Švedijos žvalgybiniai orlaiviai „Korpen“, gaudantys signalus iš Kaliningrado srities, kur stiprinama karinė grupuotė rengiasi artėjančioms karinėms pratyboms „Zapad“. Būtent šios pratybos, kuriose Rusija oficialiai deklaravo per 200 tūkst. dalyvių, Švedijos parlamento gynybos komiteto pirmininko teigimu, yra bene daugiausiai nerimo keliančių veiksnių.

Swedish Air Force Korpen and AEW watching the build up of forces in Kaliningrad. pic.twitter.com/Fovgmjbe8a