„Dokumentų valdymo skyrius užtikrina, kad būtų tinkamai techniškai parengta Vyriausybės posėdžių salė ir į kompiuterines laikmenas įrašomi pranešimai, posėdžio ar pasitarimo dalyvių kalbos, užtikrina posėdžių transliavimą internetu ir šios transliacijos išjungimą posėdžiui pasibaigus“, – nurodoma šių metų gegužės 3 dieną Vyriausybės kanclerio Algirdo Stončaičio patvirtintame aktualiame Vyriausybės kanceliarijos darbo reglamente. Dokumente numatyta, kad įrašai nedaromi tik svarstant projektus, susijusius su valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija. Kitas to paties kanceliarijos reglamento straipsnis numato, kad „pasibaigus posėdžiams ir pasitarimams, jų skaitmeninius įrašus Dokumentų valdymo skyrius įdeda į numatytą duomenų saugyklos katalogą“. „Šiais įrašais Redagavimo pogrupis naudojasi rašydamas posėdžių ir pasitarimų protokolus. Kalendoriniam mėnesiui pasibaigus, per 5 darbo dienas Dokumentų valdymo skyrius įrašus perkelia į kompaktinius diskus ir saugo Vyriausybės kanceliarijos archyve“, - nurodoma dokumente. Praėjusią savaitę kai kurie žurnalistai ir opozicijos atstovai kreipėsi į Vyriausybę, prašydami pateikti Vyriausybės pasitarimo garso įrašą siekiant išsiaiškinti pasitarimo dalyvių pozicijas. Pasitarime svarstytas klausimas dėl informacijos teikimo iš Registrų centro žiniasklaidai. Premjeras Saulius Skvernelis penktadienį teigė nematantis pagrindo paviešinti Vyriausybės pasitarimo garso įrašą, nes pagal įprastą praktiką pasitarimai vyksta už uždarų durų. Pirmadienį Vyriausybės kanceliarija portalą 15min.lt informavo, kad pasitarimo garso įrašas yra sunaikintas. „Pažymime, kad dokumentų saugojimo tvarką nustato ne tik reglamentas, bet ir dokumentacijos planas“, - nurodoma BNS antradienį pateiktame Vyriausybės kanceliarijos Ryšių su visuomene skyriaus atsakyme. Vyriausybės atsiųstame dokumentacijos plane nurodyta, kad Vyriausybės posėdžių įrašai Dokumentų valdymo skyriuje saugomi 10 metų. Apie pasitarimo įrašus jame neužsimenama. Kanceliarija nutylėjo apie savo darbo reglamentą Praėjusią savaitę atsakydamas į BNS klausimus, Vyriausybės kanceliarijos Ryšių su visuomene skyrius nurodė negalintis pateikti Vyriausybės pasitarimo garso įrašo, nes skirtingai nei posėdžiai, pasitarimai nėra vieši. „Pagal Vyriausybės darbo reglamento 62 punktą Vyriausybės pasitarimai yra protokoluojami. Protokolas parengiamas pasirašyti ne vėliau kaip antrą po pasitarimo darbo dieną. Vyriausybės pasitarimų protokolai skelbiami Vyriausybės kanceliarijos dokumentų mainavietėje ne vėliau kaip kitą darbo dieną po protokolo pasirašymo. (...) Pagal Vyriausybės įstatymą ir LRV nutarimu patvirtintą Vyriausybės darbo reglamentą daromas tik Vyriausybės posėdžių garso įrašas. Vyriausybės pasitarimų garso įrašai ir jų tvarkymas nėra Vyriausybės kanceliarijai pavestoji viešoji funkcija, todėl jie neskelbtini ir neteiktini“, - teigiama kanceliarijos atsakyme BNS. Klausiama, kokiu reglamentu ar kitu dokumentu remiantis yra daromi Vyriausybės pasitarimų garso įrašai, Vyriausybės kanceliarija į šį klausimą neatsakė. Taip pat nenurodė, kad pati kanceliarija vadovaujasi ne tik Vyriausybės, bet ir Vyriausybės kanceliarijos darbo reglamentu. Atsakymuose BNS kanceliarija tikino, jog „Vyriausybės kanceliarijai nenumatyta funkcija daryti Vyriausybės pasitarimų garso įrašų“. „Jie gali būti daromi pagal poreikį, kai garso įrašo reikia protokolui patikslinti. Tai priklauso nuo konkretaus klausimo turinio, o tai nusprendžia kanceliarijos darbuotojai. Šiais atvejais surašius protokolą įrašas nėra saugomas. Pasitarimo dalyviai žino, kad jie dalyvauja neviešuose pasitarimuose. Jų pasisakymai nėra stenografuojami, surašomi tik to pasitarimo klausimų sprendimai“, - praėjusią savaitę teigė Vyriausybės kanceliarija. Vyriausybės pasitarime, kurio įrašo prašė žiniasklaidos priemonės, praėjusį trečiadienį Ministrų kabineto atstovai svarstė Susisiekimo ministerijos parengtas įstatymų pataisas, turėjusias sudaryti galimybes žiniasklaidai neatlygintinai gauti Registrų centro duomenis. Pasitarime projektas atmestas, nes, kaip teigė premjeras, teisininkai nustatė jo trūkumų, kuriuos žadama artimiausiu metu ištaisyti. Naujasis Registrų centro vadovas Saulius Urbanavičius rugsėjo viduryje nutraukė daugelį metų galiojusią praktiką neatlygintinai teikti duomenis pagal žurnalistų užklausas. Centro atstovų teigimu, praktika buvo neteisėta, nes nėra numatyta įstatymuose. Lietuvos žurnalistai ir opozicijos atstovai teigia, kad įvesti ribojimai gauti informaciją nepagrįstai varžo žiniasklaidos laisvę. Žurnalistai ketvirtadienį kreipėsi į valdžios atstovus, ragindami atšaukti įvestus apribojimus gauti Registrų centro duomenis. S. Skvernelis yra patikinęs, kad Vyriausybė trečiadienį priims sprendimus ir atvers galimybę žiniasklaidai neatlygintinai naudotis Registrų centro duomenimis.

