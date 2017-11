Ministro pirmininko teigimu, slaptus patikrinimus vaistinėse įtvirtinusi valdžia nesitikėjo, kad šią idėją bus bandoma diskredituoti.

Šį mėnesį daug dėmesio sulaukė gyventojų skundai, kad vaistinėse iš jų pradėta reikalauti receptų už vaistus, kurie anksčiau būdavo parduodami be receptų. Opozicija sako, kad ministras nesuvaldė šios situacijos, ir rengia jam interpeliaciją.

Anot S. Skvernelio, „slapti pirkėjai“ buvo numatyti, pirmiausia norint patikrinti, ar vaistininkai siūlo pigiausius vaistus, o pelnai vaistų sektoriuje yra nepagrįsti. Susiję straipsniai: Skvernelis teigia nujautęs būsimą pontifiko vizitą Lietuvoje pokalbio su Popiežiumi Skvernelis: Kasiulevičius galėtų sėkmingai vadovauti Lietuvos medikų sąjūdžiui

„Ministras tiesiog neįvertino, kad gali būti pasinaudota arba išnaudota situacijos tų pačių interesų grupių būtent tokiu būdu“, - Žinių radijui ketvirtadienį sakė premjeras.

„Ne tik ministras, bet ir (ministrų) kabinetas net nepagalvojome, kad gali pasinaudoti šia situacija. Taip pat nebuvo matomas mastas, kokiu mastu sprendimai šalyje nevykdomi. Šioje vietoje įžvalgos pritrūko prognozuoti galimus pasipriešinimo veiksmus“, - pridūrė S. Skvernelis.

Ministras pirmininkas sakė neabejojantis, kad opozicijai nepavyks nuversti A. Verygos, nes jam paramą reiškia tiek kiti Vyriausybės nariai, tiek Seimo dauguma.

„Sveikatos priežiūros sistemoje bandoma padaryti lūžį tame, kas buvo 27 metus programuojama, toleruojama ir nematoma. Ministras paėmė sritis, kurios buvo neliečiamos, jautrios, natūralu, kad yra reakcija, pasipriešinimas, bandymas išsityčioti, sabotuoti kai kuriuos sprendimus“, - kalbėjo S. Skvernelis.

Trečiadienį Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad pareigas palieka viceministrė Aušra Motiejūnienė–Bilotienė ir patarėjas Danas Bakša.

Ši žinia išplatinta tą pačią dieną, kai laikraštis „Lietuvos rytas“ paskelbė viceministrės pokalbio su parlamentaru konservatoriumi Antanu Matulu išklotinę. Iš jos matyti, kad viceministrė sakė patyrusi netiesioginį ministro spaudimą konkurse į Valstybinės ligonių kasos direktoriaus postą.

Ministro A. Verygos atstovė spaudai sakė, kad viceministrės ir patarėjo pasitraukimas su publikacija nesusijęs ir suplanuotas anksčiau. Ji teigė, kad ministras jokių nurodymų, kaip turėtų būti vykdomi konkursai, nedavė.











