Jeigu nebūtina, visuomenės sveikatos specialistai pataria visai neiti į lauką. „Yra ir aerozoliai, tame yra anglis, ir labai smulkios dulkės, jos patenka giliai į kvėpavimo takus. Yra duomenų patikimų, kad sukelia kraujotakos sistemos ligas, kvėpavimo sistemos ligas, uždegimai įvairūs, taip pat ir plaučių vėžį“, – sakė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Visuomenės informavimo specialistė Vilda Bajoriūnienė. Tačiau speiguotą dieną vėdinti namus būtina. „Jeigu turim krosnį viduj, atidarant dureles, dūmas pasklinda į patalpą, jei nėra geros traukos. Tada rizikos veiksnių yra žymiai daugiau“, – sako V. Bajoriūnienė. Didžiausia oro tarša fiksuojama Klaipėdoje. Lietuvoje jau ne pirmą parą vyrauja šalti orai. Antradienio naktį šaltis labiausiai spaudė Ukmergėje, paros šalčio rekordai pasiekti vakarų Lietuvoje. Hidrometeorologijos tarnybos Meteorologinių prognozių skyriaus vyresnioji specialistė Teresė Kaunienė BNS sakė, kad temperatūra žemiau nei per kelis dešimtmečius užfiksuoti rekordai krito Klaipėdoje, Laukuvoje, Palangoje, Šilutėje, Telšiuose. Visgi čia nebuvo taip šalta kaip Ukmergėje, kur šalo beveik iki 26 laipsnių.











