Slovakijos parlamento rinkimai

Primename, kad Slovakijos parlamento rinkimus laimėjo promaskvietiška partija, vadovaujama buvusio premjero Roberto Fico. Dar prieš rinkimus buvęs premjeras dalijosi įvairiais pasisakymais, kuriuose žadėjo užtikrinti, jog Slovakija nesiųs „nė vieno šovinio“ Ukrainai bei nutrauks kitokią paramą. Tokia retorika – verčia nerimauti ir, pasak A. Valionio, į viską reikia žvelgti labai įdėmiai.

„Žinote, ilgo, tokio užtęsto ir įtempto karo atveju, kada Ukraina, padedama Vakarų demokratijų, kariauja su milžiniškus resursus turinčia valstybe, į viską reikia žiūrėti labai įdėmiai. Užsitęsęs karas – jis generuoja ir demokratinių valstybių visuomeninį nepasitenkinimą, politikai visada reaguoja į visuomenę. Kalbant apie dabartinį populistinį atvejį, nors jie save socialistais, socialdemokratais vadina, bet yra populistai, tai jis dar yra pasakęs, kad tęs Slovakijos užsienio politikos kursą ir nereikia iš jo nieko tikėtis“, – teigė buvęs užsienio reikalų ministras.

Antanas Valionis © DELFI / Josvydas Elinskas

Savo įžvalgomis apie tai, kaip reikėtų perskaityti R. Fico pergalę rinkimuose, pasidalijo ir V. Laučius.

„Akivaizdu, kad visose demokratinėse visuomenėse politikai, artėjant rinkimams, vykstant rinkimų kampanijoms, stengiasi pataikyti į vyraujančias nuotaikas, ar jos, mūsų akimis, būtų teisingos, ar neteisingos – jos ten tokios yra. Jie tiesiog negali būti išrinkti, jeigu jie neprisitaikys. Todėl truputį net keista, kai, prisitaikydami prie nuotaikų, kurios mums atrodo teisingos, mes imame liaupsinti visuomenės nuomonę, sakyti, kiek aukštos moralės yra Vakarų demokratijose, kaip visuomenės jautriai reaguoja į karą Ukrainoje, kokia yra visuotinė parama, nes dabar mes matome, kad visuomenės nuomonė nėra tas dalykas, kuris metų metus nekistų, priklausytų nuo moralinių dalykų. Matome visai kitą vaizdą – iš tikrųjų, visuomenės nuomonė labai dažnai kinta ir visuomenė, dažniausiai, yra linkusi galvoti apie save ir savo gerovę“, – aiškino jis.

Pasak pašnekovo, Slovakijos atveju, visuomenė galvoja, kad tolimesnė parama Ukrainai kažkokiu būdu silpnina pačią valstybę.

„Manoma, kad dalis politikų galvoja daugiau apie užsienio politiką, o ne vidaus politiką – tai irgi labai dažnas priekaištas“, – teigė V. Laučius.

Anot jo, visa tai – demokratijos kasdienybė, tad iš dalykų, kurie kartojasi kasmet arba prieš kiekvienus rinkimus – tragedijos daryti nereikėtų.

„Iš tikrųjų, nieko išskirtinio, nieko tragiško nei Slovakijoje, nei Lenkijoje, nei Amerikoje neįvyko šioje demokratinių procesų rutinoje. Mes labai dažnai susiduriame su tokia situacija, kai rinkėjų nuomonė, rinkėjų valia, nepabijokime to žodžio, mums atrodo bloga ir neteisinga, bet, jeigu mes pradėsime sakyti „O Viešpatie – viskas“, na, mes tokiu būdu apskritai kvestionuosime demokratinę santvarką“, – teigė V. Laučius.

Atsiranda ir daugiau nerimą keliančių ženklų

Vis dėlto, A. Valionis linkęs į situaciją pažvelgti plačiau, tad, savo požiūriu, jis siūlo dėmesį atkreipti ir į daugiau situacijų.

„Čekų ministrė vakar Kijeve visus ramino ir kalbėjo, kad nereikia per daug kreipti dėmesio, esą neaišku, kokia dar susidarys koalicija – čia yra pirma, o antra, ta susidariusi koalicija bus jau nebe rinkimų įkaitė, o bus normalios užsienio politikos, kurią Slovakija turės vykdyti Europos Sąjungos rėmuose, rezultatas“, – teigė A. Valionis.

Pasak pašnekovo, nerimą keliančių ženklų yra ir daugiau.

„Lenkijoje, sakykime, paskutinis konfliktas dėl grūdų, kuris taip pat rinkimų fone kilo, sukėlė labai aštrias priešpriešas, iki to, kad neteisingai išverstas žodis, kad „paskenduolis kabinasi už kaklo ir nulekia per visą pasaulį“, nors prezidentas pasakė „skęstantis“. Dabar lyg visi bando sutarti, bando susikalbėti. Trečias dalykas – tai Jungtinėje Karalystėje vykstantis konservatorių partijos suvažiavimas, apie kurį vyksta mitingai, protestai ir po Brexit, tai yra antras dalykas, prieš kurį yra protestuojama, kad reikia rūpintis ne tiek Ukraina, kiek vidaus gyvenimu, kadangi lėšų praradimas dėl Brexit ir lėšų skyrimas Ukrainai mažina galimybes gerai gyventi patiems britams. Konservatorių partija yra labai rimtoje kolizijoje su ta tikrove“, – pasakojo A. Valionis.

Anot jo, dėmesį vertėtų atkreipti ir į įvykius Amerikoje.

„Buvo priimtas susitarimas ir ištrauktas iš visų planų yra Ukrainos pagalbos klausimas, ir žada priimti atskirą susitarimą, kadangi situacija yra tokia, kad, priimant biudžetą reikia dviejų trečdalių balsų, o dabar demokratai su respublikonais sutarė, kad reikia išeliminuoti respublikonų radikalus, priimti atskirą susitarimą dėl Ukrainos, kur reikia 50 procentų plius vienas balsas. Tada, iš tikrųjų, kongrese be jokių problemų tas praeis. Taip, kad yra daug nerimą keliančių ženklų, bet, visgi, nereikia jų pervertinti“, – teigė pašnekovas.

Grįžtant prie Slovakijos atvejo, A. Valionis teigė, jog ši šalis buvo pirmame dešimtuke tarp pagalbą Ukrainai tiekiančių šalių.

„Aš tikiuosi, kad ji tarp tų pozityviai žiūrinčių ir išliks“, – teigė jis.

Slovakijoje rinkimus laimėjo populistai nepritariantys paramai Ukrainai AFP / Scanpix

Gali būti įvairių svyravimų

Nors pašnekovai yra linkę situacijos pernelyg nedramatizuoti, vis dėlto, jie abu sutinka su tuo, kad politikoje visada gali būti įvairių svyravimų. Šiuo atveju, V. Laučius buvo linkęs plačiau panagrinėti Jungtinių Amerikos Valstijų situaciją.

„Iš tikrųjų, Jungtinėse Valstijose padėtis nėra gera. Apskritai, ji nėra gera pastaruoju metu, kalbant apie bendresnius procesus, kad tiek demokratų, tiek respublikonų partijose neproporcingai didelė įtaka yra įgiję radikalai. Tas dalykas labai kenkia Jungtinių Valstijų politikai. Ir vidaus, ir užsienio politikai. Ir parodo nelabai gražiai abi šias partijas dvipartinėje sistemoje“, – teigė jis.

Pasak politologo, nors už tuos radikalus rinkimuose balsuoja tikrai ne dauguma, tačiau jų įtaka – labai didelė.

„Tarkime, 29 respublikonai atstovų rūmuose dabar pasiekė to, kad finansavimas Ukrainai būtų atidėtas. Klausimas – jis nėra visiškai nubrauktas ir projektas guli senate, kur irgi, beje, tas finansavimas yra planuojamas sumažinti, nuo 24 iki 6 milijardų, bet tai irgi ne pasaulio pabaiga ir prie to finansavimo dar bus grįžta, tai tik dabartiniame etape yra numatyti 6 milijardai ir, aš manau, bus grįžta prie finansavimo. Dabar tas laikinas finansavimas 45 dienų ne taip ir ilgai truks, manau, per tą laiką bus sutarta ir dėl Ukrainos atstovų rūmuose. Atstovų rūmų pirmininkas pademonstravo, kad yra tikrai pakankamai lankstus politikas, pademonstravo lyderystės gebėjimų su savo tokiu kompromisiniu sprendimu, bet tas sprendimas tikrai nenurašo paramos Ukrainai“, – aiškino V. Laučius.

Jis teigė nemanantis, jog įvyks kažkas, kas leis mums artimiausiais mėnesiais stipriai nusivilti Jungtinių Valstijų parama Ukrainai.

„Nieko kol kas tragiško neįvyko. Nėra viskas labai gerai, bet retai kada būna, kad viskas būtų labai gerai, tiesa? Tai ir Jungtinėse Valstijose, ir Europoje padėtis tikrai kol kas nėra pakitusi labai smarkiai į blogą. Ji iš pat pradžių buvo bloga, todėl, kad ta situacija, kada nei Amerika, nei, ypač, Europos Sąjunga negalėjo ir negali vis dar smarkiau paremti Ukrainos – ji susiklostė ne šiandien, ne vakar. Ji susiklostė per tuos ilgus metus ir net dešimtmečius, kai nelabai išmintingi Vakarų valstybių lyderiai aiškino ir didelė dalis politinio elito Europoje buvo įsitikinę, kad Rusija grėsmės nekelia. Tai buvo kartojama prezidentų, Vokietijos kanclerių ir kitų svarbių Europos lyderių. Šitame paklydime Europa gyveno daugiau nei du dešimtmečius“, – teigė politologas.

Pasak jo, būtent tai ir yra priežastis, dėl ko mes taip pergyvename, matydami, jog karinė ir kitokia parama Ukrainai – nepakankama.

Europos Sąjungos ir Ukrainos vėliavos © Vida Press

Ukraina kariauja už visą pasaulį

Pasak A. Valionio, parama Ukrainai – tai rimtas klausimas.

„Trumpas ir pergalingas karas visą laiką visiems sukelia tik euforiją, o tai yra ilgas karas, kur reikia ištvermės, kantrybės ir ypatingo suvokimo, kad Ukraina kariauja už mus, už Europą, Ukraina kariauja už visą pasaulį“, – teigė jis.

Antanas Valionis © DELFI / Josvydas Elinskas

Anot jo, tokio supratimo laikosi ir politikai.

„Tą vakar labai vieningai pasakė Europos Sąjungos ministrai Kijeve, bet, aišku, nuovargis yra. Pradėkime nuo to, kad Jungtinių Tautų statute yra šie du dalykai – valstybės integralumo gerbimas ir apsisprendimo teisė. Tai – tarsi du vienas kitam prieštaraujantys dalykai. Ukrainoje negalime kalbėti apie apsisprendimo teisę, bet, jeigu keliasdešimt metų būtų įšaldytas konfliktas, sunku pasakyti, kokios Ukrainos teritorijai tai būtų galutinės pasekmės“, – teigė jis.

Visą pokalbį rasite Žinių radijo portale: