Šiuo metu galimi du lengvatiniai PVM tarifai. Pagal naują tvarką jie galėtų būti trys: vienas – iki 5 proc. ir dar du – iki 21 proc. – tai yra valstybės nustatyto standartinio tarifo. Lietuvoje šiuo metu taikomi 5 proc. ir 9 proc. lengvatiniai tarifai. EP nuomonė mokesčių klausimais yra konsultacinė, o galutinį sprendimą priims ES Taryba. S.Jakeliūnas: jokių lengvatų Seimo Biudžeto ir finansų komiteto vadovas „valstietis“ Stasys Jakeliūnas skeptiškai vertina galimybę Lietuvoje taikyti dar vieną lengvatinį PVM tarifą, nes tai lemtų mažesnes biudžeto pajamas. „Jeigu PVM sumažini, atsirasiančią skylę turi uždengti didindamas mokesčius. Jeigu, pavyzdžiui, bazinį PVM tarifą padidinsime nuo 21 proc. iki 22 proc., tada kažkokiems produktams, paslaugoms ar prekėms galima būtų svarstyti (lengvatą – BNS). Teoriškai“, – BNS teigė S. Jakeliūnas. Pasak jo, šiuo metu diskusijos šiuo klausimu nevyksta, tačiau tai gali būti daroma ateityje. „Artimiausiu metu nebus svarstoma, bet tai nereiškia, kad mes to nedarysime kada nors ateityje. Bet tai bus fiskališkai neutralus sprendimas“, – aiškino S. Jakeliūnas. T. Povilauskas: trečias lengvatinis PVM tarifas bus ateityje SEB vyriausiasis ekonomistas Tadas Povilauskas prognozuoja, kad Lietuva ateityje turės tris lengvatinius PVM tarifus. „Naujas tarifas atsirastų 9-21 proc. intervale, tiksliau – tarp 12 ir 15 proc.“, – BNS teigė T. Povilauskas. Anot jo, Lietuvai turėti nulinį ar mažesnį kaip 5 proc. PVM tarifą nebūtų labai naudinga. „12 ar 15 proc. tarifas galėtų būti naudojamas siekiant pagerinti tam tikrų ekonominių veiklų padėtį, pernelyg nemažinant biudžeto pajamų“, – tvirtino SEB ekonomistas. Pasak jo, iniciatyvą dėl trečio lengvatinio PVM tarifo paskatino tai, kad kai kurios ES šalys dėl išimčių jau dabar nesilaiko reikalavimo turėti tik du lengvatinius tarifus – pavyzdžiui, Pancūzijoje kaip kurioms prekės taikomas 2,1 proc. PVM. R. Budbergytė: lengvata vaistams ir maisto prekėms Socialdemokratė Rasa Budbergytė įsitikinusi, kad papildoma PVM lengvata, pavyzdžiui, 3 proc. tarifas, galėtų būti, tačiau reikėtų apsispręsti, kokiai produktų ar paslaugų grupei. Anot jos, tai galėtų būti kūdikių maistas, slaugos prekės, šildymui naudojami energetiniai ištekliai, vaistai ir būtiniausi maisto produktai – pavyzdžiui, duona, aliejus, kruopos, daržovės, vaisiai, žuvis, mėsa. „Žmonėms, gyvenantiems iš labai mažų pajamų, PVM sumažinimas padėtų“, – sakė parlamentarė. R.Budbergytė neatmeta galimybės, kad dėl naujojo PVM tarifo savo lengvatas galėtų paaukoti ūkininkai. „Turime pagalvoti, kad tie, kuriems kažkada tų lengvatų visokių teikėjo, gal jau atsistojo ant kojų ir gal dabar jau gyventi geriau (...) Sakykime ūkininkai. Jų gyvenimas, kadangi gavome labai daug paramos iš Europos Sąjungos, gerokai pasikeitė“, – aiškino parlamentarė. V. Ąžuolas: mažoms šalims sunkiau įsivesti mažus tarifus Dar vienas Biudžeto ir finansų komiteto narys „valstietis“ Valius Ąžuolas sako, kad mažoms šalims yra sunkiau pritaikyti naujas PVM lengvatas, nes jos neturi lėšų atsirandančioms biudžeto skylėms uždengti. „Mažoms šalims sunkiau įsivesti mažus tarifus, nes turi atsisakyti dalies pajamų. Kokiai Vokietijai ar Lenkijai lengvatą numatyti paprasta, nes biudžetai kosminiai, rezervų krūvos. Jie turi iš ko kompensuoti netektis. O kokiai Lietuvai įsivedus lengvatinį, kokių 2 proc. tarifą, biudžete iškart minus 200 mln. eurų. Ir iš ko mokėti algas?“ – BNS aiškino V. Ąžuolas. Jis stebėjosi, kad viešbučiams jau yra taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas. „Apgyvendinimui taikome lengvatą, sakome reikia padėti viešbučiams, bet jie kyla kaip grybai. Bet kyla „ryklių“ viešbučiai, ne smulkaus verslo. Mes tomis lengvatomis remiame „ryklius“, o ne mažus. Mūsų rinkos specifika – nueita į didelius žaidėjus, nėra smulkių. Kodėl juos remti?“ – tvirtino V. Ąžuolas. Anot jo, PVM lengvatą būtų galima taikyti šviežioms neperdirbtoms lietuviškoms daržovėms arba „kažkam, kas paskatintų smulkaus verslo plėtrą“. Lengvatinis 9 proc. PVM dabar Lietuvoje yra taikomas keleivių vežimui, spaudai, knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams, viešbučiams, centralizuotam šildymui, o 5 proc. tarifas – vaistams.

