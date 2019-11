Etikos sargams adresuotame kreipimesi prašoma pripažinti, kad A.Bilotaitė piktnaudžiavo savo, kaip Seimo narės teisėmis, laikė užėmusi nenaudojamą ir valstybės lėšomis išlaikomą butą Seimo viešbutyje, nors jame pati negyveno bei apie tai neinformavo Seimo kanceliarijos.

Dėl šių priežasčių prašoma įvertinti, ar konservatorė A. Bilotaitė neturėtų grąžinti į valstybės biudžetą lėšų, kurias valstybė sumokėjo už jai skirto būsto išlaikymą. Taip pat A. Širinskienė atkreipia dėmesį, kad tai ne pirmas atvejis, kai konservatorė A. Bilotaitė sau ir aplinkiniams taiko dvigubus standartus – deklaruodama didelį skaidrumą ji ilgą laiką buvo „pamiršusi“ deklaruoti savo gyvenimo partnerį ir su juo susijusius interesus, nors viešai buvo žinoma, kad jie gyvena kartu.

A. Širinskienę kreiptis į etikos sargus paskatino žiniasklaidoje paskelbta informacija, jog konservatorė A. Bilotaitė Seimo viešbutyje buvo jau ne pirmą kadenciją užėmusi butą, nors jame faktiškai jau ilgą laiką negyvena, o paaiškinti, kas moka už komunalines paslaugas – negali, nes nežino.

„Yra keista, kai Seimo narė, kartu su vyru, kaip skelbiama žiniasklaidoje, gyvenanti dviejų milijonų eurų vertės 500 kv.metrų name, dar reikalauja Seimo viešbučio. Labiausiai stebina tai, kad ji net nežino, kas apmokėdavo to buto išlaikymą, todėl priverčia valstybę apmokėti už to nenaudojamo buto šildymą, komunalines ir kitas išlaidas. Be to, per minėtą laikotarpį buvo situacijų toje pačioje TS-LKD frakcijoje, kuomet kitiems Seimo nariams, kaip, antai, Irenai Haase, viešbutyje buvo sunku rasti butą, todėl I. Haase vos nebuvo apgyvendinta Vyriausiosios rinkimų komisijos pastate, tuo tarpu jos kolegė nesivargino nenaudojamo buto apleisti“, - sako A. Širinskienė.