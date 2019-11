Dėl Seimo viešbučio apkaltinta Bilotaitė skolinga neliko: ar turėtume Širinskienei atsiskaityti?

Anot A. Širinskienės konservatorė ilgai nesinaudojo jai skiriamu būstu, o išsikrausčiusi neiformavo apie tai Seimo kanceliarijos. Pati A. Bilotaitė DELFI sakė nesuprantanti, kodėl gauna priekaištų ir kodėl turi atsiskaityti valstietei.

„Aš esu labai pasimetusi nuo to tokio keisto A. Širinskienės kreipimosi į Etikos ir procedūrų komisiją. Man kyla klausimas, ar ji kreipėsi taip pat ir dėl savo kolegų, kurie piktnaudžiavo tuo turimu būstu savo asmeninei naudai gauti. Mano atvejis, kaip supratau, ją suneramino tai, kad manęs nepastebėjo. Nežinau, ar ponia Širinskienė yra kažkokia bendrabučio administratorė, ar kaip studentai turėtume jai atsiskaityti, kada ir su kuo grįžtame į viešbutį, kiek kartų ten miegame“, – DELFI penktadienį sakė A. Bilotaitė.

„Oficialiai būsto aš atsisakiau šių metų spalio 3 dieną, nes pasikeitė mano gyvenimo aplinkybės. Ir man būsto nebereikėjo ir aš jo atsisakiau oficialiai“, – kalbėjo parlamentarė.

Ji svarstė, galbūt tikrai galėjo tai padaryti ir anksčiau. Bet laukiantis jai buvo sunku išsikraustyti ir fiziškai.

„Aš to nepadariau, gal galėjo šiek tiek anksčiau tas oficialus atsisakymas būti“, – sakė politikė.

„Būstas man priklausė nuo kadencijos pradžios. Informavau Seimo kanceliariją ir išsikrausčiau, užleidau vietą kitam Seimo nariui“, – DELFI kalbėjo parlamentarė.

„Aš nesuprantu, aš naudodavausi tuo būstu gal intensyviau, paskutiniu metu, kai buvo sudėtingesnis periodas laukiantis vaiko, galbūt kitaip. Bet aš juo naudojausi ir neprivalau dėl to atsiskaityti poniai Širinskienei. Ji nėra bendrabučio administratorė. Nebent šiame valstiečių valdymo laikotarpyje situacija keičiasi ir reikia atsiskaityti kaip studentams“, – ironizavo politikė.

DELFI primena, kad A. Širinskienę kreiptis į etikos sargus paskatino žiniasklaidoje paskelbta informacija, jog konservatorė A. Bilotaitė Seimo viešbutyje buvo jau ne pirmą kadenciją užėmusi butą, nors jame faktiškai jau ilgą laiką negyvena, o paaiškinti, kas moka už komunalines paslaugas – negali, nes nežino.

„Yra keista, kai Seimo narė, kartu su vyru, kaip skelbiama žiniasklaidoje, gyvenanti dviejų milijonų eurų vertės 500 kv.metrų name, dar reikalauja Seimo viešbučio. Labiausiai stebina tai, kad ji net nežino, kas apmokėdavo to buto išlaikymą, todėl priverčia valstybę apmokėti už to nenaudojamo buto šildymą, komunalines ir kitas išlaidas. Be to, per minėtą laikotarpį buvo situacijų toje pačioje TS-LKD frakcijoje, kuomet kitiems Seimo nariams, kaip, antai, Irenai Haase, viešbutyje buvo sunku rasti butą, todėl I. Haase vos nebuvo apgyvendinta Vyriausiosios rinkimų komisijos pastate, tuo tarpu jos kolegė nesivargino nenaudojamo buto apleisti“, – sako A. Širinskienė.

Ne Vilniuje gyvenantiems parlamentarams suteikiama galimybė gyventi Seimo viešbutyje per kelias praėjusias savaites kėlė daug klausimų žiniasklaidoje.

Viskas prasidėjo nuo parlamentaro Bronislovo Matelio pastebėjimo, kad niekada nėra matęs susisiekimo ministro Jaroslovo Narkevičiaus viešbutyje. Kiek vėliau paaiškėjo, kad butu dažniausiai naudojasi jo dukra, pats ministras gyvena Trakuose, o turimą butą Vilniaus centre nuomoja.

Kiek vėliau žiniasklaida išsiaiškino, kad Seimo nariui Zbignevui Jedinskiui suteiktas būstas naudojamas jo sūnaus, ne paties parlamentaro.

Jis žiniasklaidai paviešinus šią informaciją pareiškė, kad buto raktus iš sūnaus atsiėmė.