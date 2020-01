Apie bendradarbiavimą ir veiksmų derinimą antradienį buvo kalbama ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Centrinėje įstaigoje Vilniuje vykusiame pasitarime. Jame dalyvavo sveikatos apsaugos viceministras Algirdas Šešelgis, VSAT vadas Rustamas Liubajevas, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) direktorius Robertas Petraitis, VSAT struktūrų vadovai.

Pasikeista informacija, buvo kalbama apie bendras priemones, pasieniečiai buvo konsultuojami su koronavirusu susijusiais ir kitais klausimais.

Kaip praneša VSAT, veiksmų dėl koronaviruso pasieniečiai ėmėsi dar praėjusią savaitę, o šią tokios priemonės buvo sustiprintos. Vos ėmus plisti žinioms apie Uhano virusą pasieniečiai ėmė atidžiau tikrinti į Lietuvą atvykstančius Kinijos piliečius, daugiau dėmesio kreipti, ar keliautojai iš Kinijos neturi neįprastų sveikatos sutrikimų požymių. Pasieniečiai taip pat ėmė aktyviau bendradarbiauti su visuomenės sveikatos priežiūros atstovais.

Pastebėję įtartinų požymių, VSAT pareigūnai gali kreiptis į minėtus specialistus konsultacijų.

Situaciją šiek tiek palengvina tai, kad Kinijos su Lietuva nesieja tiesioginiai lėktuvų reisai, todėl visi atvykstantys keliautojai jau būna įveikę kitų šalių kontrolės procedūras.

Dar praėjusią savaitę VSAT taip pat kreipėsi į NVSC. Kadangi pasieniečiai, ypač dirbantys kontrolės punktų pirmojoje linijoje, patenka į rizikos grupę, VSAT prašė rekomendacijų, kaip atpažinti galimai užsikrėtusius virusu ir valstybės sieną kertančius asmenis ir kokių reikėtų imtis priemonių, įvykus kontaktui su tokiais asmenimis.

Šiuo metu būtent tokiomis operatyviai gautomis rekomendacijomis ir vadovaujasi dokumentų kontrolę ir sienos apsaugą vykdantys VSAT pareigūnai. Be kitų saugumo priemonių, pasieniečiams rekomenduota kontaktuojant su rizikingomis keliautojų kategorijomis naudoti medicinines kaukes ir jas periodiškai keisti, naudoti vienkartines pirštines, dezinfekcines priemones, dažnai plauti rankas naudojant muilą ir tekantį vandenį.

VSAT duomenimis, pernai per Lietuvos sieną su Rusija ir Baltarusija bei oro ir jūrų uostus vyko 15 157 Kinijos piliečiai. Šis skaičius pastaraisiais metais auga. 2018 m. per ES išorės Lietuvos sieną vyko 12 237 Kinijos piliečiai, 2017 m. - 9802.

Pernai daugiausiai Kinijos piliečių vyko per Vilniaus oro uosto kontrolės punktą - 5884. Per Medininkų kontrolės punktą Baltarusijos pasienyje vyko 3230 kinai, per Klaipėdos jūrų uostą - 2159, per Vilniaus geležinkelio stoties kontrolės punktą - 1563.