Dėl nusikaltėlių godumo – dvi gyvybes nusinešusi avarija: rizikuojantiems siūlo įspūdingas sumas

Apie 1 val. 30 min. Mockų kaime patruliavęs policijos ekipažas pamatė „Audi“. Vairuotojas, pastebėjęs policijos automobilį, staigiai nusuko į keliuką. Tai iškart sukėlė įtarimą, todėl bandyta jį sustabdyti, bet jis padidinęs greitį spruko.

Gaudynės vyko maždaug 5 km, iki Senosios Radiškės kaimo. Bėgliui pavyko atitrūkti nuo policijos, tačiau jis nepabėgo. Staigiame posūkyje nulėkė nuo kelio, trenkėsi į stulpą ir vertėsi į šalia esantį tvenkinį.

Iškart žuvo automobilio vairuotojas, Moldovos pilietis, ir šalia sėdėjęs keleivis, jis migrantas iš Sirijos.

Kiti 5 keleiviai patys išsiropštė iš „Audi“, iki privažiuojant pareigūnams. Visi jie – Sirijos piliečiai, turėję su savimi dokumentus.

Vienas stipriau nukentėjęs nepilnametis (g. 2007 m.) gydomas Kauno klinikose. Kiti yra Marijampolės ligoninėje, pirminiais duomenimis, jie rimčiau nenukentėjo ir turėtų būti paleisti, tiksliau, perduoti pasieniečiams.

Labai tikėtina, kad neteisėtai sieną kirtusių migrantų laukia grąžinimas atgal į Baltarusiją. Policijos duomenimis, „Audi“ numeriai buvo lietuviški, tačiau jie vyko iš Latvijos.

Bėgo į Vakarus

Beveik neabejojama, kad visi 6 sirai – neteisėtai iš Baltarusijos sieną kirtę migrantai, o moldavas – žmonių kontrabandininkas, nusprendęs užsidirbti.

Visi jie buvo greta šalies sienos, Mockai yra vos 8 kilometrų atstumu nuo Lenkijos.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis dar negalėjo atsakyti, kas laukia sirų.

Pasak VSAT atstovo, šiuo metu dauguma Lietuvoje įkliuvusių migrantų į Europą iš Baltarusijos patenka per Latvijos sieną. Būtent taip buvo ir šiuo atveju

„Visi tie, kurie bėga į Vakarus, jų maršrutas eina per sieną su Lenkiją. Čia kelias eina ir tų, kurie į Europą patenka per Latviją, – kalbėjo G. Mišutis. – Paskutiniu metu nebuvo atvejų, kad iš Baltarusijos į Lietuvą patektų migrantai ir jie nebūtų pagauti bei apgręžiami. Turint tvorą ir stebėjimo sistemą to praktiškai nebūna.“

Pasienis su Baltarusija © ELTA / Marius Morkevičius

Pašnekovas paminėjo, kad kol kas prie Lietuvos sienos visiškai ramu, paskutines kelias dienas niekas nebandė kirsti sienos, tačiau ši ramybė – sąlyginė.

„Bet kada situacija gali pasikeisti, tai priklauso nuo baltarusių, viskas konstruojama anoje pusėje. Aišku, Lenkijoje spaudimas visada didelis, nes ten tiesiausias kelias į Vakarus. Ir ten veiksmo pas juos ypač daug: nuolat vyksta nelegalų gabentojų gaudynės.

Prieš pusantros savaitės buvo labai panašus atvejis Lenkijoje, kur policija stabdė žmonių gabentoją, jis nepakluso, nulėkė nuo kelio ir žuvo vienas migrantas“, – pasakojo G. Mišutis.

Migrantų gabenimas – pelningas verslas

G. Mišutis pasakojo, kad migrantų gabentojus galima išskirti į dvi pagrindines grupes. Viena jų – lengvų pinigų norintys užsidirbti nusikaltėliai. Įdomu, kad lietuvių toks verslas nedomina, paprastai juo užsiima iš trečiųjų šalių čia dirbti atvykę žmonės.

„Lietuviai, seniai pastebėta, neina visai į šitą verslą. Pastebėtas fenomenas, kad lietuviai cigarečių kontrabandą pateisina. O kalbant apie migrantų gabenimą, negaliu sakyti, kad veikia kažkoks patriotiškumas, bet tiesiog tai turi neigiamą poskonį“, – sakė jis.

Antroji įkliūnanti gabentojų grupė – migrantų tautiečiai ar giminaičiai, jau įsitvirtinę Vakaruose bei be jokio atlygio atskubėję į pagalbą.

Lietuvoje įkliuvę ir už žmonių kontrabandą teisiami žmonės, duodami parodymus teisme pasakoja, kad skelbimus apie pavežėjo darbą jie randa „Telegram“ grupėse, o už vieną pervežtą žmogų siūlomas atlygis gali svyruoti nuo 300 iki 700 eurų už pervežtą.

Ignalinos rajono miškuose sutikta migrantų šeima © Vytenis Miškinis

Delfi yra detaliai aprašę vieno tokio žmonių kontrabandininko patirtį, kuris ilgą laiką dirbo Lenkijoje, kol rado pelningą darbo pasiūlymą ir nusprendė juo pasinaudoti.

Schema – paprasta: susidomėjusiam skelbimu atsiunčiamos instrukcijos, kur pasiimti automobilį, o tada jis gauna koordinates, kur tiksliai reikia nuvažiuoti ir laukti keleivių. Dažniausiai tai miškai prie sienos su Baltarusija.

Vedliai Baltarusijos pusėje padeda migrantų grupei pereiti sieną ir parodo, kokia kryptimi eiti Lietuvoje.

4 tokie vedliai šiuo metu teisiami Lietuvoje, tai - Turkijos piliečiai, kurių amžius nuo 26 iki 42 metų. Pareigūnai įtaria, kad jie į Lietuvą pervedė mažiausiai 107 žmones.

Patys migrantai dažniausiai turi telefonus ir koordinates, kur jų jau laukia automobilis, jie susėda į vidų ir vairuotojas juos turi nugabenti, kartais į Lenkiją, o kartais iki pat Vokietijos.

Sugauti šių schemų organizatorius yra itin sudėtinga, kadangi jie viską diriguoja susirašinėjimo programėlių pagalba ir patys nesusitinka nei su žmonių kontrabandininkais, nei migrantais.

Lenkijos pasieniečiai skelbia, kad visą šią schemą organizuoja ir iš jos gerai uždirba patys baltarusiai. Lenkai net pasidalino vaizdo įrašą, kuriame esą baltarusiai dalinasi instrukcijomis, kaip neteisėtai gabenti migrantus.

Kadangi pasienyje apsauga sustiprinta, atsargesni nusikaltėliai važiuoja kolonomis: priekyje yra žvalgo automobilis, jis stebi, ar kelyje nėra pareigūnų. Už jo – automobiliai su migrantais.

Kiek migrantų sėkmingai neįkliuvę pasiekia Vakarus – neaišku, tokios statistikos G. Mišutis sakė neturintis.

Pasitaiko ir kuriozų

Už neteisėtą žmonių gabenimą Lietuvoje baudžiama griežtai. Jei tai daroma siekiant pasipelnyte, gresia laisvės atėmimas iki 8 metų. Jei užsieniečiai vežami be uždarbio, skiriama bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki 6 metų.

Balandį Lietuvos apeliaciniame teisme priimti nuosprendžiai ir dėl dviejų gana kuriozinių atvejų. Vienas 4 irakiečius gabenęs lenkas gavo itin griežtą bausmę, bet visai ne dėl žmonių, o dėl narkotikų kontrabandos.

VSAT © ELTA / Marius Morkevičius

Jis buvo sustabdytas dar pernai liepą, o iškračius jo automobilį pareigūnai rado 0,09 g. marihuanos. Nors tai – tik trupiniai, pagal Lietuvos įstatymus, bet koks per sieną gabenamas psichotropinių medžiagų kiekis laikomas narkotikų kontrabanda, už kurią baudžiama itin griežtai. Šiuo atveju Kauno apygardos teisėjai už kanapes lenką pasiuntė į belangę 3 metams, tiesa, Apeliacinio teismo teisėjai ją sušvelnino iki 9 mėnesių.

Kitas vyras pakliuvo į analogišką situaciją, kai jį dėl migrantų iš Irako gabenimo sustabdė pareigūnai, jis su savimi turėjo beveik 3 gramus amfetamino. Jis lygiai taip pat gavo 3 metų laisvės atėmimą pirmojoje instancijoje, o bausmę iki 8 mėnesių ir 14 dienų jam sumažino Apeliacinis teismas.