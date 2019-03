Sekmadienį VRK nutarė kreiptis į policiją, kad pareigūnai pradėtų ikiteisminį tyrimą ir surinktų papildomų duomenų apie laikraščio platinimą.

Gavusi iš policijos atitinkamus duomenis, VRK spręs dėl rinkėjų papirkimo.

VRK po pirmojo rinkimų turo buvo patvirtinusi Švenčionių rajono savivaldybės rinkimų rezultatus, tačiau išnagrinėjęs „valstiečių“ skundą šį sprendimą panaikino Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

Teismas nurodė VRK iš pradžių išnagrinėti „valstiečių“ skunde nurodytas aplinkybes ir tik tuomet priimti sprendimą dėl rezultatų.

Anot „valstiečių“, savivaldybės gyventojams nemokamai dalijus vietos laikraštį padidintu tiražu buvo šiurkščiai pažeistas įstatymas.

VRK nustatė, kad vasarį Švenčionių krašto laikraščio „Žeimenos krantai“ tiražai buvo smarkiai padidinti. Sausį laikraštis leistas po 572 egzempliorių tiražu, tuo metu priartėjus savivaldos rinkimų datai, vasario 1-ąją jis išleistas 6,8 tūkst., vasario 14-ąją – 3 tūkst., vasario 26-ąją – 9 tūkst. egzempliorių tiražu.

„Šis tiražas buvo išleistas paveikti rajono gyventojus. Tiek nėra šeimų, koks buvo tiražas“, – sekmadienį per VRK posėdį Švenčionių rajone gyvenantis vietos politikas Kęstutis Trapikas.

Redakcija VRK nurodė tiražą padidinusi bendrovės „Žeimenos krantai“ direktoriaus Valdemaro Kasperovičiaus sprendimu, siekdama padidinti prenumeratorių skaičių.

V. Kasperovičius yra Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) narys, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys ir kovą perrinktas naujai kadencijai. Šios partijos keltas kandidatas į merus, dabartinis rajono meras Rimantas Klipčius jau per pirmąjį rinkimų turą šventė pergalę.

„Analizuodami turinį pastebėjome, kad (…) labiau kritikuojama opozicija, o teigiamai aprašomi daugumos atstovai“, – sakė VRK narė Aistė Žilinskienė.

Dalis rašinių buvo pažymėti kaip politinė reklama, dalis – ne. VRK kilo įtarimų dėl paslėptos politinės reklamos, dėl to nutarta kreiptis ir į Visuomenės informavimo etikos komisiją.

Kita vertus, VRK atkreipė dėmesį, kad leidinyje buvo ne tik Lietuvos laisvės sąjungos, bet ir kitų partijų reklamos.

Laikraščio buhalterė Danuta Jasiulianec sekmadienį per VRK posėdį tvirtino, kad papildomas tiražas buvo išvežiotas per įprastas jo pardavimo vietas ir tiesiog paliktas. Tuo metu VRK turėjo duomenų, kad leidinio egzemplioriai galėjo būti platinami ir į gyventojų pašto dėžutes, tačiau negalint to įrodyti, nutarta kreiptis į policiją.

Nemokamai išdalyta apie 75 proc. „Žeimenos krantų“ tiražo.

VRK nariai įžvelgė, kad nemokamai platinant šį leidinį galėjo būti padaryta rinkimų tvarkos pažeidimų, tačiau sakė, kad dėl to negalima netvirtinti galutinių rinkimų rezultatų šioje savivaldybėje.

Kovo 3 dieną mero rinkimus Švenčionių rajone laimėjo Lietuvos laisvės sąjungos kandidatas R. Klipčius, surinkęs 63,64 proc. balsų, partija iškovojo 16 vietų taryboje iš 25.