Portalui 15min.lt J.Guzavičius sakė, jog funikulierius dėl stabdymo jėgos atsitrenkė į galinį buferį ir vaikai nelaimės metu suvirto vienas ant kito, patyrė išgąstį. „Nuo to staigaus sustojimo jėgos funikulierius atsimušė į medinį buferį, matosi žymės. Yra spyruoklės, jos šiek tiek sušvelnina, bet buferis neskirtas stabdymui. Jis skirtas sulaikyti, jei pradėtų riedėt arba atremti remontuojant, – sakė A.Guzavičius. – Labai gaila, ką padarysi... Visi pergyvena, ir darbuotojai. Yra daugiau kaip šimtas darbuotojų, paskui kiekvieną dėl blaivumo nepalakstysi, labai sudėtinga, tačiau tvarka bus labai sugriežtinta, o operatorius, vien dėl to, kad buvo neblaivus, tikrai toliau negalės dirbti. Tikrai labai atsiprašau visų“. Susiję straipsniai: Kaune nukrito Žaliakalnio funikulierius: nukentėjo vaikai, mašinistui nustatytas lengvas girtumas Kaip skelbė BNS, penktadienio popietę Kaune atsikabinus lynui Žaliakalnio funikulieriuje, nukentėjo 5-7 klasių Šiaulių moksleiviai. Funikulieriaus viduje buvo 32 vaikai, 8 buvo pristatyti į Kauno klinikas. Vaikams nustatyti rankų, kojų, nugaros sumušimai. Avariją tirs Kauno miesto savivaldybės Ekstremalių situacijų komisija. Funikulierių valdžiusį neblaivų 61 metų mašinistą policija sulaikė 48 valandoms. Žaliakalnio funikulierius 1993 metais buvo privatizuotas, o 2003 metais jį įsigijo ir iki šiol eksploatuoja privataus kapitalo įmonė „Kauno liftai“. Žaliakalnio funikulierius yra vienas iš dviejų Kauno keltuvų, pirmasis mieste ir Lietuvoje, vienas seniausių veikiančių keltuvų Europoje.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.