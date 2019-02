VGTU rektorius Alfonsas Daniūnas kontrolieriaus sprendimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Praėjusių metų gruodžio pradžioje laikinai akademinės etikos kontrolierės pareigas ėjusi Edita Žiobienė konstatavo, kad VGTU buvo gavusi Europos Sąjungos fondų finansavimą parengti ir išleisti šešis vadovėlius, 13 mokomųjų knygų bei keturis elektroninius vadovėlius. „Elektroniniai vadovėliai ir vadovėliai parengti visi, aštuonios mokomosios knygos išleistos. Apie keturių mokomųjų knygų išleidimą duomenys Nacionalinės bibliografijos duomenų banke nerasti“, – teigiama kontrolierės išvadoje. Tarp knygų, kurių pasigesta, minima ir A. Daniūno knyga „Plonasienės metalinės konstrukcijos“. Susiję straipsniai: Prabilo apie dar vieną privalomą egzaminą – įstoti į universitetą bus sunkiau Perspėja: universitetų jungimas kokybės nepagerins Nors kontrolieriaus įstaigai pernai birželį rektorius nurodė, kad mokomoji knyga „Plonasienės metalinės konstrukcijos“ parengta ir išleista, kontrolierė teigia neradusi to įrodymų. „Nacionalinės bibliografijos duomenų banke duomenų apie šios knygos išleidimą nerasta. Registruotas tik priešpublikacinis įrašas, patvirtinantis, kad knyga iki šiol nėra išleista“, – rašoma išvadoje. Dėl to konstatuota, kad A. Daniūnas pažeidė Mokslo ir studijų įstatyme įtvirtintą akademinės etikos principą dėl mokslo ir studijų proceso sąžiningumo bei atsakingumo. Taip pat pasigesta mokomųjų knygų „Inovatyvūs plieno tiltai“, „Statinių eksploatavimas ir atnaujinimas“, „Pastatų ardymo ir rekonstravimo technologija“. Atsižvelgdama į tai, kad „galimi pažeidimai susiję su dokumentų klastojimu, netinkamu projekto vykdymu, galimai neskaidriu Europos sąjungos lėšų įsisavinimu“, E. Žiobienė nutarė surinktą medžiagą persiųsti Švietimo, mokslo ir sporto, Finansų ministerijoms, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai bei Generalinei prokuratūrai. Europos socialinio fondo agentūros duomenimis, minėtam VGTU projektui išmokėta 1 mln. 85 tūkst. 806 eurai. VGTU savo ruožtu kontrolieriaus tarnybai aiškino, kad „leidinių parengimo ir leidybos paslaugos viešųjų pirkimų būdu buvo perkamos vienu bendru komplektu (neskaidant į atskirus leidinius)“. „Pažymėtina, kad pagal projekto sąlygas, visi mokomieji leidiniai sukurto projekto metu turėjo būti per projekto vykdymo laikotarpį išplatinti tik magistrantūros programos studentams. Saugoti šių leidinių pagal projektą nebuvo numatyta“, – VGTU paaiškinimai cituojami kontrolierės išvadoje. Anot aukštosios mokyklos, visų leidinių elektroninės kopijos patalpintos VGTU internetinėje talpykloje“. Sausio pradžioje VGTU rektorius A. Daniūnas Vilniaus apygardos administraciniam teismui apskundė akademinės etikos ir procedūrų kontrolierės sprendimą. Jis prašo šį sprendimą panaikinti kaip nepagrįstą. Teismo atstovė Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė BNS informavo, kad teismo posėdis šioje byloje paskirtas kovo 26 dieną. VGTU rektorius šią savaitę situacijos BNS nekomentavo. Per atstovę jis perdavė, tai darysiąs po teismo sprendimo. FNTT atstovė spaudai Rūta Andriuškaitė patvirtino, kad medžiaga gauta, šiuo metu ji analizuojama. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija taip pat teigė šiuo metu vertinanti iš kontrolierės gautą informaciją. Be to, paprašyta Europos socialinio fondo agentūros komentarų dėl VGTU vykdyto projekto, mat ji administruoja lėšas. „Aukštosios mokyklos privalo laikytis Mokslo ir studijų įstatymo ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo sutartyse numatytų sąlygų“, – pabrėžė ministerija. A. Daniūnas VGTU vadovauja nuo 2011 metų, 2016 metais jis perrinktas rektoriumi antrai kadencijai.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.