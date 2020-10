Ekspertai konstatavo, kad apartamentų nuomos bendrovei ir paplūdimio sporto šakų centrui vadovavusiai vilnietei Dianai G. buvo suduoti net 36 smūgiai peiliu į galvą, kaklą, nugarą, krūtinę ir kitas vietas – prieš mirtį moteris patyrė didelį fizinį skausmą.

„Elgdamasis itin žiauriai ir kankindamas nukentėjusiąją, ją nužudė“, – taip ketvirtadienį paskelbė Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje dėl tyčinio nužudymo teisėjai kaltu pripažino anksčiau du kartus teistą (dėl narkotinių medžiagų įgijimo ir vagystės) Sakartvelo (Gruzijos) pilietį Simoną Kukchishvilį (g. 1979 m.).

Teisėjų kolegija nutarė, kad užsienietis už grotų turės praleisti keturiolika metų. Be to, jis nužudytosios dviem vaikams turės sumokėti po 25 tūkstančius, motinai – 18, o sutuoktiniui – 8 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti.

„Žuvusiosios vaikai, mama bei sutuoktinis dėl Dianos žūties patyrė itin sunkius neigiamus dvasinius išgyvenimus, šoką, jų šeimos gyvenimas pasikeitė negrįžtamai, nė vienas iš jų nebeturės galimybės puoselėti turėtų ryšių su žuvusiąja, negrįžtamai pasikeitė jų visų gyvenimo planai ir svajonės, susiję su Diana, ir tai vertinama kaip neturtinė žala“, – iš nuteistojo priteisdamas neturtinę žalą pažymėjo teismas.

Anot teisėjų, nužudytoji glaudžiausius ryšius palaikė su savo vaikais (dukra – dar nepilnametė), taip pat ir motina, kuri rūpinosi šios prieš nužudymą pašlijusia sveikata, o po to ir pati surado dukrą nužudytą: „Pati situacija, kai motina rado negyvą savo dukrą, gulinčią subadytą kraujo klane, o sūnus taip pat išvydo šią situaciją įvykio vietoje, neabejotinai yra išskirtinai skausminga ir sukelianti įpatingai skaudžius dvasinius išgyvenimus, šoką, nukentėjusiųjų suvokimą apie negrįžtamas pasekmes.“

Šią žalą S. Kukchishvilis nukentėjusiesiems žadėjo atlyginti, nors oficialiai jokio turto jis neturi.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad Diana buvo nužudyta dar praėjusių metų kovo 22-osios pavakarę savo namuose Vilniuje, Šv. Stepono g. esančio namo bute. Tuo metu jos kūnas buvo surastas tik kitos dienos vidurdienį, kai paragintas savo anūko į dukros namus pasižiūrėti nuvažiavo jos motina – pravėrusi buto duris moteris pamatė koridoriuje rankšluosčiu apklotą nužudytosios kūną.

Kurį laiką su Diana gyvenusio S. Kukchishvilio namuose nebuvo – kaip vėliau paaiškėjo, tuo metu vyras sėdėjo netoliese esančioje autobusų stotyje ir laukė į Vokietiją vykstančio autobuso. Jis tą patį vakarą buvo sulaikytas Marijampolėje, kai autobusas sustojo paimti pakeleivių.

Nors iš pradžių S. Kukchishvilis neigė jam mestus įtarimus dėl labai sunkaus nusikaltimo, tačiau vėliau, kai ekspertai nustatė, jog namuose pilna jo pirštų atspaudų, taip pat ir ant peilio, sakartvelietis prisipažino. Bet, kaip pažymėjo bylą išnagrinėję teisėjai, S. Kukchishvilis bandė menkinti savo kaltę, dėl to, kas nutiko, kaltino ne tik nužudytąją, bet ir net specialiąsias tarnybas bei policiją – esą jis specialiai buvo priviliotas į Lietuvą, o pareigūnai jį visą laiką sekė.

Teisėjų kolegija tokią S. Kukchishvilio pasirinktą versiją laikė neįtikinama – esą jis siekė „sukelti abejones dėl jo galimo nepakaltinamumo ar veiksmų nesuvokimo dėl jam nustatytų ligų ir tokiu būdu išvengti jam gręsiančios itin griežtos laisvės atėmimo bausmės“.

Anot teismo, nors ir nuteistajam ir buvo nustatyti psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant opiatus, priklausomybės sindromas, tačiau tai netrukdė suprasti savo veiksmų esmės ir juos valdyti, taip pat ir stoti prieš teismą.

„Padaryta nusikalstama veika paties kaltinamojo nebuvo vertinama itin neigiamai, priešingai ‒ kūrimas nebūtų istorijų apie slaptųjų tarnybų, policijos jo neva atliekamą sekimą (nors tokių aplinkybių nebuvo nurodoma nei pirmosios apklausos metu, nei vėlesnės pripažįstant padarius nusikalstamą veiką), deklaratyvus teigimas apie visišką žalos atlyginimą vaikams, nenurodant iš kokių konkrečiai lėšų jis tą galės padaryti, rodo jo siekį sušvelninti ar net išvengti baudžiamosios atsakomybės, o ne nuoširdų gailėjimąsi dėl savo veiksmų“, – pabrėžė teisėjų kolegijos pirmininkė Jurgita Kolyčienė.

Susipažino Gruzijos ligoninėje

„Aš net negaliu kalbėti apie tai, ką pamačiau – taip žiauriai nužudyti, taip subadyti, nukankinti“, – prisimindama metų senumo įvykius, kurie visam laikui įstrigo į atmintį, ašarų neslėpė nužudytosios motina.

Turizmo sektoriuje dirbanti moteris prisipažino, kad nepritarė dukros pasirinkimui gruziną pasikviesti į Lietuvą, tačiau šiai nieko negalėjo padaryti – Diana yra suaugęs žmogus ir sprendimus priimdavo savarankiškai.

„Kad Simonas buvo atvažiavęs į Lietuvą, sužinojau iš Dianos draugės – Italijoje gyvenanti Ilona Penkauskienė (buvusi televizijos laidų vedėja ir grožio konkursų nugalėtoja – Delfi past.) man atsiuntė feisbuko nuorodą, kurioje buvo jų bendra nuotrauka, – teisme prisiminė moteris. – Tada dukros paklausiau, kas čia vyksta, kaip tu gali gyventi su kitu vyru, juk esi neišsiskyrusi, bet ji mane patikino, kad Simonas yra tik svečias, nieko daugiau.“

Su Gruzijoje gyvenančiu S. Kukchishviliu vilnietė susipažino dar 2018 m. gruodžio mėnesį – ji tuomet verslo reikalais buvo išvykusi į Gruziją, kai šiai netikėtai atsinaujino liga ir moterį ištiko didelis priepuolis. Į ligoninę paguldyta vilnietė čia praleido kelias savaites, tuo metu ir susipažino su vietiniu gyventoju. Nors ligoninėje vyrų ir moterų skyriai yra griežtai atskirti, tačiau tai nesutrukdė jiems bendrauti – sveikstanti lietuvė čia tapo daugelio numylėtine, su visais rasdavo bendrą kalbą.

„Su anūku sausio viduryje atvažiavome dukros išsivežti į Lietuvą, nes gydytojai pagaliau pasakė, kad ji gydymą gali tęsti ir namuose“, – pasakojo Dianos motina. – Kai išėjome iš ligoninės, pamačiau vyrą, kuris atsisveikindamas mojavo – tik vėliau, kai pamačiau I. Penkauskienės atsiųstą nuotrauką, supratau, kad čia tas pats žmogus.“

Apie jį Diana motinai nieko nepasakojo, o ši net neįtarė, jog pro ligoninės langą ankstų rytą mojuojantį vyrą mato ne paskutinį kartą.

Medikai Dianai rekomendavo gydymą tęsti atskirai nuo šeimos – taip greičiau ji pasveiks, todėl dviejų vaikų motina Vilniuje apsigyveno ne su sutuoktiniu ir dviem vaikais. Tada tai atrodė pats tinkamiausias, nors ir itin skaudus, sprendimas – sveikatos sutrikimų turinčiai moteriai reikėjo ramybės, be to, gydytojai sakė, kad būdama viena gali greičiau pasveikti.

Bet, kaip motina sužinojo vėliau, Diana viena negyveno – jau vasario vidury iš Gruzijos į Lietuvą atskrido S. Kukchishvilis. Iš pradžių vyras buvo apgyvendintas moters vadovaujamos bendrovės nuomojamuose apartamentuose, o vėliau ėmė glaustis naujosios savo draugės namuose.

„Bet aš nežinojau, kad jis gyveno pas dukrą – dažnai jai skambindavau, klausdavau apie gydymą, ir net nemaniau, jog jis kartu gyvena, be to, kiek esu buvusi namuose, nebuvo jokių ženklų, kad čia be dukros dar kas nors gyventų“, – sakė Dianos motina.

Nužudyta ir uždengta paklode

Šiandien ji neabejoja, kad dukra visais būdais stengėsi nuslėpti naujus santykius su gruzinu, kurį vadindavo verslo partneriu.

Apie bendrą gyvenimą su užsieniečiu Diana nepasakojo net savo draugėms, – tik po jos nužudymo viena jų prisipažino, kad Diana net tris kartus S. Kukchishviliui buvo nupirkusi skrydžio bilietus iš Lietuvos į Gruziją, tačiau vyras nė karto jais taip ir nepasinaudojo. Kodėl, niekas taip ir nežino.

„O kai neišskrido, matome, kokios pasekmės“, – liūdnai kalbėjo nužudytosios motina.

Būtent ji pirmoji ir aptiko savo nužudytos dukros kūną – kovo 23 d. rytą sunerimęs paskambino anūkas ir paprašė nuvažiuoti į jos namus, nes ši išvakarėse taip ir neatvyko susitikti su sūnumi ir dukra, be to, neatsakė į SMS žinutę bei skambučius.

Jau pilnametystės sulaukęs Dianos sūnus teisme pasakojo, kad toks motinos elgesys jį labai nustebino – jeigu ji nebūtų galėjusi atvykti susitikti, apie tai būtų pranešusi. Lyg blogiausią nujautęs sūnus tą vakarą buvo atvažiavęs prie motinos namų, tačiau į vidų negalėjo patekti, nes neturėjo raktų.

„Visą naktį nemiegojau, ryte vėl buvau nuvažiavęs, bet ir tada negalėjau patekti į namus, o durų niekas neatidarė“, – sakė Dianos sūnus.

Vėliau paaiškėjo, kad tuo metu, kai sūnus blaškėsi prie savo motinos namų, ši jau buvo nužudyta – moterį praėjus beveik parai po nužudymo aptiko Dianos motina.

„Penktadieniais ji važiuodavo pas vaikus, bet taip ir nenuvažiavo, o šeštadienį apie 11 val. man paskambino anūkas ir paprašė nuvažiuoti pasižiūrėti, nes Diana neatsakė į skambučius telefonu, – pasakojo motina. – Turėjau antrus raktus, nuvažiavusi dar sutikau kaimynę, kuri pasiskundė, kad mano bute triukšmauja nuomininkai, sakė, jog jos vyras girdėjo, kaip garsiai cypė moteris. Atrakinau duris ir priešais pamačiau kažką gulint ant grindų – tai ji buvo užklota... Aš ėmiau šaukti „Diana, Diana“, o tada atklojau tą užtiesalą ir pamačiau, kad ji kraujo klane guli negyva. Aš pradėjau garsiai šaukti „Žmonės, gelbėkite, padėkite“, buvau taip išsigandusi, kad niekaip negalėjau surinkti greitosios pagalbos numerio, kol galop paskambinau pagalbos numeriu 112.“

Pasak nukentėjusiosios, atvažiavę medikai pasakė, kad niekuo negali padėti, nes subadyta moteris „jau seniai mirusi“.

„Tada jie iškvietė policijos pareigūnus, atvažiavo kriminalistai, – nežinau kodėl, bet aš iš karto pagalovojau apie šį vyrą“, – rodydama į nužudymu kaltinamą S. Kukchishvilį kalbėjo nužudytosios motina.

Atrodė vos ne kaip šventasis

Ji prisiminė, kad nužudymo išvakarėse dukra buvo užsiminusi, jog planuoja grįžti į darbą, o paklausta apie pas ją viešėjusį draugą, nenoriai atsakė, jog šis esą jau išskrido į Gruziją.

„Diana džiaugėsi, kad pagerėjo sveikata, sakė, jog nuo pirmadienio pradeda naują gyvenimą, tada viskas pasikeis, taip pat užsirašė į psichologijos kursus, – ji manęs prašė neskambinėti ir nekontroliuoti, sakė, kad esu suaugęs žmogus ir žinau, kaip reikia elgtis“, – prisiminė nukentėjusioji.

Moteris taip pat prisipažino, kad iki šiol jaučia kaltę, jog spaudė dukrą nebendrauti su užsieniečiu: „Čia mano kaltė, kad su ja griežtai pakalbėjau, nes po to ji bandė sudaryti įspūdį, jog jo nėra kartu.“

Kad Diana užmezgė santykius su gruzinu, žinojo ir jos sūnus – teisme jis prisipažino, kad kartu su tėčiu feisbuke pamatė S. Kukchishvilio paskyrą, kurioje šis buvo patalpinęs ne vieną bendrą nuotrauką.

„Pamačiau jo feisbuką – jis daug nuotraukų su mano mama buvo prisikėlęs, supratau, kad ji yra jį pasikvietusi, – sakė nukentėjusysis. – Kartą mama pasakė, kad pagamins maisto ir prašė, kad užvažiuočiau jį paimti ir nuvežti mano mažajai seseriai, bet prieš atvykstant prašė paskambinti, sakė, pati išneš į lauką paduoti. Bet aš jai nepaskambinau – tiesiai atėjau į namus. Mama buvo labai pasimetusi, o jis sėdėjo ant lovos ir slėpėsi nuo manęs. Tada pamačiau, kaip jis ant rankos buvo užsisegęs mamos brangų laikrodį – jis buvo jam net per mažas, nuėmiau jį. Mamos klausiau, kas čia per vyras, o ji – čia mano draugas, atvažiavo padėti ir padeda man dvasiškai. Jis buvo apsikabinęs kryžiais, atrodė vos ne kaip šventasis, kaip Dievas, norėjau jam trenkti, bet susilaikiau – jam kažką sakiau, o jis tik po nosim bumbėjo.“

Anot nužudytosios sūnaus, motina jį patikino, kad gruzinas kartu negyvena ir yra tik svečias, greitai ketina išvažiuoti iš Lietuvos. „

Mama nežinojo, kad jis yra narkomanas“, – nukentėjusiojo teigimu, gruzinas buvo priklausomas nuo narkotinių medžiagų, o jo motina greičiausiai jį dar išlaikė.

„Jis sugriovė mūsų šeimos gyvenimą, subadė nekaltą moterį, – nuoskaudos neslėpė motinos netekęs sūnus. – Mama buvo visa sudraskyta, per laidotuves sesė klausė, kas mamos veidui, mes jai net nesakėme, kad ji buvo nužudyta, bet mergaitė yra protinga, viską suprato. Dabar ji nori liudyti teisme ir žinoti viską, kas vyksta. Po laidotuvių aš negalėdavau net pro miestą ir kapines pravažiuoti – ketinau tęsti mokslus, bet viskas apsivertė aukštyn kojomis, todėl išėjau tarnauti į kariuomenę.“

Supyko, nes panoro nutraukti santykius

Tuo metu S. Kukchishvilis teisme prisipažino, kad savo draugę nužudė kilusio konflikto metu – esą moteris jį apgavo, kai nepasakė, jog yra susituokusi, o galop sužlugdė visas jo viltis, kai pareiškė, jog neplanuoja nutraukti santuokos.

„Visą laiką man atrodė, kad aš labai gerai pažįstu Dianą, – sakė sakartvelietis. – Norėjau su ja susituokti, nes ji visada man sakydavo, kad yra išsiskyrusi su vyru. Diana man visada sakydavo, kad esu jos vyras.“

Tačiau, anot S.Kukchishvilio, santykiai pasikeitė, kai jis viską metęs iš Kutaisio atskrido į Vilnių – Diana net apmokėjo skrydžio bilietą. Vyras teigė, kad jo draugė nuolat vartojo alkoholį, jis kiekvieną dieną eidavo į šalia jos namų esančią parduotuvę ir pirkdavo konjako, o išgėrusi dažnai keisdavo savo nuomonę.

„Tada man Diana pasakė, kad ji apsimetinėjo, viskas tebuvo žaidimas, – teisme kalbėjo kaltinamasis. – Aš jai pasakiau, kad nevaidinau, tada prasidėjo konfliktas ir aš daugiau nieko neprisimenu, kas ten įvyko... Mes mušėmės, Diana turėjo mažą peilį, bet aš jį atėmiau ir tada paėmiau kitą ir pasakiau, kad jeigu ji nori jo kraujo, gaus, – susižalojau sau rankas. O Diana tada pasiėmė žirkles – tada jai su dideliu peiliu dūriau...“

Vyras sakė nežinąs, kiek kartų sudavė peiliui, prisimena tik 4-5 dūrius.

„Tada apie pusę valandos stovėjau nieko nedarydamas, po to išėjau iš namų“, – sakė jis.

„Dianą nužudžiau dėl to, ką ji man pasakė – greičiausiai dėl pykčio, – juk ji sakė, kad su manimi žaidė, aš labai supykau, nes ankščiau ji sakydavo, kad mes tapsime šeima“, – teigė sakartvelietis.

Dianos motina prisipažino gavusi kaltinamojo laišką, kurį šis parašė iš Pravieniškių pataisos namų.

„Jis iki šiol neatsiprašė nei manęs, nei Dianos šeimos, nors parašė laišką, kuriame buvo tik kaltinimai – aš netinkama motina, neišauklėjau savo dukros, o jis, jeigu tai būtų žinojęs, čia nebūtų važiavęs, – prisiminė moteris. – O laiško gale buvo parašyta, kad „aš nemėgstu juoko ir muzikos“ – labai keistai atrodė šie žodžiai, nesupratau, ko jis nori: ar atsiprašyti, ar apkaltinti mano dukrą.“