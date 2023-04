Apie tai feisbuke paskelbė Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas Žygimantas Pavilionis, kuris pranešė, kad viešą parlamentarų aljanso pareiškimą pasirašė kartu su komiteto pavaduotoja, socialdemokrate Dovile Šakaliene.

„Pareiškimą Makronui šalia prancūzų, vokiečių, britų, olandų, belgų, švedų, čekų, ukrainiečių ir kitų europiečių parlamentarų bei Europos Parlamento narių pasirašėme kartu su socialdemokratų partijos pavaduotoja Dovile Šakaliene: „Prezidente, Jūs negalite kalbėti už visą Europą“, – feisbuke rašė Ž. Pavilionis.

Aljansas savo pranešimą paviršino tviteryje. Jame kritikuojama E. Macrono retorika.

„Istorija yra griežtas praeities pastangų nuraminti autoritarus teisėjas. Deja, prezidentas nerodo, kad būtų išmokęs praeities pamokas“, – rašoma aljanso pareiškime.

„Pone prezidente, jūs nekalbate už Europą“, – pabrėžia aljansas.

“Monsieur le Président, you do not speak for Europe.”