Dėl kraupaus karo dabar mato vienintelę išeitį: Lietuvoje gimęs Izraelio karys išskirtinai papasakojo, kas vyksta fronte

Vos sulaukęs 6 metų, Kaune gimęs Jacovas (Kobi) Pevzneris su šeima išvyko gyventi į Izraelį. Jis – vienas daugelio litvakų ar jų palikuonių, šiuo metu Izraelio kariuomenės gretose besikaunančių su Gazos Ruože įsitvirtinusiais „Hamas“ teroristais.

Pasikalbėti su į karo tarnybą pašauktu rezervistu – nėra paprasta. Būtina gauti kariuomenės vadovybės leidimą, dėl savaime suprantamų priežasčių negalima minėti karinio dalinio, kuriame tarnaujama, jo dislokacijos vietos, kitos informacijos, galinčios sukelti pavojų ne tik pašnekovui, bet ir jo tarnybos draugams. Tos pačios griežtos taisyklės taikomos ir iliustracijoms, viešinti galima tik tuos vaizdus, kuriuose nėra užfiksuota jautri informacija.

„Izraelyje gyvenu nuo 6 metų, niekada nesu matęs taip susivienijusių žmonių, kaip šiuo metu. Nors iki spalio 7 dienos žmonės buvo susiskaldę, vyko protestai, ši diena iš esmės viską pakeitė. Dabar tauta – itin susivienijusi. Savaime aišku, žmones veikia tai, kad buvo itin daug žuvusių, kad Gazoje iki šiol kalinami teroristų pagrobti įkaitai.

Bet mūsų žmonės ir toliau eina į darbus, užsiima savo veikla, tačiau privalu laikytis gana griežtų kariuomenės nustatytų taisyklių“, – pasakojo Izraelio kariuomenės karys.

„Hamas“ teroristams užpuolus Izraelį, žydų valstybė paskelbė mobilizaciją, sutelktas didžiausias istorijoje karių skaičius. Anot pašnekovo, iškilusio pavojaus akivaizdoje į karo tarnybą grįžo ne tik šaukimų sulaukę rezervo kariai, bet ir nemažai savanorių. Tarp jų buvo ir Kaune studijuojantys būsimieji medikai iš Izraelio.



„Beveik visi izraeliečiai yra atlikę karo tarnybą. Viena pagrindinių vertybių, kuri diegiama kariuomenėje – meilė savo žemei, kurią tu gini.

Spalio 7 dieną įvykus antpuoliui, jis vienaip ar kitaip palietė visus izraeliečius, tad žmonės šią tragediją priėmė itin asmeniškai. Kažkas kažką pažinojo iš žuvusių tarpo, kažkas su kažkuo buvo tarnavęs kariuomenėje. Šis išpuolis mus itin stipriai sukrėtė, todėl dabar turime padaryti viską, kad tai daugiau nepasikartotų.

Pirmiausia, mes privalome visiškai sunaikinti „Hamas“ organizaciją, kito kelio tiesiog nėra. Nes jie ir vėl ims kaupti ginklus ir neabejotinai puls Izraelį, tai viena turtingiausių organizacijų pasaulyje, turintis rimtus finansinius resursus ginkluotei įsigyti.

Todėl dabar vyksta esminė kova, prie kurios jungiasi ne tik daugybė rezervo karių, grįžtančių į tarnybą, bet ir savanoriai. Visus vienija suvokimas, kad tai daugiau negali pasikartoti. Net nuo karo tarnybos atleisti žmonės kreipiasi į kariuomenę, prašo jiems duoti kokį nors darbą, visi nori prisijungti prie šios kovos“, – portalui „Delfi“ sakė Izraelio karys J. Pevzneris.

Koks bus šio karo su „Hamas“ baigties scenarijus, esama skirtingų vertinimų. Vieni analitikai teigia, jog racionaliausia išeitis – Izraeliui visiškai okupuoti Gazos Ruožą, sunaikinus „Hamas“ demilitarizuoti šią teritoriją ir bandyti keisti visuomenę. Esama ir kitų svarstymų, kad Gazos valdymą po „Hamas“ sutriuškinimo galbūt vertėtų perduoti Vakarų Krantą kontroliuojančiai palestiniečių savivaldai.

J. Pevzneris sakė nežinantis, kaip ir kokiomis sąlygomis pasibaigs karas, kuriame jis dalyvauja, tačiau minėjo tvirtai tikintis, kad teroristinė „Hamas“ organizacija pagaliau bus sunaikinta ir išnyks ilgus metus nuolatinę grėsmę žydų valstybei kėlusi problema.



Kaune gimęs karys akcentavo, jog pasiekus pergalę ir visiškai sunaikinus „Hamas“, tuo galės džiaugtis ne tik izraeliečiai, bet ir palestiniečiai.

„Tuomet saugūs būsime ne tik mes, izraeliečiai, bet ir palestiniečiai, kuriuos šie gyvuliai naikina taip pat, kaip ir mus. Žinome daug istorijų, kai teroristai civilius gyventojus vertė stovėti ant pastatų stogų, kuriuos rengėsi bombarduoti Izraelio karo aviacija, ar vaikus statė prie raketų paleidimo įrenginių.

Ši problema turi būti išspręsta chirurginiu būdu, ją tarsi auglį išpjaunant ir tai padarant kiek galima greičiau. Šie padarai, kurių net negaliu pavadinti žmonėmis, savo cinizmu ir žiaurumu galutinai įrodė, kas yra iš tiesų“, – kalbėjo karys.



Nemažą dalį karo veiksmuose Gazos ruože dalyvaujančių Izraelio karių sudaro vėl į karo tarnybą pašaukti rezervistai. Tai pačių įvairiausių profesijų žmonės, vieną dieną sulaukė šaukimo, užsivilkę uniformas, paėmę į rankas ginklą ir tapę kariuomenės dalimi. Per 24 valandas žydų valstybė sugebėjo mobilizuoti 300 tūkst. karių, ko niekada nebuvo Izraelio istorijoje. Būta atvejų, kai iš kitų šalių grįžti nusprendę žydai negalėjo įsigyti lėktuvų bilietų, nes visi jau buvo išpirkti.

„Žmonės nutraukė atostogas, paliko užsienio šalyse veikiančius savo verslus ir grįžo į Izraelį tam, kad prisijungtų prie tarnybos draugų, gintų mūsų žemę. Pasakysiu atvirai, mes nebeturime daugiau kur eiti. Europos šalyje nuvilniję protestai parodė, kaip pavojinga būti žydu“, – kalbėjo pašnekovas.

J. Pevzneris minėjo, kad baigus 3 metus trunkančią karinę tarnybą, jos metu įgyti įgūdžiai išlieka, todėl rezervistų nereikia iš naujo mokinti karybos pradmenų, pakanka mokymų, kuriuose primenami esminiai dalykai. Dar vienas, itin svarbus elementas – karių solidarumas ir ištikimybė būriui, kuriame tarnaujama, savo tarnybos draugams.

