Savo darbo niekaip atlikti negali laikinoji komisija, turinti pateikti išvadą Seimui, ar tenkinti generalinio prokuroro prašymą panaikinti K.Pūko teisinę neliečiamybę, ar netenkinti. Ji jau antrą kartą prašys parlamento pratęsti jos darbą. Šįkart bus prašoma pavesti komisijai tyrimą atlikti iki gruodžio 15 dienos. Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis birželio 29 dieną Seime perskaitė prašymą leisti patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo narį K.Pūką ikiteisminiame tyrime dėl galimo seksualinio priekabiavimo ir ginklo laikymo taisyklių pažeidimo. Susiję straipsniai: Seimo komisijos dėl K. Pūko neliečiamybės darbas pratęstas iki rugsėjo vidurio Seimo komisija negali pateikti išvados dėl K. Pūko imuniteto Tuomet parlamentarai pavedė specialiajai komisijai iki liepos 4-osios pateikti savo išvadą. Kadangi pagal Seimo statutą privalu išklausyti patį parlamentarą, kurio imuniteto prašoma panaikinti, komisija vis negali parašyti savo išvados, nes K.Pūkas vis serga. Dėl šios priežasties liepos pradžioje išklausyti tik ikiteisminį tyrimą atliekantys prokurorai ir Seimo paprašyta komisijos darbą pratęsti iki rugsėjo 15-osios. Sekmadienį, rugsėjo 10-ąją, parlamentui susirinkus į rudens sesiją, K.Pūkas į posėdžius neatvyko.

„Sekmadienį, pirmą sesijos dieną, jo nematydamas pradėjau teirautis, kur galėtų būti. Atsakymo iš jo kolegų negavau, nes jie irgi nežinojo. BNS pavyko susisiekti su jo padėjėja, gavome oficialų jo patvirtinimą ir medikų pažymą, kad jam padaryta operacija“, – BNS pasakojo specialiosios komisijos pirmininkas „valstietis“ Antanas Baura. Anot jo, po operacijos K.Pūkas mažiausiai iki lapkričio pabaigos turės praleisti reabilitacijoje, todėl komisijos darbą siūloma pratęsti iki gruodžio 15-osios. „Jeigu tik jis atsiras, mes tą posėdį greitai sukviesime“, – teigė A.Baura. Anot jo, pateikti komisijos išvadą neišklausius parlamentaro nepataria teisininkai.

„Žinant kiek tai jautrus klausimas ir patį asmenį, kaip jis ankstesnėse apklausose su advokatais dalyvavo, mes, komisija, nenorime įsivelti į nereikalingus dalykus, kad jam nedalyvaujant mūsų priimtas sprendimas būtų vienokiu ar kitokiu būdu kvestionuojamas“, – aiškino A.Baura.

Pagal Konstituciją, Seimo narys negali būti patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržoma jo laisvė be Seimo sutikimo. Dar liepą prokurorė Agnė Stankevičiūtė teigė, kad surinkta pakankamai duomenų pateikti įtarimus Seimo nariui. Prokuratūros duomenimis, keturių nukentėjusiųjų liudijimai ir per ikiteisminį tyrimą gauti duomenys leidžia pagrįstai manyti, jog šių metų sausio – vasario mėnesiais K.Pūkas galėjo seksualiai priekabiauti prie pagal tarnybą priklausomų ir kitaip priklausomų asmenų. „Keturi nukentėjusieji galimai patyrė tyčia daromą psichologinį spaudimą bei keliamą didelę įtampą, demonstruojamą viršenybę bei galią, nepriimtiną, nemalonų bei šiurkščių bendravimą, taip pat nurodymus atlikti pagal tarnybą nepriklausančius darbus, vertimą vykti su Seimo nariu K. Pūku į Seimo viešbučio patalpas, kuriose jis gyvena ir kurias prižiūri, žeminimą asmens lyties, socialinės padėties pagrindu ir įžeidimus, kitą nukentėjusiųjų garbę ir orumą, asmenybę žeminantį bendravimą, taip pat įžūlius, gašlius pasiūlymus ir kitokio seksualinio pobūdžio užuominas, necenzūrinę leksiką, vienasmeniškai vystytus vulgarius pokalbius seksualinio pobūdžio temomis bei kitus nepriimtinus nukentėjusiesiems asmenims veiksmus“, – birželį Seime kalbėjo E.Pašilis. Be to, prokuratūros duomenimis, Seimo narys, laikydamas ginklą seife jo darbo Seime patalpose, neužtikrino jo saugumo. Seime taip pat pradėtas apkaltos procesas K.Pūkui. Šiame procese dabar laukiama Konstitucinio Teismo pozicijos. K.Pūkas į Seimą buvo išrinktas pagal partijos „Tvarka ir teisingumas“ sąrašą daugiamandatėje apygardoje. K.Pūkas teigia, kad su juo susidorojo politiniai oponentai, nes jis yra „nesisteminis politikas“.

