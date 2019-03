Penktadienį nuspręsta, kad šio teismo teisėjai nagrinės A. Kadziausko skundą dėl paskirtos kardomosios priemonės. Kaip skelbta, Vilniaus apygardos teismas nusišalino nuo teisėjų korupcijos byloje suimto Druskininkų mero patarėjo skundo dėl suėmimo nagrinėjimo. Prekyba poveikiu ir papirkimu įtariamą A. Kadziauską Vilniaus miesto apylinkės teismas praėjusį penktadienį leido suimti mėnesiui. Suimtasis nutartį apskundė Vilniaus apygardos teismui, nes jis nagrinėja nutartis dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo skirtų suėmimų pagrįstumo. Vilniaus apygardos teismas, susipažinęs su ikiteisminio tyrimo medžiaga, nusprendė nusišalinti nuo šio skundo nagrinėjimo. „Priežasties tiesiai šviesiai pasakyti negaliu, nes ta priežastis atsirado susipažinus su ikiteisminio tyrimo medžiaga. Ikiteisminio tyrimo medžiagos aš negaliu atskleisti. Aišku, anksčiau ar vėliau paaiškės tos priežastys.(...) Tai turi sąsajų su H. Jaglinskiu, detaliau nieko negaliu pasakyti“, – BNS sakė Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Arūnas Budrys. Anksčiau Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Žydrūnas Bartkus teigė, jog yra duomenų, kad mokėti kyšiai vadinamojo Vijūnėlės dvaro byloje. Vilniaus apygardos Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas Jaglinskis su dar kitais septyniais teisėjais buvo sulaikytas ir kurį laiką suimtas teisėjų ir advokatų byloje, jam pateikti įtarimai. „Teismas, susipažinęs su skundais ir pateikta medžiaga, bei siekdamas pašalinti bet kokias abejones skundus nagrinėsiančio teismo nešališkumu ir užtikrinti teisingumo interesu 2019 m. vasario 28 d. kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą, prašydamas įtariamųjų A. Kadziausko, D. Zagrecko ir A. Blažaičio skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarčių perduoti nagrinėti kitam apygardos teismui“, – rašoma teismo pranešime. Teismas taip pat nusišalino nuo suimto vilniečio advokato Drąsučio Zagrecko ir kito suimtojo Arūno Blaižaičio gynėjų skundų nagrinėjimo. Skundus dėl šių asmenų suėmimo taip pat nagrinės Kauno apygardos teismas. Šis teismas taip pat sprendžia, ar pagrįstai 10 parų buvo suimtas teisėjas H. Jaglinskis. Nutartis dėl teisėjo suėmimo bus skelbiama pirmadienį. Generalinės prokuratūros ir Specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamame ikiteisminiame tyrime įtarimai dėl įvairių korupcinių veikų iš viso pateikti 34 asmenims. Anot teisėsaugos, įtariama, kad teisėjams už palankius sprendimus mokėtų kyšių suma galėjo siekti nuo 1 tūkst. iki 100 tūkst. eurų.

