„Yra kabelio vienas gedimas, bet greitai bus energijos tiekimas atstatytas“, – teigė ESO atstovas. Anot jo, nuo penktadienį ryto iki šeštadienio ryto dėl didelio vėjo elektros sutrikimus pajuto apie 22 tūkst. šalies vartotojų. „Skirtingu metu, ne vienu metu. Didelių gedimų, kad vienu metu būtų labai daug vartotojų atjungta, nebuvo. Ir tie gedimai tolygiai buvo pasiskirstę po visą Lietuvą. Gal daugiau, apie 4 tūkst. žmonių elektros neturėjo Šiaulių regione, vakarinėje dalyje, Alytaus regione,“ – teigė V. Neviera. Pasak jo, visi vakarykščiai gedimai pašalinti ir elektros tiekimas atstatytas. „Papildomas pajėgas pasitelkus, nes apie orus buvo pranešta iš anksto, tai visi gedimai buvo greit sutvarkyti. Ilgai trunkančių gedimo nebuvo“, – sakė V. Neviera. Ugniagesiai informavo, kad šeštadienio naktį dėl didelio vėjo daugiausia iškvietimų sulaukta Šiaulių regione, ten vykta šalinti nuvirtusių medžių. Nei automobiliai, nei žmonės nenukentėjo.

