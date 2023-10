Palestiniečių nepasitenkinimas augo kelerius metus

Kaip teigė dr. I. Koreivaitė, tai, kas Izraelyje įvyko šeštadienio rytą – jos nenustebino.

„Pastaruosius 2 metus, iš tikrųjų, vyko nuolatiniai smurto protrūkiai tarp „Hamas“ iš Gazos ruožo ir tarp Izraelio saugumo pajėgų. Pavyzdžiui, ir 2021 metais pavasarį vyko toks intensyvus 11-os dienų konfliktas, kai buvo iš Gazos ruožo paleistos raketos, buvo skaičiuojamos civilės aukos ir tiesiog akivaizdu yra, kad „Hamas“ yra gyvybinga organizacija. Taip yra dėl kelių priežasčių. Pirma, ji turi stiprius užsienio donorus, finansinius donorus ir gauna žvalgybinę informaciją, taip pat ši organizacija yra kažkiek priklausoma nuo Irano, galbūt Rusijos, kitų arabų valstybių, o regione situacija yra ypatingai įtempta. Žodžiu, vidurio regiono valstybės stengiasi užsiimti įvairias strategines pozicijas“, – teigė ji.

Anot pašnekovės, visa tai susieina į vieną didelę grandinę, su įvairiausiais strateginiais interesais.

„Palestinos-Izraelio konfliktas visada buvo kažkaip susijęs su šių šalių interesais, tai natūralu, kad „Hamas“ buvo palaikoma tų finansinių donorų, jų interesų. Plius, vargu, ar „Hamas“ galėtų save legitimizuoti kaip palestinietišką judėjimą, jeigu nebūtų okupacijos faktoriaus, kad Izraelis, kaip valstybė, yra okupavęs gretimus du regionus, tai yra Vakarų krantą ir Gazos ruožą, ir ten, iš tikrųjų, pastaruosius du metus vykdė, sakyčiau, itin agresyvią ekspansionistinę politiką. Vakarų krante buvo vykdoma aneksija, Gazos ruožas buvo blokuojamas, buvo sukelta humanitarinė krizė, tai, vėlgi, matėsi, kad palestiniečių nepasitenkinimas augo“, – teigė I. Koreivaitė.

Pasak jos, jau 2021-ųjų metų apklausų duomenys rodė, jog „Hamas“ palaikymas yra stipriai išaugęs net ir Vakarų krante.

„Tai yra absoliučiai neįprasta, nes „Hamas“ nebuvo palaikomi Vakarų krante. Vakarų krantas laikėsi tokio nuosaikaus, taikaus pasipriešinimo idėjos ir „Hamas“ jie nepalaikė“, – teigė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja.

Israeli soldiers patrol outside a police station which was the site of a battle following a mass infiltration by Hamas gunmen from the Gaza Strip, in Sderot, southern Israel October 8, 2023. REUTERS/Ronen Zvulun