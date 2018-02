Kelis šimtus tūkstančių eurų piliakalniams suplanavusi savivaldybė kaltina KPD biurokratizmu, nes departamentas reikalauja pateikti piliakalnio valdymo teisę patvirtinantį dokumentą arba įgaliojimą. Pasak savivaldybės, žemę valdanti Nacionalinė žemės tarnyba taip pat neprieštarauja projektų rengimui. KPD direktorės pavaduotojas Algimantas Degutis pabrėžė, jog departamentas taip pat neprieštarauja prieš piliakalnių tvarkybą, tačiau nurodo, kad turi būti laikomasi įstatymų: piliakalniai privalo turėti šeimininkus, turi būti suformuoti žemės sklypai, nes to nepadarius savivaldybė ateityje gali kratytis atsakomybės už atliktus darbus.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.