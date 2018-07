Dėl Anglijoje paskendusio lietuvio kilo artimųjų rietenos

24-erių Aivaro Budvyčio gyvybė užgeso savaitgalį, jaunas vyras nuskendo ežere. Jo kūnas buvo rastas tik po beveik parą laiko trukusių paieškų. Nelaimė nutiko vasarojant su draugais.

Šią žinią sužinojusi jo globėja, kuri jį užaugino nuo ketverių metukų, susirado kelias pagalbininkes ir tvarko dokumentus jo palaikų pargabenimui į Lietuvą.

Tuo pat metu Piterbore gyvenantys jo draugai bei buvę bendradarbiai ragina aukoti lėšas jauno vyro palaikų pargabenimui į Lietuvą.

Lietuvoje likusių artimųjų teigimu, apie renkamas lėšas jie sužinojo iš socialinių tinklų ir nė nežino, kur jas ketinama panaudoti. Savo abejones Lietuvoje likę artimieji įtvirtino pareiškimu, kuris jau guli Šilutės pareigūnų rankose.

Lietuvoje likę A. Budvyčio artimieji apie jo netektį taip pat sužinojo tik iš įrašų feisbuke.

Žuvusio vaikino palaikų Lietuvoje laukia jo globėja

Kartu su Aivaru Didžiojoje Britanijoje gyvenusi mergina (vardas ir pavardė redakcijai žinomi) DELFI teigė, kad po žinios apie netektį, su ja susisiekė Aivaro globėja ir paprašė pagalbos. 21 vaiką globojusios moters sveikata silpna, jai implantuotas širdies stimuliatorius.

Viename iš Piterboro ežerų nuskendusio Aivaro artimųjų ratas siauras. „Kai jam buvo ketveri metukai, jo mamai buvo atimtos motinystės teisės, jis buvo perduotas globėjai. Nuo tada jis augo pas globėją. Kai jam buvo devyneri metai, mirė jo mama. Tėvo iš viso nepažinojo, net gimimo liudijime jis nėra įrašytas. Kiek žinoma, jis irgi yra miręs. Taip teigia globėja“, – vaikino istoriją pasakojo mergina.

Aivaras Budvytis su šeima © Asmeninis albumas

Į užsienį vaikinas patraukė vos sulaukęs aštuoniolikos. Pirma jo stotelė buvo Škotija, vėliau – Anglija. Piterbore, kuriame užgeso jo gyvybė, jis gyveno vos kelerius metus. „Tai buvo nelaimingas atsitikimas. Niekas nepražudė, nieko nepadarė, tiesiog nepasisekė“, – apie artimo draugo netektį kalbėjo mergina.

Apie netektį sužinojo iš įrašo feisbuke

Vaikinas augo kartu su globėja, jo šeima buvo gausi. Globėja užaugino net 21 vaiką. Tačiau visi jie apie nelaimę sužinojo tik iš įrašo feisbuke.

„Aš parašiau jo merginai užuojautos laišką, bet ji atsakė labai šaltai, lyg jai niekas nerūpėtų, – kalbėjo mergina. – Ji parašė feisbuke, kaip pasiilgo Aivaro, tačiau nematėme daugiau jokių veiksmų dėl kūno parvežimo ar panašiai. Draugams aiškino, kad važiuos atpažinti kūno sekmadienį, vėliau pirmadienį, vėliau jau nebežino, kada.“

Jos teigimu, Aivaro mergina feisbuke pranešė, kad jau turi urną jo palaikams.

Lietuvoje likusi globėja siekia, kad jauno vyro kūnas būtų pargabentas į Lietuvą. „Susisiekiau su įmone, kuri parveža palaikus į Lietuvą, vyrai susisiekė su Anglija, sužinojo, kad jokie dokumentai jo kūno atsiėmimui dar nėra sutvarkyti. Kūnas tiesiog guli šaldytuve, – stebėjosi mergina. – Jie pasakė, kad jau šiandien susisieks su Anglijos ekspertais ir pradės tvarkyti dokumentus.“

Piterbore gyvenantys lietuviai ėmė vienytis ir rinkti lėšas Aivaro laidotuvėms bei palaikų pervežimui. Tačiau tai nepatiko artimiesiems, kurie dėl tokių veiksmų kreipėsi į Šilutės policiją.

„Aivaro panelė renka lėšas ir teigia, kad parveš jį namo ir palaidos šalia tėvų. Puslapyje, kur renkamos lėšos, ji rašo, kad Aivaras buvo našlaitis, kad turi tik ją vieną, – kalbėjo mergina. – Visų pirma, niekas nežino, kur palaidoti jo tėvai. Globėja sakė, kad jo mama palaidota prie neatpažintų asmenų, ji (globėja) nori urną palaidoti savo kapavietėje. Jo panelė sako, kad ji buvo jam vienintelė, bet tai neteisybė, jis turi globėją.“

Aivaras Budvytis su šeima © Asmeninis albumas

Pašnekovė teigia, kad susisiekė su žuvusio vaikino mergina, nusiuntė jai globėjos numerį ir paprašė susisiekti, tačiau skambučio taip ir nesulaukė. „Ji pradėjo meluoti, kad skambino, kad ji net ne globėja ir visus mus užblokavo“, – pyko mergina.

Jau surinko 1390 svarų

Per parą laiko gofundme.com svetainėje jau surinkta 1390 svarų. „Aš nieko nesakau, gal jos ir nori padėti, bet jos nieko nedaro, viskuo rūpinasi globėja. O jos renka pinigus ir visiškai nebendrauja, todėl noriu paklausti, kam bus skirti visi tie pinigai?“ – klausė mergina.

Jos teigimu, globėja antradienį kreipėsi į Šilutės policiją ir parašė pareiškimą dėl šių lėšų rinkimo: „Jei jos jungtųsi su globėja, tartųsi, kada kas ir kaip, tai viskas būtų gerai. Bet jos meluoja, kad Aivaras nieko neturi. Jis turi globėją, kuri jį laibai mylėjo.“

Tinklapyje, kuriame renkamos lėšos vyro palaikų pargabenimui į Lietuvą, siekiama surinkti 4 tūkstančius svarų. „Tuos pinigus sugalvojo iš oro. Kūno parvežimą savivaldybės kompensuoja, jei suma neviršija 2300 eurų, – įvardijo mergina. – Gali prireikti papildomų pinigų, nes palaikai bus vežami ne iš Londono, o iš Piterboro. Gali reikėt šimto ar dviejų šimtų eurų – tokius pinigus ir patys galime surinkti. Bet norime palaikus kremuoti, norime surengti laidotuves. Tam tikrai reikės pinigų, todėl, kai sužinosime, kiek trūksta, prašysime, kad paaukotų.“

Svetainėje gofundme.com nurodyta tokia informacija: „Šį savaitgalį ežere nuskendo Aivaras Budvytis. Pastaruosius kelerius metus jis dirbo įmonėje „Barker Ross“, buvo vienas iš keturių geriausių Piterboro darbuotojų. Abu Aivaro tėvai jau seniai yra mirę, jis neturi visiškai jokių giminių, tik savo merginą, kuri gyvena Didžiojoje Britanijoje. Siekiame surinkti lėšas jo palaikų pergabenimui į Lietuvą ir palaidojimui šalia jo tėvų.“

Platforma, kurioje renkamos lėšos Aivaro Budvyčio laidotuvėms (gofundme.com)

Prašymas paskelbtas liepos 2 dieną, per šį laiką įvairias sumas paaukojo 69 asmenys. Didžiausią sumą – 320 svarų – paaukojo jo mergina Viktorija Gauronskaitė. Tačiau platformą aukojimui sukūrė ne ji, o Louise'a Bostock Thompson.

Nenori, kad palaikai būtų išgabenti į Lietuvą

DELFI susisiekus su Aivaro mergina Viktorija, ši teigė, kad nenori jo palaikų pergabenti į Lietuvą. „Mes patys viską tvarkome. Dauguma iš mūsų nori laidotuvių čia, Didžiojoje Britanijoje. Šalia visi artimi, draugai, aš. Nenorėčiau, kad jis būtų toli nuo manęs“, – teigė mergina, tačiau toliau tęsti pokalbio nepanoro.

Daugiau apie renkamas lėšas DELFI papasakojo jos draugė Ingrida. „Prašymą lėšų aukojimui sukūrė Aivaro darbovietė, kad galėtumėme pargabenti jį į Lietuvą ir palaidoti, – teigė ji ir pridūrė, kad visos surinktos lėšos bus pervestos į Aivaro merginos sąskaitą. – Taip pat laukiame ekspertizės ir kūno atpažinimo, tarpininkaujame su policija, visi bendromis jėgomis pasieksime, kad Aivariukas grįžtų į Lietuvą ir ilsėtųsi ramybėje.“

Ingrida teigia, kad susisiekė su Aivaro pusseserėmis, tačiau yra tokių artimųjų, kurie nenori bendradarbiauti su merginomis. „Daiva (Daiva Pažereckienė – netikra Aivaro sesuo, užaugusi pas tą pačią globėją – DELFI) nenori tarpininkauti ir šmeižia. Mums labai skaudu, mums reikia tik pagalbos, kad padėtų žmogus iš Lietuvos ir sutvarkytų dokumentus, – teigė Aivaro draugė. – Kūno išvežimas kainuoja 24 tūkst., kremavimas – 3 tūkst. ir plius vežimas. Mums sunku, kad žmonės taip šmeižia, kai reikia visų pagalbos.“

Viename tinklapyje buvo paviešintas ir Daivos pagalbos šauksmas, kuriuo buvo ieškoma bet kokių Aivaro giminaičių bei prašoma paaukoti, nors nebuvo nurodyta jokia sąskaita. „Kodėl Daiva vadina mus taip, kaip nereikėtų, sakė, kad nereikia pinigų, kad viską valstybė padengs, tai kaip suprasti šitą“, – klausė Ingrida, rodydama nuorodą į Daivos pagalbos šauksmą.

Pati Daiva DELFI teigė, kad nežino, kodėl tai buvo prirašyta tekste ir tvirtino nepriėmusi jokių aukų.

„Globėjos mes nepažįstame, vakar visą dieną ieškojome Aivaro globėjų ir giminių, bet radome tik Daivą, kuri mus šmeižia. Radome ir jo pusseserę, o daugiau nieko“, – kalbėjo Ingrida ir pridūrė, kad su Aivaru kartu mokėsi mokykloje ir buvo jam tokia artima, kad šis ją dažnai vadindavo sese.

Jos žiniomis, šiuo metu pareigūnai atlieka ekspertizę, vėliau reikės atpažinti kūną.

Su Aivaro mergina ryšio neranda ir netikra jo sesuo

Daiva Pažereckienė teigė, kad jokių lėšų Aivaro pargabenimui į Lietuvą nerenka. „Kai paklausiau globėjos, ką daryti, ji griežtai pasakė nerinkti pinigėlių. Nežinau, kodėl, nes tikrai brangiai viskas kainuoja“, – kalbėjo kartu pas globėją užaugusi Daiva.

Ji buvo susisiekusi su Aivaro mergina, tačiau ji nebuvo linkusi bendradarbiauti. „Su manimi ji nebendrauja, užgaulioja visaip“, – teigė Ingrida ir pridūrė, kad Aivaro mergina ją feisbuke užblokavo.

D. Pažereckienė paskutinį kartą su Aivaro mergina bendravo sekmadienį, žinutėse mergina teigė, kad laukia žinių iš pareigūnų, kada reikės atpažinti jo kūną.

Antradienio vakarą D. Pažereckienė sulaukė žinutės iš Aivaro pussesere prisistačiusios merginos, kuri teigė, kad viskas jau sutvarkyta, esą policija jau kitą dieną turi atiduoti Aivaro palaikus, kuriuos Piterbore gyvenantys Aivaro artimieji kremuos ir į Lietuvą parsiųs urną.

D. Pažereckienė DELFI teigė, kad Aivaro pussesere prisistačiusi mergina neįvardijo, kokia įmonė rūpinasi Aivaro palaikų kremavimu, o jos ir globėjos rasta įmonė, kuri šiais reikalais rūpinasi iš Lietuvos, nebuvo informuota apie jokius pokyčius ir galimą palaikų atidavimą kitiems asmenims.

Palaikų pargabenimas kompensuojamas

UAB „Paskutinė kelionė“ direktorė Ailona Rybakova DELFI teigė, kad palaikų pargabenimas į Lietuvą užtrunka vos kelias paras. Jei kūnas pargabenamas ir Didžiosios Britanijos – gali nieko nekainuoti.

„Tokiu atveju giminaičiams pirmiausia reikia kreiptis į įmonę, užsiimančią palaikų pargabenimu. Kompanija atlieka visus darbus, susijusius su palaikų pervežimu, giminėms nereikia nieko daryti. Kompanija sutvarko visus dokumentus ir organizuoja patį parvežimą“, – teigė A. Rybakova.

Jos teigimu, šis procesas – greitas. „Dokumentai sutvarkomi per vieną ar dvi dienas. Vairuotojai per parą nuvyksta į priekį, dar per parą grįžta“, – kalbėjo A. Rybakova ir įvardijo, kad visas procesas dažniausiai trunka keturias dienas.

Palaikų pargabenimas artimiesiems nieko nekainuoja, jei pargabenimo suma neviršija 2,3 tūkst. eurų. „Valstybė kompensuoja visą šią sumą, – teigė A. Rybakova. – Parvežimas iš Anglijos kainuoja apie 2 tūkst. eurų, mūsų įmonėje. Gal kitur brangiau, o jei kreipsitės į angliškas įmones – bus daug brangiau.“

A. Rybakovos teigimu, dažniausiai kūno atpažinimas nėra reikalingas. „Dažniausiai atpažįsta pagal asmens dokumentą, jei asmuo jį turėjo su savimi, jei ne – atliekami DNR tyrimai arba imami pirštų atspaudai. Bet jei artimiesiems jau buvo pranešta apie mirtį, reiškia, kūnas jau buvo atpažintas“, – kalbėjo A. Rybakova.