Degalinėje – aršus dviejų vairuotojų konfliktas: vien policijos įsikišimo neužteko

„Tokios pozicijos laikomasi įvertinus tai, jog nukentėjusiojo parodymai dėl to, kad kilusio žodinio konflikto metu Edgaras K. du kartus spyrė jam į pilvo sritį bei du kartus kumščiu smogė į dešinį skruostą, buvo nuoseklūs viso baudžiamojo proceso metu, jie atitinka ir pirminius jo paaiškinimus policijos pareigūnams, o taip pat ir teismo medicinos ekspertui bei jį apžiūrėjusiems medikams, be to, tokius nukentėjusiojo parodymus patvirtina ir Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus specialisto išvada“, – pabrėžė teismas