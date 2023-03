Debatuose meras pažemino ir pravirkdė gydytoją

Gydytoja papasakojo apie neraminančią situaciją

M. Daukšos viešojoje bibliotekoje surengtiems kandidatų į merus debatams einant į pabaigą, visoje Lietuvoje žinoma Kėdainių medikė Raimonda Augienė, einanti ir Lietuvos gydytojų sąjungos Kėdainių filialo pirmininkės pareigas, kreipėsi į dabartinį merą V. Tamulį ir paklausė, ar jam žinoma tai, kad ligoninei šiemet jau nebekeliamas tikslas išlikti daugiaprofiline?

Be to, medikė sakė, kad jai grįžus iš atostogų patys kolegos pradėjo jos kaip profsąjungos vadovės klausinėti, ar yra suderinti su profsąjunga medikų darbo krūvio pakeitimai. Esą darbo krūviai keičiami taip, kad dėl to iš darbo jau išėjo 4 jauni specialistai.

Pasak R. Augienės, gydytojai ne mažiau susirūpinę ir tuo, kad nebegali suteikti tinkamų diagnostikos paslaugų, nes po 15 valandos jau nebeatliekama echoskopija ir jau būta tokio atvejo, kai pacientą dėl pilvo skausmų teko vežti į Kauną ir ten jis buvo operuotas, kai tą patį galėjo padaryti ir puikūs Kėdainių chirurgai.

Gydytoja sakė, kad ne mažesnė problema ir tai, kad Kėdainių ligoninėje gastroskopijos neatliekamos pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais, tad realiai tomis dienomis žmonėms negali būti suteikta reikalinga pagalba.

R. Augienė stebėjosi ir tuo, kad ligoninėje neteikiama itin reikalinga logopedo pagalba. Pasak jos, ligoninės lėšomis paruošta šios srities specialistė išvyko dirbti į Jonavą, vaikai liko be pagalbos.

„Mes turim krūvą konfliktinių situacijų, kai tėvai aiškinasi, kodėl mes negalime jiems padėti. Kodėl Slaugos skyriuje kineziterapeutų esamas kiekis, kai mes galėjome eiti ir padėti kiekvieną dieną, tai dabar aš galiu tik du kartus per savaitę paskirti tokią paslaugą.

Išklausius ligoninės ataskaitą nebelieka ligoninės planuose išlaikyti daugiaprofilinę ligoninę. Pablogėjo paslaugų prieinamumas konsultacinėje poliklinikoje ir dienos stacionare“, – dėstė R. Augienė.

V. Tamulis teigė apie tokią situaciją ligoninėje nieko nežinantis

Meras V. Tamulis, paklaustas, ar žinojo, kad ligoninėje yra tokių problemų, sakė: „Žiūrėkit, aš pirmą kartą girdžiu tai, ką jūs dabar sakote. <…>. Deja, apie tai, kad daugiaprofilinės ligoninės nebus, aš jums sakiau visada – nedarykim ir negąsdinkim žmonių Kėdainių krašto. Aš kaip sakiau – buvo Kėdainiuose ligoninė, yra ir bus.“

Pažeminimo neatlaikiusi gydytoja pravirko

Debatus moderuojančiai žurnalistei Aistei Čiučiurkaitei perklausus, ar daugiaprofilinė, ar kokia ligoninė bus, V. Tamulis viešai užsipuolė gydytoją R. Augienę: „Gerbiama Raimonda, aš nežinau, ar jūs žinote visas paskutines naujienas šiandien dienai? Jūs laikinai einate skyriaus vedėjos pareigas reabilitacinio.

Jūs žinote, kad šiandien 9 darbuotojai pasirašė direktorės skundą ant jūsų? Tai, ką jūs taikote, kokias poveikio priemones taikote savo darbuotojų atžvilgiu.

Tai gal neieškokime, kad viskas toj ligoninėj pastoviai tik blogai ir blogai, bet pasižiūrėt reiktų ir į save kartais.“

„Ne, nežinojau, kad pasirašytas skundas. Bet kokiu atveju pagal tai, kas buvo taikoma man gruodžio, sausio mėnesį iš direktorės pusės, šiandien su kolegom aptariau, kad išeinu iš ligoninės – rytoj rašysiu prašymą apie išėjimą iš darbo“, – pravirko netikėto viešo rajono vadovo akibrokšto sulaukusi gydytoja R. Augienė.

V. Fiodorovas pabrėžė situacijos absurdiškumą

Netikėtai debatuose susiklosčiusi situacija nustebino ir kitą kandidatą į merus Viktorą Fiodorovą.

Pasak jo, vien jau tai, kad meras pravirkdė gydytoją tik dėl to, kad ši paklausė, kokia bus ligoninės ateitis, rodo, kad yra akivaizdu, jog ligoninėje yra blogai ir jeigu tokios situacijos yra, jeigu kiekvieną kartą bus randama, prie ko prisikabinti, tuoj žmonių neturėsime.

Pasak V. Fiodorovo, niekas net neabejoja, kad ligoninė tikrai liks, tik esminis klausimas, kurį ir pateikė gydytoja R. Augienė, – kokia ji bus?

„Tai, kad nelieka ligoninės direktorės planuose išlaikyti daugiaprofilinės ligoninės, tai yra tik signalas. Mes jau šiandien echoskopuoti (pacientus – aut. pastaba) išvežam į Kauną, operacijas išvežam daryti į Kauną, lengva ranka atleidinėjam darbuotojus. Mes turim šiandien 1 157 operacijas, liks 1 100 ir mes tokios ligoninės neturėsim.

Turėsim dienos stacionarą. Čia yra esminis dalykas“, – sakė V. Fiodorovas.

Kaip spręs problemą?

Debatus moderuojanti A. Čiučiurkaitė klausė – tai ką gi darys kandidatai ir kaip spręs ligoninės problemas, jei užims mero poziciją.

V. Fiodorovas sakė: „Pirmą savaitę, ką padarysime, sodinsimės (kalbėtis – aut. pastaba) įstaigos vadovus, kurie, beje, pasakė, kad politikai pas mus yra prasti ir bestuburiai ir visa kita. Sodinsimės ir kalbėsimės, nes ne įstaigos vadovas ir direktorius su 80 tūkst. metiniu atlyginimu (ligoninės direktorės metinis atlyginimas yra 77,8 tūkst. eurų per metus arba daugiau kaip 6 tūkst. 480 eurų per mėnesį – aut. pastaba) yra svarbiausia, bendruomenė ir pacientai yra svarbiausi ir žmonės tie, kurie ten dirba.

Žmogus su ašarom šiandien – tai akivaizdžiai parodo, kad kažkas yra blogai.

Mes atleidžiam žmogų sakydami, kad yra pensinio amžiaus, jisai laimi Darbo ginčų komisijoje skundą, išvažiuoja į kitą rajoną ir gauna didesnį atlyginimą už mažiau darbo.

Mes iš savo bendruomenės išstumiam žmones ir jų neginam, ir sakom, kad ta direktorė ten kažką daro! Žinot, prieš metus aš dar galėjau tuo patikėti, kai sakė, kad pradėjo laužyti tuos, kurie nedirba, bet jau metai yra ir vis dar atsiranda kurie nedirba!.. Na, klausykit, kas čia per nesąmonė?“

Kitas kandidatas į merus V. Tamulis neįvardijo, ką ruošiasi daryti, kad išspręstų minėtas problemas: „80 procentų paslaugų mūsų krašto gyventojai gali gauti Kėdainių ligoninėje. Dėl to iš savivaldybės biudžeto šiųmetiniame biudžete įvairioms sveikatos programos skirta virš 700 tūkst. eurų. Prisiminkime,<…> – praeitais metais jau buvo priimtas sprendimas, kad kompiuterinį tomografą ligoninė galėtų nusipirkt, nes jei jo nebus, ligoninė, tai turbūt suprantat, sterilizacinei įrangai, kuri, kaip sakoma, vos ne atšipusiais peiliais ar ten surūdiję viskas, taip pat yra skirti pinigai. Tai savivaldybė viską darome, kad ta ligoninė būtų ir mūsų žmonės galėtų gauti kokybiškas paslaugas ir nereiktų važiuoti į Kauną.“

V. Fiodorovas nesutiko su tokia oponento pozicija: „Meras išvardijo labai daug, kas ten yra perkama. Echoskopas – pats paprasčiausias dalykas – 15 tūkst. eurų. Turėtų ligoninė turėt tokių bent tris.“

„Nu už 15 tūkst. nupirkt kompiuterinį tomografą…“ – pertraukė jį V. Tamulis, o V. Fiodorovas tęsė toliau: „Apie echoskopą šneku, pone mere, apie echoskopą. 16 tūkstančių kainuoja.

Žinot, turim tris echoskopus, bet neturime echoskopuotojo. Jeigu atvažiuoja žmogus su nutrauktais raiščiais, jį išsiunčiam į Kauną, mes atiduodam vieną operaciją, atiduodam antrą operaciją ir taip mes susimažinsim.

Elementarus dalykas – ne technikos reikia, o žmonių ir pasaugoti žmones, kurie yra geri specialistai, kad jie galėtų dirbti čia. <…>. Į dienos stacionarą neatvažiuos aukščiausios kokybės specialistai niekada.“

V. Tamulis iki pat debatų pabaigos laikėsi ligoninės direktorės gynimo pozicijos: „Aš tik norėčiau pasakyti, kad kadangi direktorė visąlaik tik blogai ir blogai dirba, bet 2022 metų sausio 1 dienai toj įstaigoj buvo kreditorinis įsiskolinimas arti 600 tūkstančių, 2023 metų sausio 1 dienai – 91 tūkstantis kažkur tai. Ir pasižiūrėkit, kas dabar lankotės ligoninėj ir pirminiam sveikatos priežiūros centre, ir pasakykit, ar nėra pasikeitimų. Bet kuriuo atveju tai nesakau, kad jau viskas yra gerai padaryta ir tikrai yra spręstinų problemų.“

Meras išreiškė apgailestavimą

Vakarop, kai apie šį Kėdainių mero akibrokštą jau buvo paskelbusi ir diena.lt, ir rinkosaiskte.lt, ir lrytas.lt bei tv3.lt, šis savo feisbuko paskyroje 18 val. 27 min. parašė pasiteisinimą, tikindamas, kad savo žodžiais niekada ir nieko nenorėjo įžeisti bei apgailestavo: „Apgailestauju, kad rinkiminės įtampos pasekmėje mano klausimai ir kiti pasisakymai kai kam pasirodė įžeidūs.“

Deja, besiteisindamas rinkimine įtampa V. Tamulis net neužsiminė apie atsiprašymą, kuris būtų skirtas gydytojai, kurią jis pravirkdė.

Tikslo išlaikyti daugiaprofilinės ligoninės statusą – nebėra

Penktadienį Kėdainių ligoninės stebėtojų tarybai buvo pristatyta šios įstaigos direktorės Editos Vaškevičienės veiklos ataskaita.

Joje nurodyta, kad vienas iš dviejų ligoninės tikslų praėjusiais metais buvo – išlaikyti daugiaprofilinės ligoninės statusą pagal keliamus reikalavimus.

Keisčiausia tai, kad tame pačiame dokumente neįvardyta jokių tikslų, kurie Kėdainių ligoninei yra keliami 2023 metams.

Dabar keliami tik trys uždaviniai, tarp kurių ir šis: paruošti dienos stacionarinių paslaugų skyrių, kuriame būtų teikiamos dienos stacionaro paslaugos.

Taigi, panašu, kad tiek gydytoja R. Augienė, tiek kiti medikai bei kiti Kėdainių rajono žmonės ne be pagrindo nuogąstauja, kad iš daugiaprofilinės Kėdainių ligoninės šiais metais greičiausiai liks tik dienos stacionarinių paslaugų skyrius, kas ir yra aiškiai įvardijama, kaip trečiasis Kėdainių ligoninės uždavinys.