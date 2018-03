Savo praėjusių metų veiklos ataskaitą spaudos konferencijoje pirmadienį pristatysianti kontrolierė teigia, kad asmenys į tarnybą dažniausiai kreipiasi, nes jaučiasi diskriminuojami lyties, amžiaus ar negalios pagrindu. „Dažniausiai diskriminacija pasireiškia darbo santykiuose, antroje vietoje yra vartotojų teisių apsaugos sritis“, – LRT radijui sakė kontrolierė. Ataskaitoje teigiama, kad 2017 metais iš viso atlikta 117 tyrimų, 61 atveju buvo nustatyta pažeidimų, 56 tyrimuose pažeidimai nebuvo patvirtinti.

