„Matome, kaip pasaulis fragmentuojasi, kaip vienos šalys nori išsaugoti globalias tendencijas, prekybą, investicinį klimatą, o kitos nori užsidaryti, apsikrauti muitais“, – sakė šalies vadovė Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai. Pasak jos, augančio protekcionizmo tendencijos „yra labai ryškios ir gana grėsmingos“, o tai „dažniausiai pasibaigia izoliacija, saviizoliacija ir ekonomikos nuosmukiu“. Šveicarijos slidinėjimo kurorte vykstančiame verslo forume dalyvausianti D. Grybauskaitė vyks į oficialius pietus, rengiamus pagrindine renginio tema apie ateitį besiskaldančiame pasaulyje. JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pernai nusprendė, kad JAV paliks Ramiojo vandenyno partnerystės sutartį ir privalės persiderėti Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutartį, jog ši geriau atitiktų šalies interesus. D. Trumpas taip pat iš esmės įšaldė nuo 2013 metų derinamą JAV ir Europos Sąjungos (ES) laisvosios prekybos sutartį. Vašingtonas pastaruoju metu koncentruojasi į dvišalių prekybos sutarčių kūrimą, tačiau ir šie susitarimai bus siauri bei pritaikyti vienam sektoriai arba konkrečiai bendrovei. Visgi JAV administracijos iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas (Stivenas Mnušinas) trečiadienį teigė, jog šūkiu „pirmiausia – Amerika“ paremta politika reiškia ir darbą su likusiu pasauliu. ES taip pat laukia iššūkis susitarti su Jungtine Karalyste dėl būsimos prekybos sąlygų, kai ši šalis paliks Bendriją. Nepaisant sunkumų, 28 šalių blokas užpernai susitarė su laisvosios prekybos sutarties su Kanada, o 2017-ųjų pabaigoje baigė derėtis dėl panašaus susitarimo su trečia didžiausia pasaulyje ekonomika Japonija. D. Grybauskaitė sakė, kad Lietuvos ir kitų šalių ekonominį ir politinį stabilumą veikia ir karinės grėsmės, kibernetinio ir informacinio saugumo iššūkiai. „Tai jau tampa globaliomis problemomis atskiroms šalims“, – teigė prezidentė. Viešėdama Davose ji taip pat dalyvaus sesijoje, skirtoje pateikta Rytų Europos regiono požiūrį į kontinento ir pasaulio saugumą.

