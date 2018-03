SKVC direktorė Nora Skaburskienė sako, kad daliai sukritikuotų programų gali būti padarytos išimtys, bet tam aukštosios mokyklos turės pateikti studijų stiprinimo planą. „Buvo padarytas krypčių akreditavimas pagal formalius duomenis, toliau (...) yra numatyta, kad aukštosios mokyklos gali kreiptis, bus nagrinėjami atvejai, jeigu tai unikalios studijos, aukštosios mokyklos galės pateikti kokybės užtikrinimo planą, tada tam tikromis sąlygomis gali būti leidžiama priimti studentus ir vykdyti studijas“, – BNS sakė N. Skaburskienė. BNS apžvelgia ant išlikimo ribos atsidūrusias universitetų studijų programas: Vilniaus universitetas – ribojamai įvertintos dvi programos: žurnalistikos bakalauras, farmacijos magistrantūra; Susiję straipsniai: Paskelbė mirtininkų sąrašą: uždarys kas penktą studijų programą universitete Studijų kokybės vertinimo centras skelbs, kokių studijų programų teks atsisakyti Vilniaus Gedimino technikos universitetas – ribojamai įvertintos keturios programos: ekonomikos bakalauras, komunikacijos bakalauras ir magistrantūra, menotyros magistrantūra; Mykolo Romerio universitetas – ribojamai įvertintos penkios programos, tarp jų yra informatikos bakalauras ir magistrantūra, ekonomikos magistrantūra. Lietuvos edukologijos universitetas – ribojamai įvertinta 12 programų, tarp jų yra fizikos, biologijos, filosofijos, komunikacijos magistrantūra. Vytauto Didžiojo universitetas – ribojamai įvertinta 13 programų, tarp jų yra edukologijos bakalauras ir magistrantūra, teologijos bakalauras ir magistrantūra. Kauno technologijos universitetas – ribojamai įvertinta 15 programų, tarp jų yra filosofijos bakalauras ir magistrantūra, architektūros magistrantūra, politikos mokslų bakalauras ir magistrantūra. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – ribojamai įvertintos keturios programos, tarp jų – biochemijos bakalauras, chemijos magistrantūra. Klaipėdos universitetas – ribojamai įvertinta 30 programų, tarp jų – žurnalistikos bakalauras, politikos mokslų bakalauras ir magistrantūra, ekonomikos bakalauras ir magistrantūra. Šiaulių universitetas – ribojamai įvertinta 14 programų, tarp jų yra viešojo administravimo bakalauras ir magistrantūra, visuomenės sveikatos bakalauras. Vilniaus dailės akademija – ribojamai įvertintos keturios programos, tarp jų – vadybos bakalauras ir magistrantūra. Lietuvos muzikos ir teatro akademija – ribojamai įvertintos penkios programos, tarp jų – vadybos bakalauras ir magistrantūra, pedagogikos bakalauras. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija – ribojamai įvertintos septynios programos, tarp jų yra politikos mokslų bakalauras ir magistrantūra, visuomenės saugumo bakalauras ir magistrantūra. Lietuvos sporto universitetas – ribojamai įvertintos septynios programos, tarp jų yra reabilitacijos bakalauras ir magistrantūra, vadybos bakalauras ir magistrantūra. Aleksandro Stulginskio universitetas – ribojamai įvertinta 15 programų, tarp jų – gyvulininkystės bakalauras, vadybos bakalauras ir magistrantūra, verslo bakalauras ir magistrantūra.











