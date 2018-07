Į JAV išvyko 125 karių – tai pėstininkų kuopa kartu su priskirtais vienetais, BNS nurodė bataliono viešųjų ryšių specialistas štabo seržantas Irmantas Kovalenko. Lietuvos kariai kartu su sąjungininkais dalyvaus pratybose „NTC 18.9“. Šie mokymai vyks Kalifornijoje esančiame „Fort Irwin“ poligone. Anot kariuomenės, šiuo metu Algirdo bataliono kariai sėkmingai persidislokavo į operacijos rajoną, kur ruošiasi pratybų aktyviąjai fazei, vyksiančiai rugpjūčio 4 – 17 dienomis. „Šios pratybos algirdiečiams bus neįkainojama patirtis - alinantis karštis ir dykumos sąlygos užgrūdins Vilkus veikti mūšio lauke bet kokiomis sąlygomis“, – teigiama pranešime. Pratybų metu Lietuvos kariuomenės kuopa vykdys puolimo, gynybos ir stabilizavimo operacijas. Algirdo batalionas yra mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ padalinys.











