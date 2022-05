Daugėja skandalingų spėlionių apie Putino ligas: profesorius atkreipia dėmesį į drastiškus pokyčius

Informacija apie V. Putino ligas sklinda ir iš pačios Rusijos

Vykstant Rusijos pradėtam karui prieš Ukrainą nuolatos pasirodo informaciniai pranešimai, kuriuos galima vadinti karine propaganda. Jos tikslas – demoralizuoti oponentą, sukelti paniką, atitinkamai formuoti viešąją nuomonę.

Prognozes apie tai, kad V. Putinui dėl sunkių ir progresuojančių susirgimų – Parkinsono ligos ir vėžio V. Putinui nedaug liko valdyti Rusiją, o gal ir gyventi skelbia ne abejotino patikimumo „Telegram" kanalai, bet ir autoritetinga Vakarų žiniasklaida, tarp kurių ir „Newsweek".

Ar vis pasirodančius pranešimus apie prastėjančią 69 metų V. Putino sveikatą ir neišvengiamai artėjantį neveiksnumą ar mirtį galima vertinti kaip propagandos elementą, juolab, kad nėra pateikiama konkrečių įrodymų apie tariamus susirgimus?

VDU profesorius G. Mažeikis, kurio viena tyrimo sričių ir yra propaganda sako, kad viešumoje pasirodančios žinios apie V. Putino sveikatos būklę nėra paprasta propaganda.

Vladimiras Putinas © Stopkadras

„Mes vertiname pagal tai, ar tai yra sisteminis įtikinėjimas bei kiek patikimi šaltiniai. Šiuo atveju sisteminio įtikinėjimo nematome, mes kalba labai paskiri asmenys.

Kai kuriuos, esančius Rusijoje, galime įtarti siekiant kokių nors asmeninių tikslų. Tačiau apie šias kalbas, pačioje Rusijoje tai darančius žmones puikiai žino šios šalies žvalgyba ir Federalinė saugumo tarnyba – FSB. Todėl galima manyti, kad tam tikras kalbėjimas apie V. Putino ligas yra leidžiamas, netgi pageidaujamas. Antraip visi Rusijos viduje esantys, savo „Youtube“ kanaluose kalbantys žmonės būtų netrukus uždaryti. Visgi, tokių asmenų Rusijoje yra visa grupė, tai istorijos profesorius Valerijus Solovejus bei jo kolegos“, – sakė G. Mažeikis.

Dėl Parkinsono ligos abejonių nekyla – požymius gali pastebėti kiekvienas

Kita grupė, nuolat pateikianti informaciją apie V. Putino sveikatos būklę, tai užsienyje gyvenantys asmenys. Tarp jų G. Mažeikis išskiria Izraelyje prieglobstį radusį V. Putino režimo sužlugdytos ir nacionalizuotos naftos kompanijos „Jukos“ buvusį bendradarbį Leonidą Nevzliną. Pranešimai grindžiami vadinamų „insaiderių“ – pačios Rusijos valdžioje esančių žmonių nutekinta informacija.

„Mums nėra prieinami Izraelio šaltiniai, tačiau mano minėti asmenys bei kiti tvirtina, kad būtent Izraelio medikai gydo V. Putino vėžį. Netgi ne vieną, o keletą jų. Taip pat nurodoma, kad V. Putinas serga ir Parkinsono liga. Tačiau tai patvirtino daug kas, tą mes patys galime matyti tiesioginiame eteryje dėmesingai stebėdami V. Putino rankas, kaip jos tvirtai laiko vienus ar kitus daiktus, ar laužo pieštukus tam, kad nedrebėtų“, – pastebi VDU mokslininkas.

Pastebima tendencija: pranešimų apie artėjančią baigtį vis daugiau

Anot pašnekovo, kiek šios ligos yra pažengusios – labai sunku spręsti. Pirmiausia dėl to, jog Kremlius apie tai nepateikia jokios informacijos, be to jokiais jų teiginiai tikėti negalima. Tą Rusija jau įrodė pranešimais apie Krymo okupaciją, kurioje „nedalyvavo“ rusų karai, pasakojimais, esą Mariupolyje gyvenamuosius namus sprogdina patys ukrainiečiai, kad žudynės Bučoje – viso labo inscenizacija ir t.t.

„Belieka vienintelis dalykas – daugiau ar mažiau patikimi šaltiniai. Patikimų šaltinių neturime, autoritetinga Vakarų žiniasklaida apie tai nesiryžta rašyti, tačiau kalba su nuorodomis į tam tikrus asmenis, kurie neva turi savo šaltinius Kremliaus sistemos viduje.

Tačiau tokių pokalbių su lig kiekviena diena vis gausėja. Vienas jų yra apie tai, kad ši liga turėtų paūmėti rugpjūčio – rugsėjo mėnesį ir neva V. Putinui gyventi likę apie metus. Tačiau visa tai tėra būrimas iš kavos tirščių, ko gero, nei vienas rimtas medikas, neturėdamas išsamios medžiagos nesiryžtų to pasakyti“, – svarsto G. Mažeikis.

Kremlius jau ruošiasi įpėdiniui?

Nors teiginiai apie neva sunkią V. Putino ligą, išskyrus akivaizdžius jo elgsenos bei išvaizdos pokyčius prilygsta tik spėlionėms, tačiau esama ir kitų ženklų, leidžiančių suprasti, kad Kremliuje jau ruošiamasi esminiams pokyčiams.

„Iš kur mes dar galime spręsti, tai tiesa, ar ne? Būtent iš to, kam laikas nuo laiko Kremliuje siūloma perimti valdžios vadeles, ar Kremliuje tariamasi dėl galimo įpėdinio. Ir čia taip pat aptiksime gana daug informacijos, kad apie įpėdinį nuolat šnabždamasi bei esama gana daug asmenų, pretenduojančių į šią įpėdinystę. Pavyzdžiui, visų pastebimas neadekvatus buvusio premjero Dmitrijaus Medvedevo elgesys stengiantis įtikti kariškiams. Tai reiškia, kad jis peržengia visas įmanomas ribas siekiant nuteikti kariškius, kad esant reikalui jie palaikytų D. Medvedevą“, – pastebi profesorius G. Mažeikis.

Vladimiras Putinas Scanpix

Tarp potencialių pretendentų užimti V. Putino vietą G. Mažeikis mini ilgametį FSB vadovą, Saugumo tarybos sekretorių Nikolajų Patruševą, jo sūnų Dmitrijų, įtakingą Rusijos oligarchą, premjero Michailo Mišustino vyriausybėje užimantį žemės ūkio ministro pareigas bei patį M. Mišustiną.

Esminis V. Putino aktyvumo sumažėjimas: vis daugiau dokumentų pasirašo N. Patruševas

„Esama ir kitų asmenų, pretenduojančių užimti V. Putino postą. Tačiau jo pasitraukimas, panašu, vyktų pakankamai ilgai. Pradžioje, kaip ir numatyta Rusijos konstitucijoje, šalies valdymas būtų perduotas Saugumo tarybai.

Ir čia mes jau matome tam tikrus „pasistumdymus“: vis daugiau dokumentų pasirašinėja N. Patruševas. Tai stebina visus politikos tyrinėtojus, nes rodo, kad V. Putinas yra neaktyvus“, – svarsto G. Mažeikis.

Pasak VDU profesoriaus, apie drastišką V. Putino aktyvumo sumažėjimą akivaizdžiai iliustruoja jo pasirodymas Rusijos televizijos eteryje. Jei prieš dešimtmetį ar penkerius metus jis ekranuose šmėžuodavo vos ne kasdien, buvo pagrindiniu propagandinių kanalų herojumi, tai šiuo metu pasirodo kas trečia diena, ar kartą savaitėje ir iki galo nebūna aišku, ar tai „gyvas“ pasirodymas, ar iš anksto parengtas įrašas.

Savo pareigų prezidentas V. Putimas jau nesugeba vykdyti

„Vidaus politika V. Putinas jau seniai neužsiima, nesigirdi jokių jo pareiškimų, tik išklausomos ataskaitos apie finansus. Nors yra izoliuotas, tapo pakankamai pasyvus ir tarptautinėje politikoje. Sklinda tik legendos, esą jis labai gyvai domisi karu Ukrainoje, neva užsiima taktiniais reguliavimais, kaip ir per kurią upę reikia persikelti. Tai vadinčiau karine fantastika – nebūnant lauko aplinkoje, svajojama, kurią aukštumą užimti

Iš viso to mes matome, kad Rusijos Federacijos prezidentas nebegeba vykdyti savo pareigų, jis jų akivaizdžiai nevykdo. Arba jas ignoruoja, arba negeba vykdyti“, – sako G. Mažeikis bei pastebi, kad V. Putino regresas vis labiau spartėja.

Vienintelė šalis, kuriai naudingi gandai – Ukraina

„Palyginus pokalbius apie jo ligas, jo atitolimo faktą bei gandus apie įpėdinio paieškas, mes atrasime, kad visa tai koreliuoja. Aišku, tai gali būti ir konspiracijos teorija, o jos paprastai būna sudėtingos ir logiškos. Bet konspiracijos teorijos paprastai turi du tikslus: arba jos platintojai siekia užsidirbti pinigų, kas gali būti labai panašu, arba teorijos platintojai siekia kokių nors propagandinių tikslų.

Gintautas Mažeikis, J. Petronio nuotr.

Kas Rusijoje gali tokių tikslų siekti – neįsivaizduojama? Nes visos Rusijos specialiosios tarnybos su FSB priešakyje turėtų itin griežtai kovoti su tokiais „šnekalais“. Aišku, tai kelia nerimą tarp verslininkų ir šalies vadovų, tai Rusijai nesuteikia papildomo ryžto“, – sako G. Mažeikis.

VDU profesorius daro aiškią išvadą: vienintelė šalis, kuri turėtų būti suinteresuota tokiais gandais yra Ukraina. Kito politinio subjekto, kuriam tai būtų naudinga, tiesiog nėra.

„Bet jeigu mes pažiūrėsime į apie tai kalbančius autorius – visi jie Rusijos, o ne Ukrainos žmonės, ukrainiečiai tik retransliuoja. Tikėti, kad jie nupirko visus milijonierius – būtų naivu ir juokinga. Tad apibendrinant galima sakyti, jog tai arba su specialiosiomis tarnybomis susijęs versliukas, kas mažai tikėtina, arba tai yra tiesa“, – analizuoja G. Mažeikis.

Chaosą Kremliuje lydi žiaurios bauginimo akcijos Vakaruose

Jeigu žinios apie prastą V. Putino sveikatos būklę ir yra tiesa, anot VDU mokslininko, dar nereiškia, kad laike metų jis bus nušalintas nuo pareigų. Tačiau tai reiškia, kad jis kaip savo šalies vadovas yra labai nusilpęs.

„Šiuo atveju chaosas yra ne tik fronte, ne tik tiekimo linijos, bet ir pačiame Kremliuje. Ukrainiečiams šiuo metu vykstančiame kare reikėtų palinkėti tik stiprybės, nes pakeisti Kremliaus būklės jie tikrai negali, o veikti ir dirbti turėtų Rusijos opozicija – į Vakarus išvažiavę pinigų maišai.

Bet ką mes matome dabar – Rusijos specialiosios tarnybos užsienyje vykdo visų nepatenkintų oligarchų šeimų žudymą pačiu žiauriausiu būdu. Tai gąsdinamosios akcijos, nužudomas ne tik oligarchas, kuris šneka ko nereikia, bet ir žmonos su vaikais“, – pastebi G. Mažeikis.

Profesorius viliasi, kad Vakarų šalys visas šias žinias apie tariamus V. Putino negalavimus ir Kremliuje prasidėjusius procesus vertina rimtai bei savo žvalgybų dėka turi pakankamai išsamios informacijos, gautos iš paties Kremliaus.

Jis spėja, kad maždaug prieš mėnesį pakitusi Vakarų šalių pozicija Ukrainos atžvilgiu, drąsesnis jų vadovų kalbėjimas bei parama ginklais gali būti siejami su Kremliaus struktūrose vyraujančiu chaosu.

Ekspertai prognozuoja tris valdžios perėmimo Kremliuje bangas

Ar V. Putinui dėl prastėjančios sveikatos būklės netenkant valdžios, ją perėmus vienam, ar kitam įpėdiniui gali pakisti karo Ukrainoje eiga? Galbūt įpėdinis ar jį į šį postą atvedę žmonės suvoks karo beprasmybę ir bus linkę ieškoti diplomatinių pradėto konflikto sprendimo būdų?

„Atspėti mes su jumis tikrai negalime, neaišku, koks bus tas įpėdinis. D. Medvedevas gali panorėti dar didesnio karo, nes jis tai žada. N. Patrušovo sūnus Dmitrijus, būdamas verslininku gali bandyti karo išvengti.

Tačiau ekspertai kalba apie tai, jog vieno įpėdinio nebus. Bus pirmas, antras, trečias – mes matysime keletą bangų.

Ir jeigu pirmoji banga dar bandys tęsti karą, tai antra ar trečia perversmo bangos – to nedarys. Joms karas jau seniai nerūpės, teks rūpintis pačios Rusijos saugumu, kariuomenė bus panikoje“, – sako G. Mažeikis bei patikslina, kad visos šios spėlionės kol kas prilygsta tik būrimui iš kavos tirščių, o dabartiniai ženklai rodo, kad bent iki Rugsėjo kažko esminio įvykti neturėtų.