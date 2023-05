Daugėja antstoliams perduotų absolventų, negalinčių grąžinti paskolų už studijas: ministerija teigia ruošianti palengvinimus

Kaip pranešė žurnalas „Reitingai“, teismui praėjusiais metais pateikta 713 ieškinių dėl paskolų negrąžinančių studijas baigiančiųjų. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) svarsto leisti studentams, kurie 5 kartus atidėjo paskolos grąžinimo terminą, galėtų kreiptis į fondą dėl atleidimo nuo mokėjimo.

„Daugėja studijoms ir ar pragyvenimui besiskolinančių, bet negalinčių, praėjus metams nuo numatyto studijų baigimo, grąžinti paimtų paskolų absolventų, kurie atsiduria antstolių akiratyje“, – savo „Facebook“ paskyroje skelbė žurnalas „Reitingai“.

„Teismui 2022 m. pateikta 713 ieškinių dėl paskolų negrąžinančių absolventų, dar 200 jų bylos perduotos išieškoti skolas antstoliams, o 86 – kredito institucijoms“, – priduriama įraše.

Kaip socialiniame tinkle rašė žurnalas, antstoliai turi teisę areštuoti absolventų turtą, siekiantį 4 tūkst. eurų bei nuo minimalios algos jie gali išskaityti 20–30 proc. uždarbio įsiskolinimams dengti, o nuo didesnio atlyginimo – pusę visos sumos. Remiantis VSF veiklos ataskaita, praėjusiais metais studijoms ir / ar pragyvenimui pasiskolino 5303 studentai už 15,7 milijonų eurų.

„Prieš metus, 2021 m., skolinosi mažiau – 5167 studentai, o jiems išduotų paskolų suma siekė 13 mln. 640 tūkst. eurų. 2020 m., palyginti su pernai, skolinosi daugiau – 5671 studentas, bet jų pasiskolinta suma buvo 2,3 mln. mažesnė, tai yra 13 mln. 402 tūkst. eurų“, – priduriama įraše.

Ministerija: inicijuojama galimybė atleisti nuo paskolos mokėjimo

Ministerijos Eltai atsiųstame komentare teigiama, kad valstybės remiamos paskolos studentams yra teikiamos lengvatinėmis sąlygomis – studijų metu grąžinimo įmokų jam mokėti nereikia, o palūkanos už studentą gali būti apmokamos valstybės lėšomis.

„Paskolų grąžinimo terminas studentams yra pakankamai ilgas – 15 metų po studijų baigimo. Be to, šios paskolos dažniausiai grąžinamos kur kas greičiau – vidutiniškai per 5 metus. Vidutinė asmens mokama paskolos grąžinimo mėnesinė įmoka šiuo metu sudaro apie 10–15 eurų, įskaitant ir palūkanas“, – rašo ministerija.

„Su paskolų grąžinimo problemomis, kai vėluojama mokėti grąžinimo įmokas, susiduriančių studentų dalis yra labai nedidelė – apie 2 proc. nuo visų paskolų gavėjų. Tačiau siekiant dar labiau sumažinti paskolų grąžinimo rizikas studentams, numatyta galimybė per visą paskolos grąžinimo terminą kreiptis 5 kartus dėl paskolos grąžinimo atidėjimo iki 1 metų“, – priduria ŠMSM.

Ministerija pabrėžia, jog į teismą dėl įsiskolinusių studentų kreipiamasi tik išskirtiniais atvejais, pirmiausia – siunčiami įspėjimai ir raginimai.

„Valstybinis studijų fondas informuoja, kad į teismą kreipiamasi ir antstoliams pranešama tik apie įsisenėjusius skolininkus, kurie paskolų įmokų nemoka jau keliolika metų. Vis tik pirmiausia tokiems skolininkams siunčiami įspėjimai ir raginimai, į teismą kreipiamasi išskirtiniais atvejais“, – teigiama ŠMSM komentare.

Ministerija priduria, jog šiuo metu inicijuojami paskolų modelio pakeitimai bei siekiama nustatyti, kad asmuo, dėl kurio žemų pajamų paskolos grąžinimas atidėtas 5 kartus, galėtų kreiptis dėl atleidimo nuo mokėjimo.

„Ministerija taip pat inicijuoja paskolų modelio pakeitimus, kad paskolų grąžinimas prasidėtų praėjus 2 metams po studijų baigimo (šiuo metu prasideda praėjus 1 metams)“, – teigiama komentare.

„Taip pat siekiama nustatyti, kad asmuo, dėl kurio itin žemų pajamų Valstybinis studijų fondas jau 5 kartus atidėjo paskolos grąžinimo terminą, galėtų kreiptis į fondą dėl atleidimo nuo paskolos mokėjimo“, – priduria ŠMSM.