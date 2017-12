Klaipėdos teismų moteris prašė, kad jai ir dukrai būtų atlyginta ir turtinė, ir neturtinė patirta žala. Mergaitė traumą patyrė praėjusių metų birželį. Tuomet ji laikinai lankė lopšelį-darželį, kuriame ir įvyko nelaimė.

Birželio 29 dieną mergaitė su kitais grupės vaikais nuėjo persirengti. Jai siekiant atidaryti savo spintelės duris, ant jos užkrito ir prispaudė trijų spintelių blokas. Nelaimė įvyko 10.50 val. Darželio auklėtojos puolė gelbėti vaiko, tačiau greitosios kviesti neskubėjo, nors apie įvykį tuoj pat pranešė mergaitės mamai.

Kol atvyko mama, mergytę apžiūrėjo darželio slaugytoja. Bylos duomenimis, greitosios medikai pranešimą apie nelaimę gavo tik apie 11.27 val. – kai jiems paskambino į lopšelį-darželį atvykusi mergaitės mama.

Medikai nustatė abiejų rankų lūžius. Tą pačią dieną mergaitė buvo operuota. Pusantro mėnesio rankos buvo sugipsuotos, dar dvi savaites po to mergaitė nešiojo longetes.

Moteris kreipėsi į teismą ir paprašė atlyginti turtinę ir neturtinę žalą. Ji prašė priteisti solidariai iš Klaipėdos lopšelio-darželio spinteles įrengusios uždarosios akcinės bendrovės „Faktumas“ 488,13 Eur turtinės žalos atlyginimą ir 1 tūkstantį Eur neturtinės žalos atlyginimą šeimai, o sužalotai mergaitei – dar 4 tūkstančius Eur neturtinės žalos.

Moteris ieškinį motyvavo tuo, kad Klaipėdos lopšelio-darželio ugdymo įstaigoje nebuvo tinkamai pasirūpinta vaiku, o po nelaimės nebuvo iškviesta greitoji pagalba. Moteris nurodė, kad UAB „Faktumas“ netinkamai atliko darbą – tai jie lopšeliui-darželiui pardavė ir sumontavo 66 persirengimo spinteles.

„Po nelaimingo atsitikimo darbuotojams apžiūrėjus nukritusias spinteles, buvo konstatuota, kad šešių vietų persirengimo spintelės buvo sutvirtintos tarpusavyje. Joms krentant, visi varžtai išsitraukė iš sienos kartu su plastikiniu kaiščiu. Kadangi plastikinis kaištis nebuvo išsiplėtęs, galima teigti, kad varžtų storis neatitinka kaiščio“, – nurodoma teismui pateiktame žalos atlyginimo prašyme.

Moteris nurodė, kad realiai UAB „Faktumas“ darbuotojai neįvertino sienos, prie kurios buvo montuojamos spintelės, kokybės ir todėl netinkamai pritvirtino spinteles. Būtent dėl to jos dukrai buvo sulaužytos abi rankos, mergytė su mėnesius negalėjo savarankiškai nė nusiprausti ar apsirengti. Be to, vasarą negalėjo žaisti su draugais.

Teismas pripažino, kad spintelių pardavėjai iš tiesų netinkamai atliko darbą, jos buvo sumontuotos maždaug trys mėnesiai iki nelaimės. Patirtas tiesiogiai su nelaime susijusias išlaidas (vykstant pas medikus, už vaistus ir kt.) teismas įpareigojo visiškai atlyginti. Tačiau patirtą moralinę žalą įvertino perpus mažesne suma – dviem tūkstančiais eurų.

„Teismas atmetė ieškinio argumentus dėl netinkamo atsakovės ar jos darbuotojų reagavimo į nelaimingą atsitikimą. Konstatuota, kad yra visos atsakovių civilinės atsakomybės sąlygos ir atsakovėms kyla pareiga atlyginti ieškovių patirtą žalą, – rašoma teismo išaiškinime. – Teismas įvertino, kad spintelės prie sienos buvo pritvirtintos minimaliu varžtų skaičiumi. UAB „Faktumas“ neteisėti veiksmai pasireiškė įstatyme nustatytos pareigos užtikrinti darbų kokybę, taip pat bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai nesilaikymu, tarp atsakovės veiksmų ir žalos nustatytas priežastinis ryšys“.

Bendrovė siekė užginčyti sprendimą ir įtikinti teismą, kad, įrengus spinteles, už jas tapo atsakingas pats darželis. Tačiau tiek pirmos instancijos, tiek apeliacinis teismai tokius argumentus atmetė motyvuodami tuo, kad nebuvo pasibaigęs garantinis spintelių pardavimo ir įrengimo laikas. Be to, įmonės darbuotojai darbą atliko aplaidžiai, o po įvykio šios įmonės, o ne darželio atstovai vėl tvirtino nugriuvusias spinteles ir sutvirtino jau pastatytas.

Be to, dėl įvykio buvo pradėta ir baudžiamoji byla, tačiau ji nutraukta.