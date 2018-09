Vieningai ginti savo interesų nepavyksta

Paklausus, kokių priemonių darbuotojai ėmėsi, kad išspręstų nemokamų atlyginimų problemą, paaiškėjo, kad praktiškai jokių. „Lanalitos“ gamybinio padalinio Juodupėje darbuotojai, kurių čia – daugiau kaip 50, profsąjungos neturi, lyderio, kuris imtųsi vienyti darbuotojus ir įstatymų numatytu keliu kovotų už jų interesus, taip pat nėra. „Visi piktinamės, bandom nedirbti, bet rezultatų – jokių. Žada, žada, bet vis tiek atlyginimai vėluoja po kelis mėnesius. Be to, tarp darbuotojų nėra vienybės, kai kurie pataikauja valdžiai, lenda be muilo patys žinote kur“, – aiškino į redakciją kreipusis darbuotoja.

Paklausta, ar nebandė kreiptis į Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) Panevėžio skyrių, Darbo ginčų komisiją, moteris aiškino, kad kažkas bandė tai daryti – tam algą sumokėjo. „Kiti nė neturi galimybių, gal ir nelabai žino kur, Rokiškyje juk nėra šios įstaigos, reikia važiuoti į Panevėžį, ne visi turi automobilius, o gal ne visi ir nori viešintis, bijo“, – sakė pašnekovė.

Ką gi, „Gimtasis...“ bandė įsitikinti, ar tikrai taip sudėtinga apginti savo teises prieš darbdavį, kuris laiku nemoka atlyginimų.

Darbo inspekcija laukė skundo...

VDI Panevėžio skyriaus vedėjas, vyriausiasis darbo inspektorius Rimantas Trota, išgirdęs apie minėtą situaciją, teigė, kad signalų dėl „Lanalitos“ padalinio Juodupėje darbuotojams nemokamų atlyginimų yra buvę ir anksčiau, bet šiemet nesikreipė niekas. „Yra buvę skundų 2014, 2015, 2017 metais.

Skundai vis dėl to paties – dėl vėluojančių išmokėti atlyginimų. Tik matyti, kad galiausiai tie atlyginimai išmokami. Ir atlyginimai pakankamai normalūs, ne minimumas. Bet tai nereiškia, kad problemos nėra. Juk darbuotojai negali po pusę metų gyventi be algų. Taigi pagrindas reaguoti mums yra. Bet kaip reaguoti, jeigu niekas nesikreipia? Paburbuliuoja, piktinasi, bet realiai nieko nedaro. Gerai, dabar spauda vietoj jų pranešė, kitą savaitę mūsų atstovai atvyks į Juodupę“, – pažadėjo R. Trota.

Tyli, nes bijo prarasti darbą?

Vyriausiasis darbo inspektorius R. Trota paaiškino, kad darbuotojai be reikalo vengia kreiptis į Darbo ginčų komisiją. Pasak specialisto, jei darbuotojai ir atgauna ilgai nemokėtus atlyginimus, tai delspinigių darbdavys vis tiek jiems nesumoka, o per Darbo ginčų komisiją gautų ne tik nesumokėtą atlyginimą, bet ir delspinigius. „Mokėti atlyginimus ir surasti tam pinigų – darbdavio, ne darbuotojų rūpestis ir problema. Darbdavys privalo kaupti darbo užmokesčio fondą ir laiku atsiskaityti su žmonėmis. Už atlyginimų nemokėjimą gresia civilinė atsakomybė ir darbdavys gali būti baudžiamas pagal Administracinių nusižengimų kodekso tam tikrą straipsnį. Manau, taip ir padarysime, nes tokia situacija šioje įmonėje tęsiasi ne pirmus metus. O įmonė vis dar gyvuoja, nebankrutuoja, vadinasi, tų galimybių ir pinigų atlyginimams yra“, – komentavo R. Trota.

Pasak vyriausiojo darbo inspektoriaus, tokiais atvejais visiškai nebūtina vykti į Panevėžį. VDI atstovas dirba ir Rokiškyje – vyriausiasis darbo inspektorius Almantas Blažys, įsikūręs rajono savivaldybės pastate. „Juodupėnai gali jam pateikti skundą. Tik, matot, yra ir kita problema, psichologinės priežastys. Žmonės tyli sukandę dantis iš baimės prarasti darbą, todėl ieško, kas už juos tai padarytų“, – pastebi R. Trota.

Užburtas ratas

Paklaustas apie bendrovėje susidariusią situaciją, UAB „Lanalita“ direktorius Darius Ausmanas neslėpė, kad atsiskaitymas su darbuotojais stringa ir vėluoja. „Su darbuotojais atsiskaitėme už kovo mėnesį ir pradėjome mokėti už balandį. Tikimės, kad iki metų pabaigos visi strigimai bus išlyginti ir algos bus išmokėtos už visus mėnesius“, – teigė D. Ausmanas.

Direktorius aiškino, kad tokia situacija susidaro dėl to, kad ne visi užsakovai laiku atsiskaito už produkciją, be to, dėl bendrovės veiklos specifikos vasarą užsakymų apskritai būna mažiau, o žiemą situacija pagerėja, užsakymų ir pardavimų kiekis padidėja. Apie tai kalbėta ir su darbuotojais. „Ir dabar ruošiuosi vykti į Juodupę, susitiksiu su žmonėmis, aptarsime situaciją“, – žadėjo D. Ausmanas.

R. Trota tokius direktoriaus pasiaiškinimus pakomentavo trumpai: „Tam direktorius ir yra, kad mokėtų suvaldyti situaciją, darbuotojai negali būti prasto valdymo įkaitais.“