Jo kandidatūrą atvirame balsavime palaikė 408 „darbiečiai“, prieš balsavo vienas, susilaikė – du nariai. Pirmininką „darbiečiai“ rinko iš vienintelio kandidato, laikinajam partijos pirmininkui Šarūnui Biručiui ir parlamentarui Valentinui Bukauskui atsiėmus kandidatūras. „Būti partijos pirmininku man nėra naujas dalykas, aš jau prisivalgiau šios duonos iki ausų. Pabūti ir pasipuikuoti šiam poste manęs ši perspektyva nežavi. (...) Jaučiu, kad ir aš privalau atiduoti duoklę šiai valstybei – štai kas knibžda širdyje“, – į partiečius kreipėsi vieninteliu kandidatu likęs V. Uspaskichas. Pristatydamas programą jis teigė, kad balsuodami už jį, partiečiai įsipareigoja prisidėti savo darbu prie partijos veiklos vardan Tėvynės. Susiję straipsniai: Uspaskichas lieka vieninteliu kandidatu į Darbo partijos pirmininkus Protestai- nuo Pakso iki... ir Kėdainių imperija // „Laikykitės ten su Andriumi Tapinu“ „Mūsų partija turi pasiūlyti visuomenei tokią programą, kad ji suteiktų naują proveržį visai valstybei, programą, kuri būtų suprantama visai valstybei, už kurią kiekvienas iš jūsų turi pasirašyti krauju ir guldyti galvą“, – teigė jis. V. Uspaskichas kaip didžiąsias problemas įvardijo emigraciją, pajamų nelygybę, ir kalbėjo, kad valdžia turi prisiimti atsakomybę sprendžiant šias bėdas. „Esu įsitikinęs, kad nėra laiko rietenoms tarp partijų ir valdžių. Visi partijų politikai turi apjungti jėgas sprendžiant šias problemas. Taip, mes padarėme nemažai klaidų, bet svarbu iš jų mokytis. (...) Taip, yra poreikis atsiprašyti mūsų rinkėjų, kurie dėjo į mus vilčių, o mes ne visada galėjome pateisinti jų lūkesčius. Bet mes nieko nepadarėme, kas galėjo pabloginti jų gyvenimą, atvirkščiai - mes darėme daug, bet ne viską, kas galėjo pagerinti jų gyvenimą“, – kalbėjo kandidatas į „darbiečių“ pirmininkus. Jis ragino partijas orientuotis ne į balsų skaičių ir teigė, kad Darbo partija yra pasiruošusi dirbti su esamais valdančiaisiais. „Mes esame pasiruošę dirbti su dabartine valdžia, naudojant savo patirtį ir kompetenciją“, – sakė V. Uspaskichas. „Mes siūlome visoms partijos ir visiems politikams: neieškoti priekabų vieni kitiems, nes nėra laiko, nesivaržyti kaip olimpiadoje, kas pirmas, kas vienas kitą apipils purvu“, – kalbėjo jis. Jis taip pat žadėjo, kad „darbiečiai“ rems to vertus kandidatus miesto merų ir prezidento rinkimuose, nežiūrėdami jų partinės priklausomybės. Kalbėdamas apie krašto gynybą jis tvirtino, jog reikia išlaikyti 2 proc. BVP finansavimą, bet tvirtino, jog Lietuvai siekti tapti „taikos centru“, o pavyzdžiu rodė Baltarusiją. „Gerai, kad esame NATO nariai, reikia išlaikyti dviejų proc. BVP gynybai, armija turi būti moderni ir stipri, bet tikrai neturi būti dirbtinai kuriamos militaristinės nuotaikos. Aš siūlau iš Lietuvos teritorijos daryti Europos ar net pasaulio taikos centrą“, – kalbėjo V. Uspaskichas. „Visiškai neseniai A. Lukašenka, Baltarusija, sukvietė Rusijos prezidentą, Ukrainos prezidentą, ir dalyvavo Prancūzijos ir Vokietijos vadovai, ir buvo padarytas Minsko susitarimas, (...) ir Minskas buvo visame pasaulyje, visuose ekranuose žvaigždė“, – tęsė europarlamentaras. „Kodėl to negalėjo daryti mūsų vadovai, kodėl? Kodėl nekviesti taikos susitarimo į mūsų šalį?“ – sakė „darbiečių“ įkūrėjas. V. Uspaskichas Darbo partiją įkūrė 2003 metais ir su nedidele pertrauka jai vadovavo iki 2013 metų. Teismas tuo metu nagrinėjo Darbo partijos „juodosios buhalterijos“ bylą. V. Uspaskichas joje pripažintas kaltu dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo. 2015 metais V. Uspaskichas paskelbė iš viso paliekantis partiją bei aktyvią politiką, bet pernai grįžo į partiją. Darbo partija rinkimuose į Seimą daugiamandatėje apygardoje 2016 metais neperžengė reikalingo 5 proc. balsų barjero. Du atstovai išrinkti vienmandatėse apygardose, tačiau šiuo metu partijoje yra likęs vienintelis, Valentinas Bukauskas.











6 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.