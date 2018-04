„Vyks pirmininko rinkimai, vadovybės suformavimas: pavaduotojų, prezidiumo, tarybos, viskas bus atnaujinama“, – BNS sakė laikinasis partijos vadovas Šarūnas Birutis. Į partijos pirmininkus yra iškeltas buvęs „darbiečių“ vadovas, partijos garbės pirmininkas europarlamentaras Viktoras Uspaskichas, taip pat dabartinis laikinasis vadovas Š. Birutis, parlamentaras Valentinas Bukauskas. Susiję straipsniai: Viktoras Uspaskichas. Viešas pareiškimas paneigiant skleidžiamą melagingą informaciją V. Uspaskichas ir J. Blažytė privalo sumokėti skolą valstybei – teismas Kandidatus dar bus galima kelti ir suvažiavimo metu, pažymėjo Š. Birutis. Daugelis stebėtojų prognozuoja, kad Darbo partijos įkūrėjas V. Upaskichas grįš į vadovo pareigas. V. Uspaskichas Darbo partiją įkūrė 2003 metais ir su nedidele pertrauka jai vadovavo iki 2013 metų. Teismas tuo metu nagrinėjo Darbo partijos „juodosios buhalterijos“ bylą. V. Uspaskichas joje pripažintas kaltu dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo. 2015 metais V. Uspaskichas paskelbė iš viso paliekantis partiją bei aktyvią politiką, bet pernai grįžo į partiją. Darbo partija rinkimuose į Seimą daugiamandatėje apygardoje 2016 metais neperžengė reikalingo 5 proc. balsų barjero. Du atstovai išrinkti vienmandatėse apygardose.

