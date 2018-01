Anksčiau rinkimai buvo numatomi sausį, bet partijos vadovybė konstatavo, kad prieš tai būtina pakeisti partijos statutą. Rinkiminis suvažiavimas bus organizuojamas Kaune. „Šiandien pakeistas Statutas suvažiavimą, kuriame būtų renkamas Partijos pirmininkas, leidžia sušaukti po 60 dienų. Jis įvyks kovo 17 d. Kaune. Tą dieną ir bus išrinktas naujasis Darbo partijos pirmininkas“, – rašoma šeštadienį paskelbtame partijos pranešime spaudai. Daugelis stebėtojų prognozuoja, kad į partijos pirmininko pareigas gali grįžti jos įkūrėjas Viktoras Uspaskichas. Dabar partijai laikinai vadovauja Šarūnas Birutis. 2016 metais Darbo partija rinkimuose į Seimą daugiamandatėje apygardoje neperžengė 5 proc. balsų slenksčio, o vienmandatėse apygardose mandatus iškovojo du jos atstovai. Už Darbo partiją šiuo metu balsuotų 3 proc. rinkėjų, rodo naujienų agentūros BNS užsakymu tyrimų kompanijos RAIT lapkritį atlikta apklausa.

