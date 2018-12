„Šitie rinkimai mums kaip niekada svarbūs. „Atsakau už savo žodžius“ – tai mūsų šūkis. Su juo eisime į priekį pristatydami žmonėms mūsų programą“, – partijos pranešime cituojamas jos lyderis Viktoras Uspaskichas. Jis patvirtintas kandidatu į Vilniaus miesto merus. Kaune mero posto sieks Martynas Maulė, Klaipėdos – Benas Šimkus. Šiauliuose į merus kandidatuos Marijus Velička, Panevėžyje – Sandra Jakštienė, Alytuje – Kęstutis Ąžuolas. Taip pat buvo patvirtinti ir kandidatų į savivaldybių tarybų narius sąrašai. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks 2019 metų kovo 3 dieną.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.