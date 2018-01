„Suvažiavime bus daugiausia organizaciniai klausimai. Bus praėjusių metų politinė, ekonominė apžvalga, partijos veiksmų, perspektyvų analizė. Taip pat bus keičiamas partijos statutas“, – BNS sakė laikinasis Darbo partijos vadovas Šarūnas Birutis. Anksčiau planuota, kad sausio 6 dieną „darbiečiai“ rinks naują pirmininką. „Rinkimai dar negali vykti, nes statutas mums to neleidžia. Yra tam tikros procedūros, kurios nebuvo įvykdytos pagal statutą. Mūsų statutas buvo toks abrakadabra padarytas, labai sudėtingas, todėl mes jį pagal rekomendacijas, praktiką keisime, kad galėtume lanksčiau, šiuolaikiškiau dirbti“, – aiškino Š. Birutis. Anot jo, rinkiminis suvažiavimas galėtų įvykti iki kovo vidurio. Kadangi daugelis partijų skyrių jau yra iškėlę savo kandidatus, jie galios ir būsimiems rinkimams. „Iškelti kandidatai galioja, nes jie iškelti skyrių susirinkimuose. Jeigu neatsisako patys, liks. Bet gali būti ir naujų“, – BNS sakė Š. Birutis. Kad sieks grįžti vadovauti Darbo partijai, yra patvirtinęs buvęs jos lyderis europarlamentaras Viktoras Uspaskichas. V. Uspaskichas Darbo partiją įkūrė 2003 metų spalį ir iki 2013 metų su nedidele pertrauka buvo jos pirmininku. Tais metais Vilniaus apygardos teismas jį ir kelis kitus „darbiečius“ pripažino kaltais dėl vadinamosios juodosios buhalterijos. Tuomet politikui skirta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė. 2015 metų gruodį, Apeliaciniame teisme baigiant nagrinėti šią baudžiamąją bylą, V. Uspaskichas pranešė pasitraukiantis iš Darbo partijos, aktyvios politikos ir paskelbė planuojantis tapti psichologu. Apeliacinis teismas už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą jam skyrė 6,8 tūkst. eurų baudą. Tokią pačią bausmę paliko ir Aukščiausiasis Teismas. Pernai pavasarį V. Uspaskichas pranešė kuriantis asociaciją „Už vieningą ir sveiką Europą“, o liepą grįžo į Darbo partiją, kai ją krėtė nesutarimai tarp tuometinės pirmininkės Živilės Pinskuvienės ir kai kurių partiečių. 2016 metais Darbo partija rinkimuose į Seimą daugiamandatėje apygardoje neperžengė 5 proc. balsų barjero, o vienmandatėse apygardose mandatus iškovojo du jos atstovai Valentinas Bukauskas ir Petras Čimbaras. Už Darbo partiją šiuo metu balsuotų 3 proc. rinkėjų, rodo naujienų agentūros BNS užsakymu tyrimų kompanijos RAIT lapkritį atlikta apklausa.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.